MotoGP-Ticker Mugello: Träume wurden wahr – Bezzecchi vor Martin, Bagnaia!

Mugello im Ausnahmezustand: Nach 23 hitzigen Runde feierten die Fans Marco Bezzecchi auf Aprilia erstmals als Sieger des Italien-GP. «Bezz» siegt nach einem perfekten Rennen vor Teamkollege Jorge Martin. Fast hätte es durch Ai Ogura ein Aprilia-Dreifach-Podest gegeben – doch das ließ Pecco Bagnaia nicht zu. Der Italiener, der lang geführt hatte, schnappte sich den Japaner und machte so die Italo-MotoGP-Spiele perfekt.

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Freude hatten die Fans auch mit einem intensiven Zweikampf zwischen Marc Marquez und Pedro Acosta. Der Youngster setzte sich durch – doch auch der Champion überzeugte bei seinem GP-Comeback.

Alles zum Großen Preis von Italien aus der Toskana im Live-Ticker von SPEEDWEEK.com.

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