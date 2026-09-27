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Neuer Partner für Valentino Rossi: BMW stellt Fahrer für Portimão um

BMW hat das Fahreraufgebot für das Finale des GT World Challenge Europe Endurance Cup in Portimão umgestellt. Valentino Rossi und Max Hesse erhalten mit Neil Verhagen einen neuen Teamkollegen.

Sportwagen

Valentino Rossi erhält beim Saisonfinale in Portimão einen neuen Partner
Valentino Rossi erhält beim Saisonfinale in Portimão einen neuen Partner
Foto: SRO
Valentino Rossi erhält beim Saisonfinale in Portimão einen neuen Partner
© SRO

Im Artikel erwähnt

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Das kommende FIA WEC Rennen in Barcelona findet am gleichen Wochenende statt wie das Saisonfinale des Endurance Cups der GT World Challenge Europe powered by AWS im portugiesischen Portimão (16. & 17. Oktober). Die SRO versucht, die Überschneidung – die durch die kurzfristige Verlegung des Rennens nach Barcelona entstand, so klein wie möglich zu halten.

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Die BMW M Werksfahrer Marciello, Harper und Farfus werden sich voll auf ihre Einsätze in der FIA WEC konzentrieren und in Portimão von anderen BMW-Werksfahrern vertreten, die nicht in das Engagement der bayrischen Marke in die Langstreckenweltmeisterschaft eingebunden sind.

Der Österreicher Philipp Eng und DTM-Titelkandidat Marco Wittmann starten anstelle von Marciello und Farfus im #98 BMW M4 GT3 EVO von ROWE Racing gemeinsam mit dem Briten Jake Dennis.

Im Artikel erwähnt

Im #46 BMW M4 GT3 EVO des Teams WRT startet der US-Amerikaner Neil Verhagen anstelle von Harper an der Seite von Max Hesse und dem neunmaligen Motorradweltmeister Valentino Rossi.

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