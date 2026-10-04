Red Bull Ferrari gewinnt GT World Sprint Cup-Saisonfinale in Barcelona

Die diesjährige Saison des GT World Challenge Europe Sprint Cup endet mit einem Ferrari-Sieg. Thierry Vermeulen und Ben Green setzetn sich im Emil Frey Racing Ferrari 296 GT3 durch und siegen von der Pole-Position!

Werbung

Werbung

Rang zwei geht an Thomas Neubauer und Arthur Leclerc im AF Corse Ferrari. 4,454 Sekunden trennten die beiden Ferrari nach einer Rennstunde.

Ariel Levi und Andrea Frassineti komplettieren im Tresor Attempto Racing Audi die Top-3-Positionen. Das Attempto-Duo gewann damit auch den Silver Cup.

In der Startrunde wurde das Safety Car auf den Kurs gerufen, nachdem es in der Startrunde zu mehreren Kollisionen kam, die das Feld komplett durcheinander würfelten. Dacid Pittard, Alex Malykhin und Matisse Lismont schieden aus. Der bereits feststehende Meister Ricardo Feller wurde in der ersten Kurve in einer Kettenreaktion getroffen und fiel ans Ende des Feldes zurück.

Werbung

Werbung

Bach den Boxenstoppfenster wurde eine Neutralisierung ausgerufen, um den Porsche von Sven Müller zu bergen, der während des Boxenstoppfensters ausrollte.

Thema der Woche Nicolo Bulega: Der Nachfolger von Toprak wird in der MotoGP nicht scheitern Der Italiener Nicolo Bulega hat als Erster den Weltmeistertitel in den Klassen Supersport und Superbike gewonnen, ab 2027 fährt er in der MotoGP. Was er diese Saison leistet, sucht seinesgleichen. Ivo Schützbach Weiterlesen

Ergebnis GT World Challenge Europe Sprint Cup Barcelona Rennen 2 (Top 10):