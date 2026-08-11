Álvaro Bautista und Ducati V4R – der Ballast ist nur eines seiner Probleme

Seit die FIM eine Gewichtsregel in das Superbike-Reglement 2024 geschrieben hat, geht es mit den Ergebnissen von Álvaro Bautista bergab. Im ersten Jahr konnte der 41-Jährige als WM-Dritter noch vier Siege einfahren, 2025 gelang ihm – ebenfalls als Gesamtdritter – kein einziger. In diesem Jahr holte der zweifache Superbike-Weltmeister mit der neuen V4R in 22 Rennen nur ein Podium, während alle anderen Ducati-Piloten bessere Ergebnisse als zuvor einfahren.

Werbung

Werbung

Zu Gute halten muss man Bautista, dass er sich in Most eine schwere Fußverletzung zugezogen hatte, die ihn lange zu schaffen machte. «Dem Fuß geht es besser», bestätigte Bautista unseren Kollegen von motosan. «Anfangs erholte ich mich schnell, aber jetzt dauert es viel länger, bis die Schwellung vollständig abgeklungen ist. Trotzdem kann ich mein Leben ganz normal weiterführen.»

Für Bautista geht es bei den letzten vier Superbike-Meetings – die Weltmeisterschaft geht am ersten September-Wochenende in Magny-Cours weiter – um nicht weniger als die Fortsetzung seiner Karriere, denn für Teamchef Marco Barnabo zählen am Ende nur die Ergebnisse.

Der leichtgewichtige Bautista wird nicht müde, zu betonen, dass seine Probleme mit der Einführung des kombinierten Gesamtgewichts zusammenhängen. Nun gibt er aber auch grundsätzliche Schwierigkeiten mit der 2026er V4R zu.

Werbung

Werbung

«Das Vorgängermodell passte besser zu meinem Fahrstil. Wir sind praktisch zusammen groß geworden, da wir beide 2019 unser Debüt in der Superbike-WM gegeben haben. Ich war die Referenz bei der Entwicklung – es war ein Motorrad, das ich als mein eigenes empfand. Mit dem Ballast war die Leistung zwar schlechter, aber die Basis passte zu mir, und ich fühlte mich weniger durch das zusätzliche Gewicht eingeschränkt», erklärte der Familienvater. «Das neue Motorrad wurde für etwas größere und schwerere Fahrer konzipiert; es ist größer als das Vorgängermodell. Die Doppelarmschwinge hat zweifellos Vorteile, aber in meiner Situation ist es schwieriger, diese zu nutzen. Die Basis ist anders, ich bin klein, und mit dem Ballast fällt es mir zudem noch schwerer.»