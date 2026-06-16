Car Collection Motorsport nimmt mit Porsche an den 24h Spa teil

Die Mannschaft von Car Collection Motorsport steht vor einem weiteren Highlight. Der Rennstall aus dem hessischen Walluf wird mit einem Porsche 911 GT3 R an den CrowdStrike 24 Hours of Spa teilnehmen, was zugleich das weltgrößte GT3-Rennen ist. Das Rennen auf dem Ardennenkurs ist zudem das Jahreshighlight des GT World Challenge Europe powered by AWS Endurance Cup, der größten und kompetitivsten GT-Serie der Welt. Insgesamt 70 Autos sind für den Langstreckenklassiker genannt.

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Der Porsche des erfahrenen Teams wird dabei in der Pro-Am-Klasse auf sieben Konkurrenten treffen. Angeführt wird das Fahreraufgebot vom Porsche-Vertragsfahrer Joel Sturm und dem erfahrenen Italiener Niccolò Schirò. Nicolò Rosi aus der Schweiz und der Kanadier Reinhold Krahn komplettieren das Aufgebot von Car Collection Motorsport.

Dabei kehrt der von Peter Schmidt geführte Rennstall mit guten Erinnerungen zurück zu den CrowdStrike 24 Hours of Spa. Im Vorjahr gewann die Mannschaft das Rennen in der Pro-Am-Klasse. Das Debüt beim Rennen feierte die Car Collection-Mannschaft 2022, als es das Rennen mit offizieller Werksunterstützung von Audi bestritt. 2023 setzte das Team zwei Porsche 911 GT3 R ein und fuhr dabei einen starken zweiten Platz in der Pro-Am-Klasse ein.

Die diesjährige Ausgabe der CrowdStrike 24 Hours of Spa findet vom 25. bis zum 28. Juni statt. Eröffnet wird das Traditionsrennen am Abend des 24. Juni mit einer stimmungsvollen Parade in der Altstadt von Spa. In den Abendstunden des 25. Juni wird in einem vierteiligen Qualifying über die Startplätze entschieden, ehe die schnellsten 32 Fahrzeuge in einer Superpole-Sitzung am Freitagnachmittag um die Pole-Position kämpfen. Das Rennen startet am 27. Juni um 16:30 Uhr.

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«Wir freuen uns sehr, dass wir auch in diesem Jahr am 24-Stunden-Rennen in Spa teilnehmen werden. Das Programm kam erst sehr kurzfristig zustande, so dass intensive Wochen der Planung hinter uns liegen. Im vergangenen Jahr konnten wir die Pro-Am-Klasse für uns entscheiden, so dass es auch in diesem Jahr wieder unser Ziel ist, um ein Topergebnis zu kämpfen. Wir haben ein starkes Fahrerquartett aus Erfahrung und Speed zusammenstellen können», so Teammanagerin Romina Schmidt.

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Porsche-Vertragsfahrer Joel Sturm vor dem Start auf der Ardennenachterbahn: «Ich freue mich sehr auf das Rennen, es ist jedes Mal eines der Highlights des Jahres und es ist schön auch dieses Jahr wieder am Start sein zu können. Das Ziel ist definitiv den Klassensieg des Teams aus dem vergangenen Jahr zu wiederholen und auch Overall eine gute Platzierung zu erzielen!»

«Ich freue mich schon riesig auf mein viertes 24-Stunden-Rennen in Spa und mein erstes Mal am Steuer eines Porsche! Ich habe schon einen kurzen Eindruck vom Auto bekommen und freue mich sehr darauf, in Spa wieder damit zu fahren», gibt der italienische Routinier Niccolò Schirò zu Protokoll. «Ich finde, unser Fahreraufgebot ist gut ausbalanciert, und wir können um etwas Großes kämpfen. Ich habe sowohl bereits mit Nico als auch mit Reinhold zusammengearbeitet und freue mich schon sehr darauf, auch mit Joel im Auto zu sitzen – von ihm werde ich sicher viel lernen können. Ich bin total gespannt auf diese Erfahrung mit Car Collection Motorsport, einem Team mit Tradition und tollen Leuten.»

«Das 24-Stunden-Rennen von Spa gehört immer zu den Rennen, auf das sich jeder Fahrer freut, daher bin ich wirklich begeistert, mit Car Collection Motorsport dabei zu sein. Unser Ziel ist einfach: uns gut vorbereiten, konstant bleiben und im entscheidenden Moment ganz vorne mitmischen. Bei einem Rennen wie Spa hängt ein gutes Ergebnis davon ab, dass man über 24 Stunden hinweg Tausende kleiner Details richtig zusammenfügt», so Nicolò Rosi, der in Spa sein Renndebüt in einem Porsche feiern wird, vor dem weltgrößten GT3-Rennen. «Ich freue mich wirklich sehr auf mein Renndebüt in einem Porsche. Jedes Auto lehrt einen etwas anderes, und das ist eines der Dinge, die ich am Motorsport am meisten liebe. Ich hatte das Glück, im Laufe meiner Karriere einige fantastische Fahrzeuge fahren zu dürfen, und nun freue ich mich darauf, eine neue Herausforderung anzunehmen und zu erfahren, was den Porsche so erfolgreich macht. Nach allem, was ich bisher gesehen habe, ist es ein Auto mit großartigem Charakter, und ich kann es kaum erwarten, sein Potenzial gemeinsam mit dem Team bei einem der größten GT-Rennen der Welt zu entdecken.»

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Sein Debüt bei den 24h Spa und in der GT World Challenge Europe powered by AWS feiert Reinhold Krahn. Der 59-jährige Kanadier freut sich auf die Herausforderung: «Die CrowdStrike 24 Hours of Spa sind eines der legendären Rennen im weltweiten Motorsport und ein echtes Highlight, das jeder GT-Fahrer einmal erlebt haben muss. Ich freue mich darauf, dabei zu sein und das Beste aus dieser Möglichkeit zu machen. Mein Ziel ist es, konkurrenzfähig zu sein, einen starken Beitrag zur Teamleistung zu leisten und letztendlich um einen Podiumsplatz mitzufahren. Das ist das Ziel, mit dem jeder nach Spa kommt, und ich bin da keine Ausnahme. Ich bin erst relativ spät, nur wenige Wochen vor dem Rennen, in das Programm eingestiegen, daher gab es keinen langfristigen Vorbereitungsplan, der speziell auf Spa ausgerichtet war. Allerdings habe ich im Laufe der Saison im Porsche 911 GT3 R Erfahrung gesammelt, da ich im Michelin Le Mans Cup fahre. Außerdem haben wir kürzlich mehrere Testtage auf Rennstrecken wie Misano und Monza absolviert, und ich fuhr zuletzt in Le Mans – all das hilft mir, mich auf die bevorstehende Herausforderung vorzubereiten. Anfang des Jahres bin ich außerdem beim 6-Stunden-Rennen von Abu Dhabi, den 24 Stunden von Dubai und einem 10-Stunden-Langstreckenrennen in Sebring im Porsche an den Start gegangen, sodass ich das Glück hatte, Erfahrungen in verschiedenen Langstreckenrennen zu sammeln.»

Auch bei der diesjährigen Ausgabe der CrowdStrike 24 Hours of Spa wird mit mehr als 100.000 Zuschauern rund um den Circuit de Spa-Francorchamps gerechnet. Fans die das Rennen nicht vor Ort besuchen können, haben die Gelegenheit, das komplette Rennen im offiziellen Livestream auf YouTube zu verfolgen. Ab dem Qualifying stellt die SRO Livestreams in mehreren Sprachen – darunter Deutsch und Englisch – kostenfrei zur Verfügung.