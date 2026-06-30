Porsche-Stars schreiben mit 24h Spa-Sieg Geschichte

Der Jubel war grenzenlos bei Lionspeed GP, als Schlussfahrer Thomas Preining die Ziellinie der 24h Spa überquerte. Preining, Ricardo Feller und Bastian Buus gewinnen erstmals die 24h Spa, das weltgrößte GT3-Rennen. Auch für das deutsche Team aus Bad Homburg ist es der erste Sieg beim Langstreckenklassiker in den Ardennen.

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Für den Rennstall verlief die Saison bislang schwierig. Probleme an der Servolenkung sorgten in Paul Ricard und im ersten Sprint Cup-Lauf in Brands Hatch für den Ausfall in aussichtsreicher Position. Beim Crashfestival in Monza wurde der Porsche ebenfalls in Aus gerissen. Einzig beim zweiten Sprint Cup-Lauf in Brands Hatch lief es problemfrei und dort gewannen Feller und Buus direkt.

Auch das Wochenende auf der Ardennenachterbahn begann zunächst mit einem weiteren Rückschlag. Nach der Parade in die Altstadt von Spa musste der Motor gewechselt werden. Der Start aus der Boxengasse vom 66. Startplatz war die Folge.

Was folgte war eine unvergleichliche Aufholjagd, die am Sonntag um 16:30 Uhr im Sieg endete. Mit dem Sieg schrieb das Team Geschichte, da zuvor in der GT-Ära des Rennens kein Fahrzeug von einem schlechteren Startplart als dem 29. gewinnen konnte. Zudem ist es das erste Auto in der Geschichte des Rennens und der GT World Challenge Europe, welches ein Rennen aus der Box gewinnt.

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«Ich bin sehr erleichtert und unheimlich stolz auf die gesamte Truppe – sie hat sich den Sieg verdient. Dass wir aus der Boxengasse starten mussten, war natürlich ein Rückschlag. Aber wir haben trotzdem an unsere Chance geglaubt. Genau das macht ein starkes Team aus. Wir durften eine tolle Geschichte schreiben. In unserem Sport erlebst du mehr Niederlagen als Siege, darum werden wir diesen Erfolg richtig feiern», jubelte Ricardo Feller nach dem Rennen.

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Highlights zur hochspannenden 2026er Ausgabe der 24h Spa: