Weltpremiere in Le Mans: Genesis Magma GT3 Concept präsentiert

Erstmals ist Genesis 2026 bei den 24h Le Mans vertreten. Die Luxusmarke von Hyundai setzt zwei LMDh-Prototypen im Teilnehmerfeld des Langstreckenklassikers ein, die im Training und Qualifying einen beeindruckenden Speed zeigen konnten. Im Rahmen der Veranstaltung präsentierte die koreanische Marke nun auch das Magma GT3 Concept.

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Das Genesis Magma GT3 Concept, das in Le Mans sein weltweites Debüt feiert, skizziert eine mögliche zukünftige Ausrichtung für Genesis Magma Racing, das über sein FIA-WEC-Prototypen-Programm hinauswächst. Das Konzept wurde als Teil einer langfristigen Motorsportstrategie entwickelt und spiegelt die wachsende Bedeutung des GT3-Rennsports sowie dessen Potenzial wider, die Verbindung zwischen den Straßenfahrzeugen von Genesis und den Rennsportaktivitäten zu stärken. Dabei werden sowohl die Marke Genesis als auch Genesis Magma Racing in dieser Kategorie positioniert, um das Straßen- und Rennsportportfolio enger miteinander zu verknüpfen und gleichzeitig ihr Profil im globalen Motorsport weiter zu schärfen.

Das Genesis Magma GT3 Concept wurde in Übereinstimmung mit den technischen Vorschriften der GT3 entwickelt und spiegelt einen leistungsorientierten Ansatz wider, der von den Anforderungen des Motorsports geprägt ist. Als eigenständige Studie untersucht es, wie sich vom Rennsport inspirierte Architektur, Aerodynamik und Konstruktionsprinzipien auf zukünftige Genesis-Hochleistungsfahrzeuge auswirken könnten, anstatt von einem bestehenden Straßenmodell abgeleitet zu sein.

Weitere Aufnahmen zum Genesis Magma GT3 Concept:

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Das auf Leistung optimierte GT3 Concept verfügt über verbreiterte Spurweiten, einen markanten Frontsplitter, vergrößerte Luftkanäle und eine an der Tür angebrachte Finne zur Verbesserung der aerodynamischen Effizienz und Kühlung. Fortschrittliche Strategien zum Wärmemanagement sowie eine rennorientierte Heckstruktur mit festem Heckflügel und Diffusor unterstützen die Haltbarkeit unter Langstrecken-Rennbedingungen.

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Das in Zusammenarbeit mit Hyundai Motorsport entwickelte GT3 Concept befindet sich noch in der Erkundungsphase, wobei Architektur, Komponenten und mögliche Entwicklungswege noch definiert werden müssen. Als eines von mehreren möglichen Szenarien zeigt es, wie Genesis Möglichkeiten jenseits von LMDh auslotet.

Gemeinsam veranschaulichen das Magma GT- und das GT3-Konzept einen ganzheitlichen Ansatz, bei dem der Motorsport sowohl als Inspiration als auch als Testfeld für die zukünftige Leistung und das Design von Genesis dient.

Luc Donckerwolke, Chief Creative Officer von Genesis, sagte: «Das Magma GT-Konzept und das Magma GT3-Konzept repräsentieren zwei unterschiedliche, aber miteinander verbundene Ausdrucksformen der Genesis-Leistung. Das Magma GT Concept verkörpert unsere Vision von Luxus und Sportlichkeit auf der Straße, während das Magma GT3 Concept diese Philosophie in den Rennsport überträgt, wo jedes Element von Leistung, Effizienz und Zweckmäßigkeit bestimmt wird. Zusammen zeigen sie, wie Genesis das gesamte Spektrum der Hochleistung erkundet – vom raffinierten Grand Touring bis zum kompromisslosen Motorsport.»

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