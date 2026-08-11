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MotoGP-Fans und Piloten gaben Vollgas: Rekordspende beim «GP of Champions»

Beim Silverstone-GP wurden nicht nur Rekorde auf der Strecke gebrochen. Der «GP of Champions» zugunsten der Hilfsorganisation Two Wheels for Life erzielte die Rekordsumme von 234.000 Euro.

Thomas Kuttruf

Von

MotoGP

Ein Helm von Toprak Razgtlioglu kam ebenfalls unter den Auktions-Hammer
Ein Helm von Toprak Razgtlioglu kam ebenfalls unter den Auktions-Hammer
Foto: Two Wheels for Life
Ein Helm von Toprak Razgtlioglu kam ebenfalls unter den Auktions-Hammer
© Two Wheels for Life

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Die Veranstaltung der Hilfsorganisation Two Wheels for Life, die sich seit Jahrzehnten in Afrika über zahlreiche Projekte auf zwei Rädern engagiert, hat Tradition. Doch 2026 wurden die Aktivitäten mit dem Ziel, noch mehr Aufmerksamkeit – und finanzielle Unterstützung – zu generieren, nochmals ausgeweitet. Während des gesamten Großevents von Donnerstag bis zur Zielflagge am Sonntag wurden die Fans der Motorrad-Weltmeisterschaft für den guten Zweck unterhalten – und involviert.

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Der «GP of Champions» startete mit 750 Gästen mit einer ausverkauften Paddock-Erlebnis-Tour, die den Teilnehmern exklusiven Zugang zum Fahrerlager ermöglichte. Am Freitag begann die «Silverstone Challenge» im Racing-for-the-Future-Truck der MotoGP. Über 150 Fans spendeten, um den MotoGP-Simulator zu fahren. Der 16-jährige Kacper Dubanowski wurde mit einer rasanten Rundenzeit von 1:55,699 min zum Sieger gekürt und stand zum Dank am Sonntag mit in der MotoGP-Startaufstellung. Weiter ging es mit Mitfahrgelegenheit auf der GP-Strecke, an der zehn Fans auf einer Ducati MotoEX2 teilnahmen, die von Ducati-Testfahrer Franco Battaini und Fonsi Nieto pilotiert wurden.

Die Honda-Werksmannschaft trat vollzählig an
Die Honda-Werksmannschaft trat vollzählig an
Foto: Two Wheels for Life
Die Honda-Werksmannschaft trat vollzählig an
© Two Wheels for Life

Traditioneller Höhepunkt der Veranstaltung war erneut die in mehreren Teilen präsentierte Auktion, bei der nicht nur schon vor Wochen vorher angekündigte Barry-Sheen-Lederkombi für den guten Zweck unter den Hammer kam. Aus dem Fahrerlager der Königsklasse kamen Jack Miller, Toprak Razgatlıoglu, Pedro Acosta, Brad Binder, Jorge Martin, Joan Mir, Luca Marini, Franco Morbidelli und Fabio Quartararo mitsamt den begehrten Versteigerungsobjekten wie Helmen, Stiefeln und Handschuhen.

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Brachte über 3000 Euro: Sheene-Replika-Lederkombi
Brachte über 3000 Euro: Sheene-Replika-Lederkombi
Foto: Two Wheels for Life
Brachte über 3000 Euro: Sheene-Replika-Lederkombi
© Two Wheels for Life

Die Auktionen am Wochenende brachten erstaunlich 122.000 Euro ein. Zu den Top-Artikeln gehörten ein MotoGP-Erlebnis Saisonfinale in Valencia (8.400 €), zwei Eintrittskarten für das FIM-Award-Dinner in Malaga, Spanien (5.800 €), ein VR46-Team-Erlebnis für zwei Personen während des Grand Prix (5.250 €), ein signierter Alex-Marquez-Replika-Helm (4.900 €) und Stiefel (4.000 €). Die beiden Barry-Sheene-Replika-Leder von Dainese wechselten den Besitzer für 3.600 €.

In Summe brachte der viertägige Eventmarathon von Two Wheels for Life 234.000 Euro ein – ein Rekord für das bedeutendste Charity-Programm im Rahmen der MotoGP. Andrea Coleman, Gründerin und CEO, bedankte sich nach der XL-Aktion bei allen Unterstützern: «Der GP of Champions in Silverstone ist unsere größte und wichtigste Veranstaltung des Kalenderjahres, und wir sind sehr stolz darauf, dass die Motorrad-Community sich zusammengeschlossen hat, um unsere Mission bei Two Wheels for Life mit unserem bisher höchsten Spendenergebnis zu unterstützen.»

Auch Jorge Martin war zu Gast bei der MotoGP-Auktion
Auch Jorge Martin war zu Gast bei der MotoGP-Auktion
Foto: Two Wheels for Life
Auch Jorge Martin war zu Gast bei der MotoGP-Auktion
© Two Wheels for Life

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Team

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Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Raúl Fernández

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

25

20

39:45,930

1:58,457

25

02

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

20

+2,538

1:58,900

32

03

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

72

20

+3,393

1:58,880

23

04

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

73

20

+4,702

1:58,652

19

05

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

20

+6,256

1:58,940

15

06

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

20

+6,382

1:58,690

15

07

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

20

+9,550

1:59,152

10

08

Brad Binder

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

Brad Binder

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

33

20

+22,288

1:59,497

8

09

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

10

20

+23,845

1:59,591

7

10

Diogo Moreira

Diogo Moreira

LCR Honda

Diogo Moreira

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LCR Honda

11

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+25,411

1:59,644

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