Mercedes-AMG-Trio gewinnt vorzeitig Titel in GT World Challenge Endurance

WINWARD Racing schreibt Geschichte im GT World Challenge Europe Endurance Cup. Lucas Auer, Luca Stolz und Maro Engel beenden das Rennen auf dem Nürburgring auf dem vierten Rang und sichert sich damit vorzeitig den Titel im Endurance Cup. Damit sicherte sich das Trio als erstes Fahrertrio vorzeitig den Titel im hartumkämpften Endurance Cup.

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Das Rennen in der Eifel gewinnen Mattia Drudi, Marco Sörensen und Nicki Thiim im Comtoyou Racing Aston Martin. Es ist der zweite Saisonsieg des Aston-Martin-Trios im GT World Challenge Europe Endurance Cup.

Rang zwei belegt der WRT BMW M4 GT3 von Kelvin van der Linde, Jordan Pepper und Charles Weerts. 5,751 Sekunden fehlten auf den siegreichen Aston Martin.

Dani Juncadella, Chris Lulham und Jules Gounon komplettieren die Top-3-Positionen.

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In der ersten Kurve kollidierten Markus Winkelhock im Eastalent Racing Audi und Constantin Dressler im Kessel Racing Ferrari. Während Dressler weiterfahren konnte, schied der ehemalige Audi-Werksfahrer Winkelhock aus. Zudem kollidierten Nicklas Nieseln im AF Corse Ferrari und James Kell im CSA Racing McLaren, doch beide konnten ebenfalls die Fahrt fortsetzen. Kell und Dressler erhielten Durchfahrtsstrafen für die Verursachung der Zwischenfälle.

Thema der Woche Ferrari-Zoff mit Hamilton und Leclerc: Jetzt ist Teamchef Vasseur gefordert Ferrari ging beim Grossen Preis der Niederlande leer aus: Lewis Hamilton Vierter, Charles Leclerc Fünfter. Nachher waren beide Piloten sauer, und Teamchef Fred Vasseur geriet in Erklärungsnot. Weiterlesen

Nach 55 Minuten drehte Gabriel Rindone im GetSpeed Mercedes-AMG GT3 den Greystone McLaren von Tommy Pintos um, der sich ins Kiues drehte. Um das Fahrzeug zu bergen, wurde das Rennen neutralisiert. Das war ein riesiges Pech für den Lionspeed Porsche, der seinen Pitstop vor der Neutralisierung absolvierte und dadurch viel Zeit verlor. Von Position drei fiel das Auto auf Rang 22 zurück.

Kurz nach dem Restart drehte Jayden Ojeda im GetSpeed Mercedes-AMG GT3 den Rutronik Racing Porsche 911 GT3 R von Riccardo Pera um. Pera schlug daraufhin heftig in den Rinaldi Racing Ferrari von David Perel ein. Das Rennen wurde erneut neutralisiert.

Kurz nach der Rennhalbzeit rollte Guilherme de Oliveira mit seinem Optimum Motorsport McLaren vor der Veedol-Schikane mit einem Reifenschaden aus. Jayden Kelly traf ihn daraufhin im Greystone GT McLaren heftig. Das Rennen wurde erneut neutralisiert.

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Romain Andriolo flog mit rund 50 Minuten Restfahrzeit in Kurve 12 ab und löste eine Short Full Course Yellow aus.

Joseph Loake, Dean MacDonald und Marvin Kirchhöfer beendeten das Rennen im Garage 59 McLaren 720S GT3 ursprünglich auf Platz zwei, erhielten jedoch eine Strafe aufgrund eines FCY-Vergehens und wurden damit auf Rang zehn gewertet. Der Boutsen VDS Porsche rund um Dorian Boccolacci sah die Zielflagge auf Rang drei, wurde aber nach Überschreitung der Maximalfahrzeit auf Platz zwölf gewertet.

Ergebnis GT World Challenge Europe Endurance Cup Nürburgring Rennen (Top 10):