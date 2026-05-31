MotoGP-Ticker Mugello: Träume wurden wahr – Bezzecchi vor Martin, Bagnaia!
Ducati-Pilot Bagnaia biss, lag lange in Führung. Doch dann schlug Aprilia zu. Noale feierte in Mugello einen Doppelsieg mit Bezzecchi vor Martin. Bagnaia erstritt P3, Marquez hielt durch, Platz 7.
Mugello im Ausnahmezustand: Nach 23 hitzigen Runde feierten die Fans Marco Bezzecchi auf Aprilia erstmals als Sieger des Italien-GP. «Bezz» siegt nach einem perfekten Rennen vor Teamkollege Jorge Martin. Fast hätte es durch Ai Ogura ein Aprilia-Dreifach-Podest gegeben – doch das ließ Pecco Bagnaia nicht zu. Der Italiener, der lang geführt hatte, schnappte sich den Japaner und machte so die Italo-MotoGP-Spiele perfekt.
Freude hatten die Fans auch mit einem intensiven Zweikampf zwischen Marc Marquez und Pedro Acosta. Der Youngster setzte sich durch – doch auch der Champion überzeugte bei seinem GP-Comeback.
Alles zum Großen Preis von Italien aus der Toskana im Live-Ticker von SPEEDWEEK.com.
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