Marks (Trackhouse): «Nächster US-MotoGP-Champion ist wohl drei Jahre alt»

Als Trackhouse Ende 2023 den MotoGP-Einstieg verkündete und den Platz von RNF-Aprilia übernahm, sollte das neue Team auch eine Verbindung zwischen der Motorrad-WM und dem wichtigen US-Markt herstellen. Daran hat sich für Trackhouse-Eigentümer Justin Marks nichts geändert. Durch die Übernahme der MotoGP durch Liberty Media haben sich die Voraussetzungen allerdings verändert.

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Marks verriet am Rande des zurückliegenden Silverstone-Wochenendes, dass er bei seinem Einstieg in die MotoGP noch nichts von der sich damals im Hintergrund anbahnenden Übernahme durch den US-Medienkonzern wusste.

«Wir wollen diesen Sport zu 100 Prozent in Amerika repräsentieren», stellte Marks klar. «Was ich nicht wusste, als wir einstiegen, war, dass im Hintergrund bereits der Liberty-Deal lief. Davon wusste ich nichts. Im Nachhinein dachte ich mir: 'Okay, jetzt verstehe ich vielleicht, warum sie mich beziehungsweise uns eingeladen haben, ein Teil davon zu werden.'»

Trackhouse stimmt sich mit Liberty ab

Nachdem die Pläne von Liberty Media bekannt geworden waren, passte Trackhouse seine eigene Strategie an. Statt unabhängig voranzupreschen, will Marks seine Aktivitäten mit den Plänen des neuen MotoGP-Eigentümers abstimmen. «Als wir von Liberty erfuhren, haben wir etwas Tempo herausgenommen. Welche Strategie Liberty auch immer verfolgt, um diesen Sport in Nordamerika wachsen zu lassen – wir müssen darauf abgestimmt sein», erklärte der US-Amerikaner.

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Inzwischen würden die Pläne konkreter: «Wir bekommen langsam ein klareres Bild davon, wie Liberty den Sport in Amerika präsentieren und vermarkten möchte.» Marks sucht dabei aktiv die Zusammenarbeit. «Ich habe mit den Leuten von Liberty gesprochen und ihnen gesagt, dass wir bei ihrer Nordamerika-Strategie ihr Partner sein müssen. Wir führen viele Gespräche darüber und arbeiten an verschiedenen Dingen.»

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Das Potenzial des nordamerikanischen Marktes hält Marks für gewaltig. Gleichzeitig sieht er noch großen Nachholbedarf bei der Bekanntheit der Motorrad-WM. «Es gibt 350 bis 400 Millionen Menschen in Amerika und fast niemand von ihnen kennt die MotoGP. Wir haben eine Plattform, mit der wir den Menschen den Sport näherbringen und ihnen seine Faszination vermitteln können.»

Justin Marks großer Traum: Zusammenarbeit mit einem US-Fahrer

Langfristig geht es Marks jedoch um mehr als Marketing und steigende Zuschauerzahlen. Der ehemalige Rennfahrer möchte wieder einen erfolgreichen US-Piloten in der MotoGP sehen. Als großes Vorbild nennt er den 2006er-MotoGP-Weltmeister Nicky Hayden.

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«Ich bin als riesiger Fan von Nicky aufgewachsen», erinnerte sich Marks. Daraus leitet er ein ambitioniertes Ziel für Trackhouse ab: «Der Heilige Gral für uns wäre, in der MotoGP mit einem amerikanischen Fahrer auf dem Motorrad zu gewinnen.»

Ein kurzfristig zu erreichendes Ziel ist das allerdings nicht. Marks sieht ein grundlegendes Problem im amerikanischen Nachwuchssystem. Während europäische Talente schon in jungen Jahren über nationale Serien und Nachwuchsklassen an die Motorrad-WM herangeführt werden, fehlt in den USA derzeit eine vergleichbare Struktur.

«Die Infrastruktur in Amerika ist momentan nicht vorhanden, um solche Talente hervorzubringen», räumte der Trackhouse-Chef ein. Sein Team würde sich jedoch gerne daran beteiligen, dies langfristig zu ändern: «Wir würden sehr gerne dabei helfen, solche Talente zu finden und zu entwickeln.»

Marks macht sich allerdings keine Illusionen darüber, wie lange ein solches Projekt dauern würde. Von allen Plänen seines Teams für den US-Markt sei die Entwicklung eines künftigen amerikanischen MotoGP-Stars wahrscheinlich das langfristigste Vorhaben. Für die Dimension des Projekts fand der Trackhouse-Eigentümer einen bemerkenswerten Vergleich: «Der nächste amerikanische MotoGP-Weltmeister ist wahrscheinlich gerade einmal drei Jahre alt.»

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