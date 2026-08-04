Warum für Advocates-Racing-Boss Lecha Khouri nur Ducati infrage kam

Wie der kürzlich verstorbene Marc van der Straten ist auch Lecha Khouri ein Motorsport-Fan durch und durch. Es gibt Parallelen: Der 45-Jährige führt das Unternehmen seines Großvaters im Immobiliengeschäft fort und hatte nie Geldsorgen. Im Gegenteil: Der Australier hat das erforderliche Kleingeld, um sich sündhaft teure Hobbys zu leisten. Etwa seine Superbike-Teams in der britischen Serie und der Weltmeisterschaft.

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Eine weitere Leidenschaft sind Autos und Motorräder aus Italien. Insbesondere Ducati haben es Khouri angetan, und davon besitzt er viele. Sehr viele. «Ich liebe italienische Autos, also Ferraris, Lamborghinis, einfach alles Italienische, aber auch Motorräder. Ducati ist natürlich mein absoluter Favorit. Ich sah zum ersten Mal eine brandneue 1098 S. Ich bestellte sie sofort, kurz nachdem ich meinen Motorradführerschein gemacht hatte», verriet Khouri in einem Gespräch mit Ducati UK. «Sobald ich auf ihr saß, war es um mich geschehen. Ich war vom Ducati-Virus infiziert. Dann wollte ich eine 1098R, dann kam die Desmosedici heraus. Und so ging es immer weiter, ich kaufte immer die neuesten Modelle.»

Mittlerweile hat der Advocates-Teameigner eine der größten privaten Ducati-Sammlungen. «Vor etwa acht oder zehn Jahren beschloss ich, mir alle klassischen Modelle zuzulegen, die frühen. Am Ende kaufte ich alle 916er, die 996, die 998 und die Triple Nine. Ich besitze sie alle, aber nicht nur eine, sondern von jeder zwei oder drei. Von der alten 916 Foggy Edition habe ich zum Beispiel drei. Und drei Supermonos», zählte der Geschäftsmann auf. «Ich kaufte schließlich alle alten Modelle, die ich bekommen konnte, wie die 888 A, einfach alle. Also habe ich immer ältere Modelle gesammelt, bis ich fast alle hatte. Es ist wie eine Sucht. Aber sie sehen einfach wunderschön aus, oder? Wie Kunstwerke.»

Khouri weiter: «Ich habe eine MH900e in meinem Wohnzimmer stehen, und sie sieht einfach fantastisch aus. Damals war es bemerkenswert, dass man sie bei Ducati online bestellen konnte. Ich habe sie nicht bestellt; ich war zu jung und ging noch zur Schule. Aber die Leute haben sie direkt im Internet bestellt. Anscheinend waren sie innerhalb einer Stunde ausverkauft, sogar über Modem-Internet. Wahnsinn! Mein Motorrad ist brandneu und kam direkt aus der Kiste. Eigentlich hätte ich es in der Kiste lassen sollen, aber ich habe es trotzdem ausgepackt. Und es sah einfach umwerfend aus. Ich musste sie einfach im Wohnzimmer abstellen, wo die Kinder und ich uns aufhalten, und jetzt steht es da mitten drin und sieht fantastisch aus.»

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Als die 999 herauskam, waren sie total daneben. Lecha Khouri

Mit Khouris aktueller Lieblings-Ducati gewann sein Landsmann Troy Bayliss die Superbike-WM 2006. «Ich bin momentan komplett begeistert vom 999, sowohl von der Fila- als auch von der Xerox-Lackierung. Ich finde, sie sehen umwerfend aus. Sie haben diesen futuristischen Robocop-Look und sind jetzt wieder voll im Trend. Ich würde sagen, mit der Zeit sind sie immer schöner und ansprechender geworden. Als sie herauskamen, waren sie total daneben», gab der Australier zu. «Viele sagen, dass sie heute besser aussieht als die 916-Serie. Die Zeit wird es zeigen, aber im Moment ist der 999 mein absoluter Favorit, deshalb besitze ich jede einzelne Version, die jemals gebaut wurde. Ich bin vollkommen verrückt danach! Und abgesehen von der 999 ist die 916 einer meiner absoluten Lieblingsklassiker – insbesondere die 955 SPA. Ducati hat von diesem Modell nur wenige Exemplare gebaut, und ich besitze eines davon in meiner Sammlung.»