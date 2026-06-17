Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Schlamassel Monaco-GP immer grösser: Auch Mercedes geht gegen die FIA vor

Der Durcheinander um das Ergebnis des Grossen Preises von Monaco wird grösser und grösser: Nach Alpine, McLaren und Red Bull Racing fordert auch Mercedes, dass die Regelhüter über die Bücher gehen.

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Mercedes-Teamchef Toto Wolff in Monaco
Mercedes-Teamchef Toto Wolff in Monaco
Foto: XPB
Mercedes-Teamchef Toto Wolff in Monaco
© XPB

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

Wir sind ja mal gespannt, wann wir ein endgültiges Ergebnis des Traditions-GP von Monaco erhalten. Wir erinnern uns: Strafenhagel im Rennen mit verdächtig vielen Zeitstrafen für zu viel Speed in der Boxengasse.

Werbung

Werbung

Wegen zweier Strafen wurde Alpine-Fahrer Pierre Gasly vom dritten Platz strafversetzt auf P7, das liessen die Franzosen nicht auf sich sitzen. Sie machten vom Recht auf Neubetrachtung Gebrauch, und siehe da – die FIA musste Messfehler einräumen, Gasly ist derzeit wieder Dritter.

Das fanden nun Red Bull Racing und McLaren nicht in Ordnung, sie haben gegen das Klassement Protest eingelegt. Und am Nachmittag des 17. Juni kommt heraus: Auch Mercedes geht gegen die FIA vor.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Bei Mercedes erhielt George Russell eine Fünsekundenstrafe, die wurde gemäss FIA nicht korrekt abgesessen, was eine Durchfahrtstrafe erzeugte, damit fiel der Engländer aus den Punkten.

Werbung

Werbung

Nun bestätigt die FIA: Am Samstag, 20. Juni, wird es eine Videokonferenz geben mit FIA-Vertretern und Mercedes, bei welcher die verschiedenen Standpunkte auf den Tisch kommen.

TV-Programm

Die FIA schreibt: «Die Stewards haben vom Mercedes-AMG Petronas F1 Team einen Antrag auf Überprüfung gemäss Artikel 14.1.1 des Internationalen Sportgesetzes der FIA erhalten, bezüglich der Entscheidung der Stewards des Grossen Preises von Monaco 2026, Dokument 99, Verstoß gegen Artikel B1.6.3a des FIA F1-Reglements in Bezug auf Auto 10.»

«Es sei darauf hingewiesen, dass diese Anhörung in zwei Teilen stattfinden wird. Der erste Teil dient der Feststellung der Zulässigkeit des Antrags; ist dieser zulässig, wird geprüft, ob ein ‚wesentliches und relevantes neues Element‘ vorliegt, das den Stewards zum Zeitpunkt der betreffenden Entscheidung nicht zur Verfügung stand.»

«Sollten die Stewards gemäss Artikel 14.3 des Internationalen Sportgesetzes der FIA feststellen, dass ein solches Element vorliegt, wird ein zweiter Teil der Anhörung zu einem noch bekanntzugebenden Zeitpunkt einberufen, höchstwahrscheinlich kurz nach dem ersten Teil der Anhörung.»

Werbung

Werbung

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. 3. Qualifying

  4. 2. Qualifying

  5. 1. Qualifying

  6. 3. Freies Training

  7. 2. Freies Training

  8. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

78

2:23:31,243

1:13,481

25

02

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

78

+6,271

1:14,643

18

03

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

10

78

+20,369

1:15,497

15

04

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

6

78

+23,394

1:15,669

12

05

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

78

+24,261

1:15,816

10

06

Liam Lawson

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Liam Lawson

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

30

78

+26,553

1:15,754

8

07

Placeholder - Racer

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Placeholder - Racer

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

41

78

+29,010

1:15,908

6

08

Alexander Albon

Alexander Albon

Atlassian Williams F1 Racing

Alexander Albon

Alexander Albon

Atlassian Williams F1 Racing

23

78

+33,413

1:16,393

4

09

Esteban Ocon

Esteban Ocon

TGR Haas F1 Team

Esteban Ocon

Esteban Ocon

TGR Haas F1 Team

31

78

+37,140

1:16,914

2

10

Fernando Alonso

Fernando Alonso

Aston Martin Aramco Formula One Team

Fernando Alonso

Fernando Alonso

Aston Martin Aramco Formula One Team

14

78

+41,899

1:17,120

1

Highlight-Videos

ServusTV Mediathek

Events

Alle Formel 1 Events
  • Vergangen

    Monaco Grand Prix

    Circuit de Monaco, Monaco
    05.–07.06.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Barcelona-Catalunya Grand Prix

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    12.–14.06.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Austrian Grand Prix

    Red Bull Ring, Österreich
    26.–28.06.2026
    Zum Event

  • British Grand Prix

    Silverstone Circuit, Great Britain
    03.–05.07.2026
    Zum Event

  • Belgian Grand Prix

    Circuit de Spa-Francorchamps, Belgien
    17.–19.07.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Monaco Grand Prix

    Circuit de Monaco, Monaco
    05.–07.06.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Barcelona-Catalunya Grand Prix

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    12.–14.06.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    Austrian Grand Prix

    Red Bull Ring, Österreich
    26.–28.06.2026
    Zum Event

  4. British Grand Prix

    Silverstone Circuit, Great Britain
    03.–05.07.2026
    Zum Event

  5. Belgian Grand Prix

    Circuit de Spa-Francorchamps, Belgien
    17.–19.07.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien