MotoGP-Fans und Piloten gaben Vollgas: Rekordspende beim «GP of Champions»

Die Veranstaltung der Hilfsorganisation Two Wheels for Life, die sich seit Jahrzehnten in Afrika über zahlreiche Projekte auf zwei Rädern engagiert, hat Tradition. Doch 2026 wurden die Aktivitäten mit dem Ziel, noch mehr Aufmerksamkeit – und finanzielle Unterstützung – zu generieren, nochmals ausgeweitet. Während des gesamten Großevents von Donnerstag bis zur Zielflagge am Sonntag wurden die Fans der Motorrad-Weltmeisterschaft für den guten Zweck unterhalten – und involviert.

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Der «GP of Champions» startete mit 750 Gästen mit einer ausverkauften Paddock-Erlebnis-Tour, die den Teilnehmern exklusiven Zugang zum Fahrerlager ermöglichte. Am Freitag begann die «Silverstone Challenge» im Racing-for-the-Future-Truck der MotoGP. Über 150 Fans spendeten, um den MotoGP-Simulator zu fahren. Der 16-jährige Kacper Dubanowski wurde mit einer rasanten Rundenzeit von 1:55,699 min zum Sieger gekürt und stand zum Dank am Sonntag mit in der MotoGP-Startaufstellung. Weiter ging es mit Mitfahrgelegenheit auf der GP-Strecke, an der zehn Fans auf einer Ducati MotoEX2 teilnahmen, die von Ducati-Testfahrer Franco Battaini und Fonsi Nieto pilotiert wurden.

Die Honda-Werksmannschaft trat vollzählig an Foto: Two Wheels for Life Die Honda-Werksmannschaft trat vollzählig an © Two Wheels for Life

Traditioneller Höhepunkt der Veranstaltung war erneut die in mehreren Teilen präsentierte Auktion, bei der nicht nur schon vor Wochen vorher angekündigte Barry-Sheen-Lederkombi für den guten Zweck unter den Hammer kam. Aus dem Fahrerlager der Königsklasse kamen Jack Miller, Toprak Razgatlıoglu, Pedro Acosta, Brad Binder, Jorge Martin, Joan Mir, Luca Marini, Franco Morbidelli und Fabio Quartararo mitsamt den begehrten Versteigerungsobjekten wie Helmen, Stiefeln und Handschuhen.

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Brachte über 3000 Euro: Sheene-Replika-Lederkombi Foto: Two Wheels for Life Brachte über 3000 Euro: Sheene-Replika-Lederkombi © Two Wheels for Life

Die Auktionen am Wochenende brachten erstaunlich 122.000 Euro ein. Zu den Top-Artikeln gehörten ein MotoGP-Erlebnis Saisonfinale in Valencia (8.400 €), zwei Eintrittskarten für das FIM-Award-Dinner in Malaga, Spanien (5.800 €), ein VR46-Team-Erlebnis für zwei Personen während des Grand Prix (5.250 €), ein signierter Alex-Marquez-Replika-Helm (4.900 €) und Stiefel (4.000 €). Die beiden Barry-Sheene-Replika-Leder von Dainese wechselten den Besitzer für 3.600 €.

In Summe brachte der viertägige Eventmarathon von Two Wheels for Life 234.000 Euro ein – ein Rekord für das bedeutendste Charity-Programm im Rahmen der MotoGP. Andrea Coleman, Gründerin und CEO, bedankte sich nach der XL-Aktion bei allen Unterstützern: «Der GP of Champions in Silverstone ist unsere größte und wichtigste Veranstaltung des Kalenderjahres, und wir sind sehr stolz darauf, dass die Motorrad-Community sich zusammengeschlossen hat, um unsere Mission bei Two Wheels for Life mit unserem bisher höchsten Spendenergebnis zu unterstützen.»

Auch Jorge Martin war zu Gast bei der MotoGP-Auktion Foto: Two Wheels for Life Auch Jorge Martin war zu Gast bei der MotoGP-Auktion © Two Wheels for Life

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