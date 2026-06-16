équipe vitesse sorgt mit Audi R8 LMS GT3 für umweltfreundlichen Motorsport

Premiere für die équipe vitesse bei der 1. ADAC Eifel Trophy, dem kommenden Rennen der ADAC RAVENOL Nürburgring Langstrecken-Serie. Erstmals wird der Familienrennstall aus Waldlaubersheim mit zwei GT3-Fahrzeugen in der populären Langstreckenserie antreten. Neben dem bekannten Audi R8 LMS GT3 rund um Michael Heimrich und Arno Klasen, welche dieses Wochenende von Aris Balanian unterstützt werden, setzt die Mannschaft einen zweiten GT3 Audi ein, um den es einige Besonderheiten gibt.

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Der Audi wird dabei nicht in der SP9-Klasse starten, sondern in der AT1-Klasse, in der Fahrzeuge mit alternativen Treibstoffe antreten. Das Fahrzeug wird mit umweltschonendem Racing eFuel 98 E10-Kraftstoff von der eFuel Group betrieben und zeigt damit auf, wie die Zukunft des Langstreckensports aussehen kann.

Im Cockpit wird dabei Carrie Schreiner Platz nehmen. Die Botschafterin des Audi Revolut F1 Teams tritt dazu auch in der GT World Challenge Europe, der weltweit stärksten GT3-Serie, an. Schreiner konnte zudem bereits mit GT3-Fahrzeugen Erfahrung auf der Nürburgring-Nordschleife sammeln und fuhr im ADAC GT Masters ein Podestergebnis ein.

Neben Carrie Schreiner wird der erfahrene Gentlemanpilot Andreas Ziegler das Fahrzeug steuern, der seit vielen Jahren mit GT3-Fahrzeugen auf der Nürburgring-Nordschleife unterwegs ist. Roland Froese, der ebenfalls viel Nordschleifen-Erfahrung aufweisen kann, komplettiert das Aufgebot.

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Teamchefin Jil Herbst: «Wir freuen uns sehr, dass wir unser Programm in der NLS aufstocken können. Unser Ziel war es schon länger, ein zweites Auto einzusetzen. Das wir mit einem synthetischen Kraftstoff antreten ist uns sehr wichtig, da wir so unseren Part an der Entwicklung der Zukunft des Motorsports haben. Mich freut es riesig, dass wir Carrie Schreiner hierfür gewinnen konnten, da wir bekanntermaßen Frauen im Motosport fördern. Wir kennen uns schon lange und jetzt hat es endlich geklappt. Neben Carrie sind wir noch sechs weitere Frauen im Team. Der Kontakt zu Roland hat sich im Winter gefestigt, er gehört zur Gedlich Familie. Andreas kennen wir noch aus den früheren Jahren – es müsste so um 2012 gewesen sein. Letztes Jahr haben wir uns durch Zufall in einem Restaurant getroffen und wieder Pläne geschmiedet.»

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Die 1. ADAC Eifel Trophy, der sechste Saisonlauf der ADAC RAVENOL Nürburgring Langstrecken-Serie, wird am 20. Juni ausgetragen. Das Rennen startet um 12:00 Uhr, zuvor haben die Fahrer ab 8:30 Uhr Zeit, im Qualifying die beste Startposition herauszufahren. Der komplette Renntag wird im offiziellen Livestream auf YouTube übertragen. In einem Test am Freitag haben die die Fahrer zudem Zeit sich auf die Nürburgring-Nordschleife einzuschießen und ihre Fahrzeuge optimal abzustimmen.