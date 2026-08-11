Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Superbike-WM

  4. /

  5. Superbike WM

  6. /

  7. News

Werbung

Álvaro Bautista und Ducati V4R – der Ballast ist nur eines seiner Probleme

Während Ducati die Superbike-WM 2026 dominiert, fährt Álvaro Bautista mit der neuen V4R seine bisher schlechteste Saison. Der zusätzliche Ballast ist nur ein kleiner Teil seiner Schwierigkeiten.

Superbike WM

Alvaro Bautista
Alvaro Bautista
Foto: Gold & Goose
Alvaro Bautista
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Seit die FIM eine Gewichtsregel in das Superbike-Reglement 2024 geschrieben hat, geht es mit den Ergebnissen von Álvaro Bautista bergab. Im ersten Jahr konnte der 41-Jährige als WM-Dritter noch vier Siege einfahren, 2025 gelang ihm – ebenfalls als Gesamtdritter – kein einziger. In diesem Jahr holte der zweifache Superbike-Weltmeister mit der neuen V4R in 22 Rennen nur ein Podium, während alle anderen Ducati-Piloten bessere Ergebnisse als zuvor einfahren.

Werbung

Werbung

Zu Gute halten muss man Bautista, dass er sich in Most eine schwere Fußverletzung zugezogen hatte, die ihn lange zu schaffen machte. «Dem Fuß geht es besser», bestätigte Bautista unseren Kollegen von motosan. «Anfangs erholte ich mich schnell, aber jetzt dauert es viel länger, bis die Schwellung vollständig abgeklungen ist. Trotzdem kann ich mein Leben ganz normal weiterführen.»

Für Bautista geht es bei den letzten vier Superbike-Meetings – die Weltmeisterschaft geht am ersten September-Wochenende in Magny-Cours weiter – um nicht weniger als die Fortsetzung seiner Karriere, denn für Teamchef Marco Barnabo zählen am Ende nur die Ergebnisse.

Im Artikel erwähnt

Der leichtgewichtige Bautista wird nicht müde, zu betonen, dass seine Probleme mit der Einführung des kombinierten Gesamtgewichts zusammenhängen. Nun gibt er aber auch grundsätzliche Schwierigkeiten mit der 2026er V4R zu.

Werbung

Werbung

«Das Vorgängermodell passte besser zu meinem Fahrstil. Wir sind praktisch zusammen groß geworden, da wir beide 2019 unser Debüt in der Superbike-WM gegeben haben. Ich war die Referenz bei der Entwicklung – es war ein Motorrad, das ich als mein eigenes empfand. Mit dem Ballast war die Leistung zwar schlechter, aber die Basis passte zu mir, und ich fühlte mich weniger durch das zusätzliche Gewicht eingeschränkt», erklärte der Familienvater. «Das neue Motorrad wurde für etwas größere und schwerere Fahrer konzipiert; es ist größer als das Vorgängermodell. Die Doppelarmschwinge hat zweifellos Vorteile, aber in meiner Situation ist es schwieriger, diese zu nutzen. Die Basis ist anders, ich bin klein, und mit dem Ballast fällt es mir zudem noch schwerer.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2026202520242023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

491

2

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

358

3

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

211

4

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

182

5

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

177

6

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

153

7

Lorenzo Baldassarri

Team GoEleven

145

8

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

110

9

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

107

10

Miguel Oliveira

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

106

Highlight-Videos

ServusTV Mediathek

Events

Alle Superbike WM Events
  • Vergangen

    Misano/Italien

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    12.–14.06.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Donington Park/Großbritannien

    Donington Park, Great Britain
    10.–12.07.2026
    Zum Event

  • Magny-Cours/Frankreich

    Circuit de Nevers Magny-Cours, Frankreich
    04.–06.09.2026
    Zum Event

  • Cremona/Italien

    Circuito San Martino del Lago, Italien
    25.–27.09.2026
    Zum Event

  • Estoril/Portugal

    Autódromo do Estoril , Portugal
    09.–11.10.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Misano/Italien

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    12.–14.06.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Donington Park/Großbritannien

    Donington Park, Great Britain
    10.–12.07.2026
    Zum Event

  3. Magny-Cours/Frankreich

    Circuit de Nevers Magny-Cours, Frankreich
    04.–06.09.2026
    Zum Event

  4. Cremona/Italien

    Circuito San Martino del Lago, Italien
    25.–27.09.2026
    Zum Event

  5. Estoril/Portugal

    Autódromo do Estoril , Portugal
    09.–11.10.2026
    Zum Event

Superbike-WM News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM