Zweifel bei Ducati-Ass Lecuona: «Bei 20 sec Rückstand glaube ich das nicht»

Álvaro Bautista ist in der Superbike-WM 2026 der einzige Teilnehmer, der von der 2024 eingeführten Gewichtsregel betroffen ist; sieben Kilogramm muss das Motorrad des Spaniers seitdem an Ballast mitführen. Zuerst wurden Siege seltener, dann Podestplätze und in der laufenden Saison auch die Top-5. Nach acht von zwölf Meetings belegt der 41-Jährige nur Rang 9 der Gesamtwertung.

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Wegen der schlechter werdenden Ergebnisse verlor Bautista seinen Platz im Ducati-Werksteam und fährt 2026 für das Kundenteam Barni-Racing. Sein Nachfolger Iker Lecuona erzielte bisher einen Sieg und 20 Podestplätze. Der 26-Jährige aus Valencia ist grundsätzlich kein Befürworter der Gewichtsregel, kann die von Bautista behauptete Auswirkung jedoch nicht nachvollziehen.

«Álvaro hat dasselbe Motorrad wie wir. Ja, es hat mehr Gewicht, aber in welchem​​Ausmaß? Ich behaupte, das reicht nicht aus, um ihn 15 oder 20 Sekunden zurückfallen zu lassen», sagte Lecuona im Podcast Duralavita. «Könnte es ihn beeinträchtigen? Ich sage nicht, dass es nicht so ist, denn er ist ein kleiner Fahrer. Logischerweise könnte es auf einer Strecke wie Balaton mit vielen Richtungswechseln schwieriger für ihn sein. In Assen lief es besser, aber ich glaube nicht, dass das ausreicht, um ihn so weit zurückzuwerfen.»

Der Ducati-Pilot weiter: «Ich glaube, es steckt mehr dahinter, als nur sieben Kilo mehr Gewicht an einem Motorrad. Wenn ein Fahrer kleiner ist, hat das Vor- und Nachteile, und Ballast hilft nicht – ganz sicher nicht, das ist klar, denn es verändert die Trägheit. Bei zwei oder drei Sekunden Rückstand kann ich das nachvollziehen. Bei 15 oder 20 Sekunden Rückstand glaube ich das nicht.»

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