Ehrgeiziges Ziel oder unrealistischer Traum? Honda will 3. Titel für Alonso

Jeder Formel-1-WM-Teilnehmer ist sich sicher, dass er das Zeug um Weltmeister hat. Und einige Protagonisten der Vierrad-Königsklasse haben ihre Titelfähigkeit bereits unter Beweis gestellt. Zu dieser Gruppe gehört auch Fernando Alonso, der sich 2005 und 2006 gegen Superstar Michael Schumacher durchsetzte und sich zwei Mal in Folge zum Champion krönte.

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Das alles ist aber lange her, beinahe 20 Jahre sind verstrichen, seit der 32-fache GP-Sieger in Brasilien seine erfolgreiche Titelverteidigung gefeiert hat. Seither setzt er alles daran, um noch einmal den ganz grossen Triumph feiern zu können. Zuletzt allerdings mit mässigem Erfolg, der letzte GP-Sieg gelang ihm 2013 im Heimrennen in Spanien. Seitdem musste er sich mit gelegentlichen Besuchen auf dem Podest begnügen.

In diesem Jahr sind die Erfolgserlebnisse besonders rar. In den ersten fünf WM-Runden blieb Alonso im unterlegenen Aston Martin-Renner ohne Punkte, erst in Monte Carlo schaffte er es als Zehnter in die Top-10, was ihm und seinem Team den bisher einzigen WM-Zähler in diesem Jahr einbrachte.

Nach Budapest-Upgrade: Honda legt in Zandvoort nach

Hoffnung bereitete zuletzt das grosse Upgrade von Aston Martin, das Alonso und seinen Teamkollegen Lance Stroll beim jüngsten Kräftemessen in Budapest die Gelegenheit gab, im Mittelfeld zu kämpfen. Das Duo kam allerdings auf den Plätzen 13 und 14 ins Ziel und ging damit einmal mehr leer aus.

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Immerhin zeigt die Formkurve in die richtige Richtung. Und nach der Sommerpause will Honda nachlegen und ein Update für die Antriebseinheit auf die Strecke bringen, das die Mannschaft aus Silverstone noch weiter nach vorne bringen soll.

Die Japaner hörten bei der Weiterentwicklung auch genau zu, wenn Alonso sprach, wie Shintaro Orihara betont hat. «Er hat 20 Jahre Erfahrung. Wenn Alonso also sagt, wie die Energie-Ausschüttung in einer Kurve sein soll, dann sollten wir seine Meinung auch respektieren», erklärte der Chefingenieur von Honda.

Wie viel Zeit bleibt Honda?

Und der Japaner machte auch kein Geheimnis um das Ziel, das man dabei verfolge: Honda will Alonso den dritten WM-Titelgewinn ermöglichen. Dabei handelt es sich nicht um eine Vorgabe, die einzig den PR-Zwecken diene, stellte er klar: «Das ist definitiv unser Ziel. Wir arbeiten eng zusammen und wissen, dass er ein grossartiger Fahrer ist. Er hat eine grosse Leidenschaft für den Sport und er vertraut Honda. Wir wollen deshalb seinen Wunsch erfüllen, das ist unser klares Ziel.»

Wie viel Zeit Orihara und seinen Ingenieuren bleibt, ist unklar, denn Alonso hat die Entscheidung über seine WM-Zukunft noch nicht gefällt. Sicher ist: In diesem Jahr wird der stolze Asturier nur kleine Brötchen backen können. Der WM-Titel bleibt ausser Reichweite. Denn sein Rückstand auf WM-Leader Kimi Antonelli beträgt 218 Punkte. Und obwohl in der zweiten Saisonhälfte viele WM-Zähler noch verteilt werden, ist allen Beteiligten klar: Dieser Rückstand lässt sich nicht mehr aufholen.

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