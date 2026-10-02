Tabellenführer im Porsche eröffnet Finale in Barcelona mit Bestzeit
Bastian Buus fuhr im Lionspeed GP Porsche 911 GT3 R die Bestzeit im ersten Training des GT World Challenge Europe Sprint Cup in Barcelona. Gemeinsam mit Ricardo Feller führt er die Tabelle an.
Tabellenführer Bastian Buus fuhr im Lionspeed GP Porsche die Bestzeit im ersten Training des GT World Challenge Europe Sprint Cup in Barcelona. Der Däne umrundete den Kurs in 1:40.389 Minuten im Fahrzeug, welches er sich mit Ricardo Feller teilt.
Alex Aka fuhr im Tresor Attempto Racing Audi die zweitschnellste Rundenzeit. 0,219 Sekunden fehlten dem Niedersachsen auf die Bestzeit.
Lucas Auer komplettierte im WINWARD Racing Mercedes-AMG GT3 die Top-3-Positionen.
Nach zehn Minuten wurde die Sitzung mit der roten Flagge unterbrochen. Simon Reicher drehte sich im Eastalent Racing Audi von der Strecke und musste aus dem Kiesbett geborgen werden.
Ergebnis GT World Challenge Europe Sprint Cup Barcelona Training 1 (Top 10):
Bastian Buus/Ricardo Feller - Lionspeed GP - Porsche 911 GT3 R
Dylan Pereira/Alex Aka - Tresor Attempto Racing - Audi R8 LMS GT3
Lucas Auer/Maro Engel - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3
Ariel Levi/Andrea Frassineti - Tresor Attempto Racing - Audi R8 LMS GT3
Marvin Dienst/Rinat Salikhov - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3
Kobe Pauwels/Nicki Thiim - Comtoyou Racing - Aston Martin Vantage GT3
Sven Müller/Dorian Boccolacci - Boutsen VDS - Porsche 911 GT3 R
Aurelien Panis/Anthony Bartone - GetSpeed - Mercedes-AMG GT3
Dani Juncadella/Chris Lulham - Mercedes-AMG Team Verstappen Racing - Mercedes-AMG GT3
Valentino Rossi/Max Hesse - WRT - BMW M4 GT3
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