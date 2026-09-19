Qualifikation Darwin: Camden Mc Lellan gewinnt, Längenfelder nicht am Start
Der südafrikanische Triumph-Werksfahrer Camden Mc Lellan gewann das Qualifikationsrennen zum Grand Prix of Australia in Darwin. Simon Längenfelder (KTM) musste nach dem freien Training aufgeben.
MX2-Qualifikationsrennen zum Grand Prix of Australia in Darwin: Titelverteidiger Simon Längenfelder (KTM) trat zum Qualifikationsrennen nicht an. Bereits beim China-GP hatte der Deutsche über massive Magenprobleme geklagt. Im freien Training fuhr er auf die Strecke, musste aber nach zwei Runden abbrechen. Eine offizielle Erklärung liegt zurzeit noch nicht vor. Ob er zu den Wertungsläufen am Sonntag antreten kann, ist derzeit noch unklar. Falls nicht, so könnte er seinen vierten Platz in der WM-Tabelle 2026 im letzten Grand Prix der Saison noch einbüßen.
Husqvarna-Werksfahrer Liam Everts war sowohl im freien als auch im Zeittraining der Schnellste und startete von der Pole-Position vor EM-Titelaspirant Guillem Farres (Triumph).
Zeittraining, Darwin:
Liam Everts (B), Husqvarna, 1:34,968
Guillem Farres (E), Triumph, -0,026
Camden Mc Lellan (ZA), Triumph, -0,249
Janis Martins Reisulis (LV), Yamaha, -0,680
Sacha Coenen (B), KTM, -0,945
Kay Karssemakers (NL), Kawasaki, -1,364
Frühstart von Coenen
Sacha Coenen (KTM) startete zu früh, fuhr gegen das Startgatter, musste zurücksetzen und das Rennen vom letzten Platz aus in Angriff nehmen. Janis Reisulis (Yamaha) zog den Holeshot und führte das Rennen 7 Runden lang an, bevor Camden Mc Lellan die Lücke schloss und am Letten vorbeiging. Liam Everts startete im Bereich von Platz 3. Der Belgier kam der Spitze am Ende noch etwas näher, doch er kam nicht mehr in Schlagdistanz.
Titelentscheidung auf Sonntag verschoben
WM-Leader Guillem Farres (Triumph) startete im Bereich von Platz 5, überholte in Runde 3 Janis Reisulis (Yamaha) und beendete das Rennen auf Platz 4. Damit ist die Titelentscheidung auf Sonntag verschoben.
Farres geht mit einem Vorsprung von 45 Punkten in die entscheidenden Wertungsläufe und dürfte den Titel bereits nach dem ersten Lauf perfekt machen. Simon Längenfelders Vorsprung auf Liam Everts ist dagegen auf 18 Punkte geschmolzen. Sollte der Deutsche nicht antreten, droht ihm noch der Verlust des vierten WM-Rangs.
MX2-Qualifikation, Darwin:
Camden Mc Lellan (ZA), Triumph, 23:43,715
Janis Martins Reisulis (LV), Yamaha, +1,288
Liam Everts (B), Husqvarna, +2,173
Guillem Farres (E), Triumph, +30,495
Kay Karssemakers (NL), Kawasaki, +32,213
Sacha Coenen (B), KTM, +40,142
Byron Dennis (AUS), KTM, +47,299
Karlis Alberts Reisulis (LV), Yamaha, +50,990
Maxime Grau (F), Honda, +56,494
Ferruccio Zanchi (I), Ducati, +1:23,529
WM-Stand:
Guillem Farres (E), Triumph, 866 Punkte
Camden McLellan (ZA), Triumph, 821, (-45), (-45)
Sacha Coenen (B), KTM, 780, (-86), (-41)
Simon Längenfelder (D), KTM, 768, (-98), (-12)
Liam Everts (B), Husqvarna, 750, (-116), (-18)
Janis Martins Reisulis (LV), Yamaha, 653, (-213), (-97)
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach
Ergebnisse Aktueller Stand