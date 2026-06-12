Matt Campbell verlässt Porsche am Jahresende - Wechsel zu Ford?

Matt Campbell verlässt am Jahresende Porsche. Auf eigenen Wunsch stellt sich der Australier einer neuen Herausforderung im Motorsport. Die Gerüchteküche bringt Campbell mit einem Wechsel zu Ford in Verbindung, wo er das neue LMDh-Prototypenprogramm der Marke anführen soll.

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Der Porsche-Junior des Jahres 2017 und amtierende IMSA-Meister hat erneut die Stärke des Porsche-Nachwuchsprogramms unter Beweis gestellt – er hat sich von einem vielversprechenden Talent zu einem Meisterschaftssieg erringenden Werksfahrer entwickelt. Im Laufe der Jahre hat Matt Campbell einen bedeutenden Beitrag zum Porsche-Motorsport geleistet, nicht nur durch seine Erfolge auf der Rennstrecke, sondern auch durch sein Engagement, seine Professionalität und seinen Teamgeist. Er ist zu einem festen Bestandteil der Porsche-Motorsport-Familie geworden.

Neben seinem Titel in der GTP-Klasse der IMSA WeatherTech SportsCar Championship im Jahr 2025, konnte Campbell viele Erfolge mit der Marke aus Weissach einfahren: 2022 gewann er den GTD Pro-Titel in der IMSA-Meisterschaft und gewann im selben Jahr die FIA Motorsport Games in der GT Sprint-Wertung. 2019 und 2024 feierte er Gesamtsiege bei den 12h Bathurst. 2018 gewann er die 24h Le Mans in der GTE Am-Klasse. Vor seiner internationalen Karriere wurde Campbell 2016 Meister im australischen Porsche Carrera Cup.

«Die letzten zehn Jahre bei Porsche waren die unvergesslichste und schönste Zeit meines Lebens. Mein Weg vom Porsche-Junior-Fahrer über den Young Professional bis hin zum Porsche-Werksfahrer, der auf höchstem Niveau antritt – davon habe ich geträumt, seit ich zu dieser Sportwagenmarke gekommen bin. Ich habe noch ein paar besondere Termine mit Porsche vor mir und möchte diese mit einem Höhepunkt abschließen!», so Matt Campbell

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