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Franco Colapinto nach Raub im Urlaub: Social-Media-Beitrag löst Ärger aus

Franco Colapinto durfte sich im Urlaub am Comer See ärgern, denn Räuber räumten sein Auto aus. Danach meldete sich der Argentinier in den sozialen Medien zu Wort – und löste damit einen Wirbel aus.

Formel 1

Franco Colapinto wurde im Urlaub beklaut
Franco Colapinto wurde im Urlaub beklaut
Foto: Moy / XPB Images
Franco Colapinto wurde im Urlaub beklaut
© Moy / XPB Images

Im Artikel erwähnt

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Formel-1-Piloten werden immer wieder Opfer von dreisten Dieben: In den vergangenen Jahren erwischte es etwa McLaren-Weltmeister Lando Norris, Williams-Fahrer Carlos Sainz, und Ferrari-Star Charles Leclerc, denen jeweils eine wertvolle Armbanduhr geklaut wurde, wobei Sainz die Diebe erfolgreich jagte und so seine mehr als 600.000 US-Dollar teure Uhr wieder zurückbekam.

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Auch den brasilianischen Audi-Werksfahrer Gabriel Bortoleto hat es schon erwischt, ihm wurde im vergangenen Jahr in der Schweiz das Auto aufgebrochen, um seinen Rucksack zu entwenden. Das gleiche Schicksal ereilte nun Alpine-Pilot Franco Colapinto, während er am Comer See in Norditalien seinen wohlverdienten Urlaub genoss. Der junge Argentinier machte seinem Ärger über den Diebstahl in den sozialen Medien Luft – und löste damit einige kritische Reaktionen aus.

Denn im mittlerweile wieder gelöschten Beitrag hatte er erklärt: «Wer hätte gedacht, dass Italiener alles von einem Latino klauen. Sie haben nicht einmal mein Mate-Set dagelassen, und ich bin mir sicher, dass sie das nicht mögen werden.» Dass Colapinto die Diebe als Italiener bezeichnete, kam bei einigen Fans nicht gut an.

Im Artikel erwähnt

Der Beitrag löste denn auch zahlreiche kritische Reaktionen von Fans aus. Colapinto ersetzte «Italiener» daraufhin durch «Europäer», und er antwortete auf einige Reaktionen humorvoll, bevor der Beitrag ganz gelöscht wurde.

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Dabei beliess es der 23-Jährige aus Pilar in Buenos Aires aber nicht: Kurze Zeit später nahm der GP-Star in einem weiteren Social-Media-Beitrag noch einmal Bezug auf den Diebstahl. Er zeigte ein paar Bilder, die offensichtlich vor dem Raub aufgenommen wurden, und schrieb dazu: «Die letzten Fotos von den Kleider, dem Mate etc. etc. Ich hoffe, diejenigen, die sie sich geschnappt haben, haben viel Freude daran!»

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