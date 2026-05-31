Deutschland-GP: Sacha Coenen (KTM) gewinnt Lauf 1 und übernimmt WM-Führung

Motocross-WM MXGP • Neu
Deutschland-Grand-Prix: Lucas Coenen (KTM) souverän im ersten Lauf
Der belgische Red Bull KTM-Werksfahrer Sacha Coenen gewann den ersten Lauf der MX2-Klasse und übernahm damit die WM-Führung. Simon Längenfelder kam nach 2 Stürzen auf Platz 8 ins Ziel.
Während des zweiten EMX250-Wertungslaufs am Sonntagvormittag ging ein Regenschauer über dem Talkessel nieder. Das Europameisterschaftsrennen fand unter schlammigen Bedingungen statt. In der Mittagspause ließ der Regen nach. Während des ersten MX2-Laufs blieb es trocken, aber die Strecke war tief und die Bedingungen blieben schwierig.
Red Bull KTM-Werksfahrer Sacha Coenen zog den Holeshot und führte das Rennen von der ersten bis zur letzten Runde an. Simon Längenfelder erwischte keinen guten Start und musste sich von Platz 10 aus nach vorne kämpfen.
Der deutsche Weltmeister orientierte sich kontinuierlich nach vorne, stürzte aber in Runde 8 in der Rechtskurve nach der Boxengasse. Er profitierte von einem Fehler von Karlis Reisulis und rangierte bis zur letzten Runde auf dem 7. Platz. 300 Meter vor dem Ziel stürzte er erneut nach der Linkskehre vor der Boxengasse. Der direkt hinter ihm platzierte Liam Everts (Husqvarna) hatte keine Chance auszuweichen und überrollte den Deutschen mit beiden Rädern. Längenfelder konnte das Rennen nach diesem Zwischenfall glücklicherweise fortsetzen und beendete den ersten Lauf auf Platz 8.
Mit seinem Laufsieg und Längenfelder auf Platz 8 übernahm Sacha Coenen die WM-Führung. Simon Längenfelder hat nach dem ersten Lauf auf Platz 2 einen Rückstand von 6 Punkten.
Sacha Coenen (B), KTM, 36:17.071
Mathis Valin (F), Kawasaki, +5.492
Camden McLellan (RSA), Triumph, +33.211
Janis Martins Reisulis (LV), Yamaha, +35.096
Valerio Lata (I), Honda, +40.721
Guillem Farres (E), Triumph, +43.140
Liam Everts (B), Husqvarna, +1:02.204
Simon Längenfelder (D), KTM, +1:09.283
Julius Mikula (CZ), KTM, +1:22.819
Karlis Alberts Reisulis (LV), Yamaha, +1:31.319
Sacha Coenen (B), KTM, 303
Simon Längenfelder (D), KTM, 297, (-6)
Guillem Farres (E), Triumph, 283, (-20)
Liam Everts (B), Husqvarna, 267, (-36)
Camden McLellan (RSA), Triumph, 263, (-40)
Mathis Valin (F), Kawasaki, 239, (-64)
Janis Martins Reisulis (LV), Yamaha, 236, (-67)
Karlis Alberts Reisulis (LV), Yamaha, 179, (-124)
Valerio Lata (I), Honda, 176, (-127)
Julius Mikula (CZ), KTM, 144, (-159)
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