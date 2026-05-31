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MotoGP-Ticker Mugello: Träume wurden wahr – Bezzecchi vor Martin, Bagnaia!

Ducati-Pilot Bagnaia biss, lag lange in Führung. Doch dann schlug Aprilia zu. Noale feierte in Mugello einen Doppelsieg mit Bezzecchi vor Martin. Bagnaia erstritt P3, Marquez hielt durch, Platz 7.

Thomas Kuttruf

Von

MotoGP

Marco Bezzecchi und Jorge Martin: Platz 1 und 2 in Mugello!
Marco Bezzecchi und Jorge Martin: Platz 1 und 2 in Mugello!
Foto: Gold and Goose
Marco Bezzecchi und Jorge Martin: Platz 1 und 2 in Mugello!
© Gold and Goose

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Mugello im Ausnahmezustand: Nach 23 hitzigen Runde feierten die Fans Marco Bezzecchi auf Aprilia erstmals als Sieger des Italien-GP. «Bezz» siegt nach einem perfekten Rennen vor Teamkollege Jorge Martin. Fast hätte es durch Ai Ogura ein Aprilia-Dreifach-Podest gegeben – doch das ließ Pecco Bagnaia nicht zu. Der Italiener, der lang geführt hatte, schnappte sich den Japaner und machte so die Italo-MotoGP-Spiele perfekt.

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Freude hatten die Fans auch mit einem intensiven Zweikampf zwischen Marc Marquez und Pedro Acosta. Der Youngster setzte sich durch – doch auch der Champion überzeugte bei seinem GP-Comeback.

Alles zum Großen Preis von Italien aus der Toskana im Live-Ticker von SPEEDWEEK.com.

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Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

72

23

40:57,347

1:45,678

31

02

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

23

+3,559

1:45,856

29

03

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

63

23

+5,098

1:45,470

19

04

Ai Ogura

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

79

23

+5,132

1:46,021

15

05

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

23

+5,453

1:46,197

18

06

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

23

+7,467

1:45,563

11

07

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

23

+10,762

1:46,122

14

08

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

54

23

+14,644

1:45,961

12

09

Raúl Fernández

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

25

23

+13,380

1:46,126

19

10

Diogo Moreira

Diogo Moreira

LCR Honda

Diogo Moreira

Diogo Moreira

LCR Honda

11

23

+21,366

1:46,488

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