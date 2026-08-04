Moto3-Rookie Danish: «Man muss aggressiv sein, wenn es darauf ankommt!»

Hakim Danish belegte im Red Bull Rookies Cup 2025 Gesamtrang 3. In diesem Jahr bestreitet er im MSi-Team seine Rookie-Saison in der Moto3-WM. Der Malaysier schaffte es gleich im zweiten Rennen in Brasilien in die Top-10, danach fuhr der 18-Jährige regelmäßig Top-Ergebnisse ein. In Mugello erzielte er seinen ersten Podestplatz in der Motorrad-Weltmeisterschaft, in Brünn holte er seinen ersten Sieg. In der Gesamtwertung liegt Danish derzeit auf Rang 7.

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Im Interview mit SPEEDWEEK.com-Autor Manuel Pecino spricht Hakim Danish über seine Erwartungen für diese Saison. Was es braucht, um Weltmeister zu werden.

Hakim, nach elf Grand Prix hast du bereits bewiesen, dass du um das Podium kämpfen kannst. Hättest du erwartet, in deiner ersten Saison so weit nach oben zu kommen? Ehrlich gesagt, nein. Zu Beginn des Jahres hatte ich nicht damit gerechnet, solche Ergebnisse zu erzielen, wie ich sie jetzt erreiche. Mein einziges Ziel war es, weiter zu lernen und mich von Rennen zu Rennen zu verbessern.

Jetzt, da ich gesehen habe, dass ich ganz vorne mithalten kann, ist die Motivation noch größer. Es stehen noch viele Rennen an, und ich möchte mich weiterentwickeln, aber vor allem möchte ich konstant bleiben.

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Aber wenn man anfängt, auf das Podium zu fahren, ändern sich auch die Erwartungen. Früher konnte ein neunter Platz noch wie ein gutes Ergebnis wirken; jetzt reicht das vielleicht schon nicht mehr aus. Das ist normal. Gleichzeitig ist es eine Motivation. Wenn man Weltmeister werden will, muss man lernen, mit diesem Druck umzugehen. Das gehört zu diesem Sport dazu.

In der Moto3 kann sich in der letzten Runde alles ändern. Man kann um den Sieg kämpfen und am Ende Zweiter werden … oder sogar Neunter. Deshalb muss man aggressiv sein, wenn es darauf ankommt, aber auch klug. Man muss die Balance finden zwischen Angriff und dem richtigen Umgang mit jeder Situation.

Die letzten Runden in der Moto3 sind wahrscheinlich die intensivsten der gesamten Weltmeisterschaft. Ja. Es gibt immer sehr viele Überholmanöver, Berührungen und Positionswechsel. Es ist eine sehr umkämpfte Klasse, und man muss akzeptieren, dass solche Situationen zum Rennsport gehören. Man muss die Ruhe bewahren und in sehr kurzer Zeit die richtigen Entscheidungen treffen.

Denkst du angesichts deiner aktuellen Ergebnisse schon daran, um die Meisterschaft mitzukämpfen? Nein. Im Moment denke ich nicht an die Meisterschaft. Mein einziges Ziel ist es, mich als Fahrer weiter zu verbessern. Ich möchte immer näher an die Spitzengruppe herankommen und regelmäßig mit den Besten kämpfen. Wenn mir das gelingt, kommen die Ergebnisse von selbst. Meine Einstellung ändert sich nicht: weiter lernen, weiterwachsen und immer mein Bestes geben.

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In deinem Fall gibt es eine besondere Situation. Du bist Muslim und darfst auf dem Podium nicht mit Champagner feiern. (Lacht). Nein, ich darf keinen Alkohol trinken. Meine Religion ist der Islam, und aus Respekt vor meinem Glauben verzichte ich darauf.

Und wie bringst du den Ramadan mit einer Weltmeisterschaftssaison unter einen Hut? Das muss sehr kompliziert sein. Ja, ich halte jedes Jahr den Ramadan ein. Dieses Jahr fiel er mit dem Saisonstart zusammen, während des Grand Prix von Thailand. Aber wenn ein Rennen ansteht, fastete ich an diesen Tagen nicht. Ich nehme das Fasten direkt nach dem Sonntag wieder auf.

Ist das eine erlaubte Ausnahme? Ja. Wenn man an Wettkämpfen teilnimmt, darf man das Fasten aufschieben, weil man körperlich in Topform sein muss. Wenn ich versuchen würde, während des Fastens an den Start zu gehen, wäre es sehr schwer, die Konzentration aufrechtzuerhalten und die Leistung zu erbringen, die ein Weltmeisterschaftsrennen erfordert.

In Malaysia wirst du immer bekannter. Merkst du schon, dass dich die Leute auf der Straße erkennen? Ja, nach und nach. Jeden Tag gibt es mehr Menschen, die wissen, wer ich bin, und die meine Rennen verfolgen. Das freut mich sehr, denn es bedeutet, dass der Motorradsport in meinem Land wächst und sich immer mehr Menschen für unseren Sport interessieren.

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