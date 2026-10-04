Red Bull Ferrari gewinnt GT World Sprint Cup-Saisonfinale in Barcelona
Der Red Bull Ferrari rund um Max-Verstappen-Schützling Thierry Vermeulen hat das Saisonfinale des GT World Challenge Europe Sprint Cup-Saisonfinale in Barcelona für sich entschieden.
Die diesjährige Saison des GT World Challenge Europe Sprint Cup endet mit einem Ferrari-Sieg. Thierry Vermeulen und Ben Green setzetn sich im Emil Frey Racing Ferrari 296 GT3 durch und siegen von der Pole-Position!
Rang zwei geht an Thomas Neubauer und Arthur Leclerc im AF Corse Ferrari. 4,454 Sekunden trennten die beiden Ferrari nach einer Rennstunde.
Ariel Levi und Andrea Frassineti komplettieren im Tresor Attempto Racing Audi die Top-3-Positionen. Das Attempto-Duo gewann damit auch den Silver Cup.
In der Startrunde wurde das Safety Car auf den Kurs gerufen, nachdem es in der Startrunde zu mehreren Kollisionen kam, die das Feld komplett durcheinander würfelten. Dacid Pittard, Alex Malykhin und Matisse Lismont schieden aus. Der bereits feststehende Meister Ricardo Feller wurde in der ersten Kurve in einer Kettenreaktion getroffen und fiel ans Ende des Feldes zurück.
Bach den Boxenstoppfenster wurde eine Neutralisierung ausgerufen, um den Porsche von Sven Müller zu bergen, der während des Boxenstoppfensters ausrollte.
Ergebnis GT World Challenge Europe Sprint Cup Barcelona Rennen 2 (Top 10):
Thierry Vermeulen/Ben Green – Emil Frey Racing – Ferrari 296 GT3
Thomas Neubauer/Arthur Leclerc – AF Corse – Ferrari 296 GT3
Ariel Levi/Andrea Frassineti – Tresor Attempto Racing – Audi R8 LMS GT3
Loris Spinelli/Mattia Michelotto – VSR – Lamborghini Temerario GT3
Dani Juncadella/Chris Lulham – Mercedes-AMG Team Verstappen Racing – Mercedes-AMG GT3
Charles Weerts/Kelvin van der Linde – WRT – BMW M4 GT3
Kobe Pauwels/Nicki Thiim – Comtoyou Racing – Aston Martin Vantage GT3
Amaury Cordeel/Jordan Pepper – WRT – BMW M4 GT3
Joseph Loake/Dean MacDonald – Garage 59 – McLaren 720S GT3
Dylan Pereira/Alex Aka – Tresor Attempto Racing – Audi R8 LMS GT3
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