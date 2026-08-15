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Superpole 1: Zweimal Orgis, einmal Mohr – Alt in der letzten Startreihe

Zum Vortag hatte es ordentlich abgekühlt. Ein Wetter, das die Honda von Florian Alt so gar nicht mag. Vorne lag am Ende das schnellste Brüder-Paar der Euro Moto Superbike.

Euro Moto Superbike

Kevin Orgis
Kevin Orgis
Foto: Thorsten Horn
Kevin Orgis
© Thorsten Horn

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Florian Alt, Kevin und Leon Orgis, Lorenzo Zanetti, Jan Mohr und Milan Merckelbagh trafen sich um 13 Uhr ausgangs der Boxengasse des TT Circuit Assen, um die Superpole 1-Session auszutragen. Am Morgen hatte es noch geregnet, doch jetzt war die Strecke trocken. Von der Sonne war nichts zu sehen und die Temperaturen zum heißen Vortag angenehm.

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Alle sechs Fahrer gingen sofort auf die Strecke und eröffneten gemeinsam die Jagd auf die ersten drei Plätze. Denn nur damit schafft man den Sprung in die Superpole 2 und hat Chancen auf einen Startplatz in den ersten drei Reihen. Da es in Assen allerdings insgesamt nur vier Startreihen gibt, hielt sich die Spannung in Grenzen. Mit gebotener Vorsicht tasteten sich die Piloten bei den veränderten äußeren Bedingungen an die ihre persönlichen Bestzeiten heran.

Leon Orgis
Leon Orgis
Foto: Thorsten Horn
Leon Orgis
© Thorsten Horn

Alt schaute kurz auf der ersten Position vorbei, wurde aber umgehend von Kevin Orgis und dessen Zeit von 1.38,983 min verdrängt. Hinter Alt fuhr mit Jan Mohr der einzige Österreicher in der Euro Moto Superbike die drittschnellste Zeit. Nach zwei, bzw. drei gezeiteten Runden ging es für die meisten Kollegen erst einmal zurück in die Box. Viel Zeit für Experimente blieb da nicht mehr.

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Leon Orgis ging als erster wieder auf die Strecke und schnappte mit einer Zeit von 1.38,705 min seinem Bruder Kevin die Bestzeit weg. Die anderen schauten sich das aus der Box an, bevor Alt und Mohr reagierten und die letzten drei Minuten das Superpole-Blatt noch wenden wollten. Auch Kevin Orgis schloss sich an. Eine flotte Runde war damit noch möglich, bevor die schwarz-weiß karierte Flagge dem Spaß ein Ende bereiten sollte.

Jan Mohr übernahm mit einer 1.38,616 min das Kommando. Allerdings war Kevin Orgis den berühmten Ticken von 0,010 min schneller. Gemeinsam mit Leon Orgis ging es in die Superpole 2. Alt, Zanetti und Merckelbagh hatten das Nachsehen.

Jan Mohr
Jan Mohr
Foto: Thorsten Horn
Jan Mohr
© Thorsten Horn

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Zeit

01

Twan Smits

Team Apreco - Yamaha

Twan Smits

85

7

1:37,016

02

Lukas Tulovic

Triple M by Ducati Frankfurt

Lukas Tulovic

1

6

+0,067

03

Marcel Schrötter

GERT56 by RS Speedbikes

Marcel Schrötter

23

6

+0,445

04

Markus Reiterberger

Masteroil Alpha Van Zon BMW

Markus Reiterberger

28

6

+0,480

05

Jan-Ole Jähnig

GERT56 by RS Speedbikes

Jan-Ole Jähnig

14

6

+0,719

06

Toni Finsterbusch

GERT56 by RS Speedbikes

Toni Finsterbusch

56

6

+1,124

07

Jan Mohr

Masteroil Alpha Van Zon BMW

Jan Mohr

5

7

+1,208

08

Leon Orgis

ORM Racing Team / ADAC Sachsen e.V.

Leon Orgis

45

6

+1,998

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