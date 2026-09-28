Achtkampf: Dramatischer Titelkampf im GT World Challenge Europe Sprint Cup

44 GT3 Fahrzeuge werden beim Saisonfinale des GT World Challenge Europe Sprint Cup in Barcelona antreten. Beim Festival de la Velocidad welche die Legado María de Villota Foundation unterstützt, wird die Titelentscheidung in Europas größter und wichtigster Sprint-GT3-Meisterschaft fallen.

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SPEEDWEEK blickt für euch auf die Meisterschaftsstände. In allen Klassen können in Barcelona noch jemals 35 Punkte geholt werden. Je 16,5 Punkte pro Laufsieg und jeweils einen im Qualifying.

Achtkampf um Titel in Gesamtwertung

Lionspeed GP führt die Gesamtwertung an Foto: SRO Lionspeed GP führt die Gesamtwertung an © SRO

Gleich acht Fahrzeuge kämpfen vor den Toren der spanischen Metropole um den Titelgewinn im Sprint Cup. Als Tabellenführer reisen die beiden DTM-Piloten Ricardo Feller und Bastian Buus an, die im Lionspeed GP Porsche 911 GT3 R an den Start gehen. Während Feller den Titel bereits 2023 gewann, wäre es für Buus der erste Titel in der Serie. Das Duo sammelte für das deutsche Porsche-Team in den bisherigen Rennen 59 Punkte.

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Mit sechs Zählern Rückstand folgt Dani Juncadella im Mercedes-AMG GT3 vom Mercedes-AMG Team Verstappen Racing. Juncadella trat in der Saison mit wechselnden Co-Piloten an, da Jules Gounon an zwei Rennwochenenden Chris Lulham ersetzte, da dieser sich den Blinddarm entfernen musste. Gounon belegt dadurch zwar derzeit den siebten Tabellenrang, hat aber keinerlei Titelchancen, da in Spanien erneut der Brite Lulham ins Cockpit steigen wird.

Thema der Woche Grosser Preis von Spanien auf dem neuen Madring: Strecke top oder Flop? Die Madrilenen hatten sich viel vorgenommen für den ersten Formel-1-WM-Lauf ihrer Stadt seit 1981. Aber sind die hohen Erwartungen an den neuen Mischkurs Madring wirklich erfüllt worden? Weiterlesen

Punktgleich mit Juncadella liegen die beiden Ferrari-Werksfahrer Arthur Leclerc und Thomas Neubauer im AF Corse Ferrari 296 GT3 auf dem dritten Meisterschaftsrang.

Mit weiteren 3,5 Punkten Rückstand folgen die Vorjahresmeister Kelvin van der Linde und Charles Weerts auf dem vierten Rang. Die erfolgsverwöhnten Piloten blieben in den letzten drei Rennen komplett ohne Punkte und wollen diese Serie auf dem spanischen GP-Kurs brechen.

Derzeit auf dem vierten Rang liegen Maro Engel und Lucas Auer im WINWARD Racing Mercedes-AMG GT3. Doch das Team sorgt dafür, dass eine mögliche Titelentscheidung womöglich erst am grünen Tisch fällt, da das Team Berufung gegen eine Disqualifikation vom zweiten Rennen des GT World Challenge Europe Sprint Cup im italienischen Misano eingelegt hat.

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Theoretische Titelchancen hat auch der neunmalige Motorradweltmeister Valentino Rossi. Gemeinsam mit seinem Partner Max Hesse belegt er im WRT BMW M4 GT3 derzeit den achten Tabellenrang.

Pos. Fahrer Team Fahrzeug Punkte 1 Ricardo Feller/Bastian Buus Lionspeed GP Porsche 911 GT3 R 59 2 Dani Juncadella Mercedes-AMG Team Verstappen Racing Mercedes-AMG GT3 53 3 Arthur Leclerc/Thomas Neubauer AF Corse Ferrari 296 GT3 53 4 Kelvin van der Linde/Charles Weerts WRT BMW M4 GT3 49,5 5 Maro Engel/Lucas Auer WINWARD Racing Mercedes-AMG GT3 42 6 Ben Green/Thierry Vermeulen Emil Frey Racing Ferrari 296 GT3 40 7 Jules Gounon Mercedes-AMG Team Verstappen Racing Mercedes-AMG GT3 32,5 8 Max Hesse/Valentino Rossi WRT BMW M4 GT3 32,5 9 Dorian Boccolacci Boutsen VDS Porsche 911 GT3 R 26 10 Morris Schuring Boutsen VDS Porsche 911 GT3 R 25

Ferrari vs. McLaren im Gold Cup

AF Corse hat im Gold Cup die Nase vorne Foto: SRO AF Corse hat im Gold Cup die Nase vorne © SRO

Im Gold Cup wird es einen Zweikampf um den Titel geben. Tommaso Mosca und Matias Zagazeta führen im AF Corse Ferrari 296 GT3 die Tabelle mit einem Vorsprung von 21 Punkten an, so dass es realistisch ist, dass bereits am Samstag nach dem ersten der beiden einstündigen Rennen die Titelentscheidung fällt.

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Auf dem zweiten Meisterschaftsrang im Gold Cup folgen Louis Prette und Thomas Fleming im McLarne 720S GT3 von Garage 59.

Pos. Fahrer Team Fahrzeug Punkte 1 Tommaso Mosca/Matias Zagazeta AF Corse Ferrari 296 GT3 96,5 2 Louis Prette/Thomas Fleming Garage 59 McLaren 720S GT3 75,5 3 Dylan Pereira/Alex Aka Tresor Attempto Racing Audi R8 LMS GT3 61 4 Arthur Rougier/James Kell CSA Racing McLaren 720S GT3 57 5 Gilles Magnus/Robin Knutsson Boutsen VDS Porsche 911 GT3 R 54,5

Alles entschieden im Silver Cup

Ignacio Montenegro und Matisse Lismont sind bereits Silver-Cup-Meister Foto: SRO Ignacio Montenegro und Matisse Lismont sind bereits Silver-Cup-Meister © SRO

Keine Spannung gibt es hingegen im Silver Cup. Hier haben sich Matisse Lismont und Ignacio Montenegro in Zandvoort vorzeitig zum Meister gesichert. Von den bisherigen acht Sprint Cup-Rennen im Jahr 2028 gewann das Duo fünf. Matisse Lismont und Ignacio Montenegro sind zudem vorzeitig Meister in der kombinierten GT-World-Challenge-Europe-Wertung aus Endurance Cup und Silver Cup. Zudem sicherten such die beiden WRT-Piloten am Nürburgring - gemeinsam mit Amaury Cordeel - vorzeitig den Silver Cup-Titel im Endurance Cup.

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Pos. Fahrer Team Fahrzeug Punkte 1 Matisse Lismont/Ignacio Montenegro WRT BMW M4 GT3 120 2 Jamie Day/Mateo Villagomez Walkenhorst Motorsport Aston Martin Vantage GT3 69 3 Arthur Dorison/Oliver Söderström Comtoyou Racing Aston Martin Vantage GT3 56,5 4 Aurélien Panis/Anthony Bartone GetSpeed Mercedes-AMG GT3 55 5 Mikey Porter/Guilherme Oliveira Optimum Motorsport McLaren 720S GT3 55

Sechskampf im Bronze Cup

Tempesta Racing führt im Bronze Cup Foto: SRO Tempesta Racing führt im Bronze Cup © SRO

Im Bronze Cup werden gleich sechs Fahrzeuge um Meisterschaftsehren kämpfen. Peter Dempsey und Eddie Cheever reisen im Ziggo Sport Tempesta Racing Porsche 911 GT3 R, der von Herberth Motorsport eingesetzt wird, als Tabellenführer nach Barcelona. In den bisherigen sechs Rennen - der Bronze Cup startete nicht in Brands Hatch - feierte das Duo zwei Siege, die beide beim vergangenen Rennwochenende in Zandvoort waren.

Rinat Salikhov und Marvin Dienst folgen im WINWARD Racing Mercedes-AMG GT3 auf Rang zwei. 6,5 Punkte fehlt dem russisch-deutschem Fahrerduo auf die Tabellenspitze.

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Kiern Jewiss und Charles Dawson belegt im 2Seas Motorsport Mercedes-AMG GT3 den dritten Tabellenrang.

Nur auf dem sechsten Tabellenplatz rangieren die Vorjahresmeister Dustin Blattner und Dennis Marschall im Kessel Racing Ferrari 296 GT3, womit sie nur noch theoretische Titelchancen beim Finale haben.

Pos. Fahrer Team Fahrzeug Punkte 1 Peter Dempsey/Eddie Cheever Ziggo Sport Tempesta Racing Porsche 911 GT3 R 70,5 2 Rinat Salikhov/Marvin Dienst WINWARD Racing Mercedes-AMG GT3 64 3 Kiern Jewiss/Charles Dawson 2Seas Motorsport Mercedes-AMG GT3 59,5 4 Darren Leung/Augusto Farfus Paradine Competition BMW M4 GT3 50 5 Gabriel Rindone/Fabian Schiller GetSpeed Mercedes-AMG GT3 36,5 6 Dustin Blattner/Dennis Marschall Kessel Racing Ferrari 296 GT3 35,5 7 Dmitriy Gvazava/Loris Cabirou Dinamic GT Porsche 911 GT3 R 28 8 David Fumanelli/Marco Pulcini Kessel Racing Ferrari 296 GT3 15 9 Carrie Schreiner/Sebastian Øgaard Tresor Attempto Racing Audi R8 LMS GT3 14,5 10 Marcelo Tomasoni/Felice Jelmini Comtoyou Racing Aston Martin Vantage GT3 2

Alles zum Finale des GT World Challenge Europe Sprint Cup auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya erfahrt ihr natürlich bei SPEEDWEEK!

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