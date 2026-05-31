Deutschland-GP: Sacha Coenen (KTM) gewinnt Lauf 1 und übernimmt WM-Führung

Während des zweiten EMX250-Wertungslaufs am Sonntagvormittag ging ein Regenschauer über dem Talkessel nieder. Das Europameisterschaftsrennen fand unter schlammigen Bedingungen statt. In der Mittagspause ließ der Regen nach. Während des ersten MX2-Laufs blieb es trocken, aber die Strecke war tief und die Bedingungen blieben schwierig.

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Red Bull KTM-Werksfahrer Sacha Coenen zog den Holeshot und führte das Rennen von der ersten bis zur letzten Runde an. Simon Längenfelder erwischte keinen guten Start und musste sich von Platz 10 aus nach vorne kämpfen.

Zwei Stürze von Längenfelder

Der deutsche Weltmeister orientierte sich kontinuierlich nach vorne, stürzte aber in Runde 8 in der Rechtskurve nach der Boxengasse. Er profitierte von einem Fehler von Karlis Reisulis und rangierte bis zur letzten Runde auf dem 7. Platz. 300 Meter vor dem Ziel stürzte er erneut nach der Linkskehre vor der Boxengasse. Der direkt hinter ihm platzierte Liam Everts (Husqvarna) hatte keine Chance auszuweichen und überrollte den Deutschen mit beiden Rädern. Längenfelder konnte das Rennen nach diesem Zwischenfall glücklicherweise fortsetzen und beendete den ersten Lauf auf Platz 8.

Sacha Coenen übernimmt die WM-Führung

Mit seinem Laufsieg und Längenfelder auf Platz 8 übernahm Sacha Coenen die WM-Führung. Simon Längenfelder hat nach dem ersten Lauf auf Platz 2 einen Rückstand von 6 Punkten.

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Ergebnis MX2, Lauf 1:

Sacha Coenen (B), KTM, 36:17.071 Mathis Valin (F), Kawasaki, +5.492 Camden McLellan (RSA), Triumph, +33.211 Janis Martins Reisulis (LV), Yamaha, +35.096 Valerio Lata (I), Honda, +40.721 Guillem Farres (E), Triumph, +43.140 Liam Everts (B), Husqvarna, +1:02.204 Simon Längenfelder (D), KTM, +1:09.283 Julius Mikula (CZ), KTM, +1:22.819 Karlis Alberts Reisulis (LV), Yamaha, +1:31.319

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WM-Stand nach Lauf 1: