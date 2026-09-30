Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Sportwagen

  4. /

  5. Sportwagen

  6. /

  7. News

Werbung

ADAC Racing Weekend geht im Jahr 2027 mit acht Terminen an den Start

Das ADAC Racing Weekend bietet auch 2027 eine faszinierende Plattform mit Nachwuchsrennserien, GT-Meisterschaften, Formelrennserien, Breitensport und neu Truckrennen. Acht Termine im Jahr 2027.

Sportwagen

Die STT sorgt auch 2026 für GT-Spektakel beim ADAC Racing Weekend
Die STT sorgt auch 2026 für GT-Spektakel beim ADAC Racing Weekend
Foto: STT
Die STT sorgt auch 2026 für GT-Spektakel beim ADAC Racing Weekend
© STT

Werbung

Werbung

Der Kalender für das ADAC Racing Weekend 2027 steht: Acht Rennwochenenden in Deutschland, Belgien und Österreich bilden in der siebten Saison die Bühne für abwechslungsreichen Amateur- und Semiprofi-Rennsport. Saisonstart ist vom 14. bis 16. Mai auf dem Hockenheimring Baden-Württemberg, das Finale wird vom 15. bis 17. Oktober traditionell auf dem Nürburgring abgehalten wird. Alle Rennwochenenden werden wieder live auf dem youtube.com/adacmotorsports übertragen.

Werbung

Werbung

Nach dem Saisonauftakt in Hockenheim zieht das ADAC Racing Weekend weiter nach Oschersleben, wo in der dortigen Motorsport Arena vom 25. bis 27. Juni um Siege und Platzierungen gekämpft wird. Vom 16. bis 18. Juli finden sich die Teams und Fahrer auf dem Nürburgring ein, bevor vom 30. Juli bis 1. August der erste Auslandsauftritt zum Red Bull Ring nach Österreich führt. Es folgen zwei weitere Gastspiele im Ausland: vom 27. bis 29. August im belgischen Spa-Francorchamps und vom 3. bis 5. September auf dem Salzburgring in Österreich. Vom 1. bis 3. Oktober geht die Reise noch einmal nach Hockenheim, bevor es auf die Zielgerade in Richtung Saisonfinale geht.

2027 überzeugt das Programm des ADAC Racing Weekend erneut mit motorsportlicher Vielfalt. Als Kernserien werden der Porsche Sprint Challenge Deutschland, die Spezial Tourenwagen Trophy (STT), der ADAC Tourenwagen Junior Cup und die GT Summer Series einen Großteil ihrer Rennen im Rahmen von ADAC Racing Weekends bestreiten. Neu hinzu kommen unter anderem die F4 Germany und TGP-Meisterschaft für Trucks, außerdem wird die britische Formel-Nachwuchsserie GB3 wieder einen Auftritt im Rahmen des ADAC Racing Weekend absolvieren. Eine Übersicht, welche Rennserie an welchem Wochenende dabei ist, folgt zu einem späteren Zeitpunkt.

Kalender 2027 (Änderung vorbehalten)

14.–16. Mai Hockenheimring Baden-Württemberg

25.–27. Juni Motorsport Arena Oschersleben

16.–18. Juli Nürburgring

30. Juli – 1. August Red Bull Ring (A)

27.–29. August Spa-Francorchamps (B)

3.–5. September Salzburgring (A)

1.–3. Oktober Hockenheimring Baden-Württemberg

15.–17. Oktober Nürburgring

Werbung

Werbung

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Sportwagen News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM