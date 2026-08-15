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Assen Superpole 2: Smits nutzt Heimvorteil, Tulovic und Schrötter Reihe 1

Eine dichte Wolkendecke lag über dem TT Circuit von Assen. Neun Piloten kämpften um die besten Startplätze. Twan Smits stellt seine Yamaha nach perfektem Timing auf Startplatz 1.

Euro Moto Superbike

Twan Smits
Twan Smits
Foto: Thorsten Horn
Twan Smits
© Thorsten Horn

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Für Kevin und Leon Orgis sowie BMW-Kollege Jan Mohr ging es gleich weiter im Takt. Das Trio hatte Florian Alt, Lorenzo Zanetti und Milan Merckelbagh in der Superpole 1 hinter sich gelassen und war entsprechend warmgefahren für die Superpole 2. Mit an Bord auch Twan Smits, Marcel Schrötter, Markus Reiterberger, Jan-Ole Jähnig, Lukas Tulovic und Toni Finsterbusch. Verteilt wurden die besten neun Startplätze.

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Smits hatte am Vortag mit einer 1.37,146 min vorgelegt. Am Samstagmorgen hatte es jedoch geregnet und es war merklich kühler als noch am heißen Freitag. Bei der passenden Abstimmung tappte man also noch ein wenig im Dunkeln. Smits und Tulovic gingen als letzte Piloten auf die Strecke. Im ersten Sektor der ersten schnellen Runde war Reiterberger am schnellsten, ebenso in Sektor 2 und 3. Am Ende lag er mit einer 1.38,022 min knapp vorne. Hinter ihm reihte sich sein Teamkollege Jan Mohr ein.

Lukas Tulovic
Lukas Tulovic
Foto: Thorsten Horn
Lukas Tulovic
© Thorsten Horn

Der Zeitenmonitor des Live-Timings kam mit der Aktualisierung gar nicht mehr hinterher. Kevin Orgis war nach dem ersten Sektor nicht mehr zu sehen, die Technik an seiner BMW streikte. Vier Minuten vor der Schlussattacke lautete die Reihenfolge: Reiterberger, Jähnig, Schrötter. Doch bis auf Tulovic auf Platz 4 und Leon Orgis auf Platz 7 waren noch alle Piloten auf der Strecke.

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Gut eine Minute vor der schwarz-weiß karierten Flagge tauchte Smits auf Platz 1 auf. Wenige Sekunden später setzte sich dann Schrötter an die Spitze und Reiterberger verdrängte Smits auf den dritten Rang. 0,035 min hinter Schrötter, der mit einer 1.37,461 min vorgelegt hatte. Doch Smits wollte vor den heimischen Fans unbedingt die Pole und legte mit einer 1.37,128 min nach. Plötzlich tauchte Lukas Tulovic mit einer neuen Bestzeit von 1.37,083 min auf. Sein Timing war aber nur fast perfekt. Denn Smits hatte als letzter Pilot auf der Strecke noch eine mögliche Runde zum Konter. Und die nutzte der Niederländer. Mit einer Zeit von 1.37,016 setzte er sich an die Spitze.

Auf den weiteren Plätzen landeten in Reihe 2 Reiterberger, Jähnig und Finsterbusch. Reihe 3 ging an Mohr, Leon und Kevin Orgis. Tulovics Startplatz ist noch mit Vorsicht zu genießen, da er erst seine Drehzahldaten bei den technischen Kommissaren vorzeigen muss, um so zu beweisen, dass er das Drehzahllimit von 15.600 nicht überschritten hatte.

Marcel Schrötter
Marcel Schrötter
Foto: Thorste Horn
Marcel Schrötter
© Thorste Horn

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Pos

Fahrer

Fahrer

Start Nr

Runden

Zeit

01

Twan Smits

Team Apreco - Yamaha

Twan Smits

85

7

1:37,016

02

Lukas Tulovic

Triple M by Ducati Frankfurt

Lukas Tulovic

1

6

+0,067

03

Marcel Schrötter

GERT56 by RS Speedbikes

Marcel Schrötter

23

6

+0,445

04

Markus Reiterberger

Masteroil Alpha Van Zon BMW

Markus Reiterberger

28

6

+0,480

05

Jan-Ole Jähnig

GERT56 by RS Speedbikes

Jan-Ole Jähnig

14

6

+0,719

06

Toni Finsterbusch

GERT56 by RS Speedbikes

Toni Finsterbusch

56

6

+1,124

07

Jan Mohr

Masteroil Alpha Van Zon BMW

Jan Mohr

5

7

+1,208

08

Leon Orgis

ORM Racing Team / ADAC Sachsen e.V.

Leon Orgis

45

6

+1,998

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