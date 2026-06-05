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15 Jahre nach Superbike-Triumph: Warum Carlos Checa (53) die Tränen kamen

Um das 15. Jährige Jubiläum seines Superbike-WM-Titels zu feiern, fuhr Carlos Checa in Aragon eine Demo-Runde mit seiner Ducati 1098R. Schon bevor der Spanier auf das Motorrad stieg, flossen Tränen.

Kay Hettich

Von

Superbike WM

Carlos Checa ist in beneidenswerter Form
Carlos Checa ist in beneidenswerter Form
Foto: Instagram/Carlos Checa
Carlos Checa ist in beneidenswerter Form
© Instagram/Carlos Checa

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Carlos Checa hat einen Platz in der Statistik als letzter Weltmeister mit einer V2 Ducati sicher. Das Besondere am Gewinn der Superbike-WM 2011 war, dass der Katalane für das private Ducati-Team Althea Racing fuhr. Seitdem verband den 53-Jährigen eine tiefe Freundschaft mit Teambesitzer Genesio Bevilacqua.

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Mittlerweile sind 15 Jahre seit dem Gewinn vergangen, und als erster spanischer Superbike-Weltmeister ist der beliebte Checa weiterhin ein Zugpferd für Veranstaltungen der seriennahen Weltmeisterschaft. Anlässlich des Jubiläums wurde im MotorLand Aragón die Weltmeister-Ducati ausgestellt. Zudem fuhr Checa in Begleitung zahlreicher Superbike-Fans eine Demo-Runde.

Carlos Checa führte eine große Motorradkolonne an
Carlos Checa führte eine große Motorradkolonne an
Foto: Instagram/Carlos Checa
Carlos Checa führte eine große Motorradkolonne an
© Instagram/Carlos Checa

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Im Artikel erwähnt

Traurigerweise fehlte Bevilacqua bei diesem Ereignis – der Unternehmer verstarb am 14. Januar im Alter von nur 66 Jahren. «Aragon ist natürlich ein besonderer Ort für mich, immerhin tragen die Kurven 2 und 3 meinen Namen», sagte Checa. «Bedauerlicherweise war Genesio Anfang des Jahres verstorben und wir wollten an diesem Wochenende auch an ihn gedenken. Der Samstag war für alle sehr emotional, als das Team das erste Rennen nach seinem Tod gewonnen hat. Seine Tochter sagte zu mir, dass sie spüre, dass Genesio in diesem Moment bei uns ist. Das war ein sehr spezieller Augenblick und wir mussten weinen.»

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Checa kennt viele der Teammitglieder persönlich. «Dieser Sieg war so wichtig für das Team, Genesio und seiner Tochter», weiß der Katalane. «Danach habe ich selbst Helm und Lederkombi angezogen und habe die Ehrenrunde gefahren. Ich erinnerte mich an unsere großartige gemeinsame Zeit. Der WM-Titel ist zwar 15 Jahre her, aber für mich war es in diesem Moment wie gestern. Es war ein sehr schöner Augenblick.»

Carlos Checa und die Althea-Familie
Carlos Checa und die Althea-Familie
Foto: Instagram/Carlos Checa
Carlos Checa und die Althea-Familie
© Instagram/Carlos Checa

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Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

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Aruba.it Racing - Ducati

7

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Sam Lowes

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Elf Marc VDS Racing Team

Sam Lowes

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14

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+6,506

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Alex Lowes

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Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

Axel Bassani

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Bimota by Kawasaki Racing Team

47

18

+14,351

1:49,777

11

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Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

Garrett Gerloff

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+16,317

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Álvaro Bautista

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