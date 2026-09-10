Lucie Boudesseul: Noch eine Operation erforderlich, WorldWCR 2026 beendet

Zwei Stürze in Portimão und Assen verhagelten Lucie Boudesseul die WorldWCR 2026, doch an denselben Wochenenden bewies die schnelle Französin mit einem vierten und dritten Platz, dass sie zu den talentiertesten Teilnehmerinnen gehört. Nach dem Meeting auf dem Balaton Park Circuit belegte Boudesseul den siebten Rang.

Werbung

Werbung

Anschließend ging die Frauen-Weltmeisterschaft in eine sechswöchige Pause und die 19-Jährige nutzte die rennfreie Zeit für einen Gaststart in der französischen Meisterschaft in Nogaro Ende Mai. Dabei stürzte Boudesseul so unglücklich, dass sie sich mehrere Brüche zuzog. Neben einer Fraktur am linken Fuß bedeutete eine Wirbelverletzung eine lange Pause. Ob ein Comeback noch in diesem Jahr möglich sein würde, war unwahrscheinlich, aber auch nicht ausgeschlossen.

Inzwischen besteht Klarheit. Am 21. September wird Boudesseul erneut operiert, um das gesamte Metall, das zur Fixierung der Brüche implantiert wurde, zu entfernen. Die Zeit bis zum Saisonfinale in Jerez (16. bis 18. Oktober) reicht für die vollständige Genesung nicht aus.

«An sich läuft es recht gut», sagte die Teenagerin bei ihrem Besuch der Superbike-WM in Magny-Cours. «Ich bin ziemlich zufrieden, denn ich spüre die Fortschritte. Die Kraft kommt zurück und das Allgemeinbefinden wird Schritt für Schritt besser. Ich fühle mich soweit schon recht gut, und das freut mich sehr. Allerdings werde ich nicht in Jerez antreten können, weil mir Ende September eine weitere Operation bevorsteht. Danach werden die Knochen wieder eine Weile brauchen, um zu verheilen. Diese Saison ist also für mich leider gelaufen – ich werde zurückkehren, aber erst im nächsten Jahr.»

Werbung

Werbung

Boudesseul wurde in Misano und Donington Park von Justine Pedemonte vertreten. Es ist davon auszugehen, dass die Teenagerin auch in Jerez von GMT94 aufgeboten wird. Pedemonte fuhr im zweiten Lauf in Donington als Zehnte ihr bisher bestes Ergebnis ein.