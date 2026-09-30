ADAC Racing Weekend geht im Jahr 2027 mit acht Terminen an den Start
Das ADAC Racing Weekend bietet auch 2027 eine faszinierende Plattform mit Nachwuchsrennserien, GT-Meisterschaften, Formelrennserien, Breitensport und neu Truckrennen. Acht Termine im Jahr 2027.
Der Kalender für das ADAC Racing Weekend 2027 steht: Acht Rennwochenenden in Deutschland, Belgien und Österreich bilden in der siebten Saison die Bühne für abwechslungsreichen Amateur- und Semiprofi-Rennsport. Saisonstart ist vom 14. bis 16. Mai auf dem Hockenheimring Baden-Württemberg, das Finale wird vom 15. bis 17. Oktober traditionell auf dem Nürburgring abgehalten wird. Alle Rennwochenenden werden wieder live auf dem youtube.com/adacmotorsports übertragen.
Nach dem Saisonauftakt in Hockenheim zieht das ADAC Racing Weekend weiter nach Oschersleben, wo in der dortigen Motorsport Arena vom 25. bis 27. Juni um Siege und Platzierungen gekämpft wird. Vom 16. bis 18. Juli finden sich die Teams und Fahrer auf dem Nürburgring ein, bevor vom 30. Juli bis 1. August der erste Auslandsauftritt zum Red Bull Ring nach Österreich führt. Es folgen zwei weitere Gastspiele im Ausland: vom 27. bis 29. August im belgischen Spa-Francorchamps und vom 3. bis 5. September auf dem Salzburgring in Österreich. Vom 1. bis 3. Oktober geht die Reise noch einmal nach Hockenheim, bevor es auf die Zielgerade in Richtung Saisonfinale geht.
2027 überzeugt das Programm des ADAC Racing Weekend erneut mit motorsportlicher Vielfalt. Als Kernserien werden der Porsche Sprint Challenge Deutschland, die Spezial Tourenwagen Trophy (STT), der ADAC Tourenwagen Junior Cup und die GT Summer Series einen Großteil ihrer Rennen im Rahmen von ADAC Racing Weekends bestreiten. Neu hinzu kommen unter anderem die
Kalender 2027 (Änderung vorbehalten)
14.–16. Mai Hockenheimring Baden-Württemberg
25.–27. Juni Motorsport Arena Oschersleben
16.–18. Juli Nürburgring
30. Juli – 1. August Red Bull Ring (A)
27.–29. August Spa-Francorchamps (B)
3.–5. September Salzburgring (A)
1.–3. Oktober Hockenheimring Baden-Württemberg
15.–17. Oktober Nürburgring
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