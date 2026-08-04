Deutsche Speedway-Bundesliga: Wittstock erteilte Stralsund eine Lehrstunde

Die Gastgeber aus Wittstock präsentierten sich geschlossen stark. Besonders hervorzuheben sind Jonas Knudsen mit 14+2 Punkten sowie Marko Levishyn, der mit 13+2 Punkten ebenfalls eine konstant starke Leistung zeigte. Auch der junge Deutsche Janek Konzack überzeugte mit 10+3 Punkten und war ein wichtiger Faktor im Teamgefüge der Wölfe.

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Mit diesem Heimsieg setzen sich die Wölfe nach vier von sechs zu fahrenden Rennen an die Tabellenspitze. Gleichzeitig bestätigten sie damit die Serie, dass in diesem Jahr bisher immer das Heimteam erfolgreich war. Darüber hinaus konnte die Mannschaft aus Wittstock mit dem gleichen Resultat überzeugen, mit dem der MC Nordstern Stralsund beim ersten Aufeinandertreffen im Paul-Greifzu-Stadion erfolgreich war.

Der MC Nordstern trat mit drei Polen an und fand über weite Strecken schwer in den Abend. Jakub Jamrog war mit 12+2 Punkten der Auffälligste der Gäste und zeigte sowohl starke als auch wechselhafte Läufe. Jacob Thorssell steuerte ebenfalls 12 Punkte bei, während Lars Skupien und Jakub Zurek einen schwierigen Abend erwischten.

Die entscheidenden Momente des Rennens fielen nach der Halbzeit. Zwar ging Wittstock gleich am Anfang in Führung, aber zur Mitte der Punktläufe konnten sich die Gäste auf ein 18:18 herankämpfen. Danach setzte sich die Heimmannschaft unter anderem mit zwei deutlichen 5:1-Siegen entscheidend ab und baute in den Finalläufen den Vorsprung deutlich aus.

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Für die Situation in der Bundesligatabelle bedeutet dieses Ergebnis, dass die Wölfe aus Wittstock nun mit 4 Matchpunkten führen und abwarten müssen, was die beiden anderen Teams am 19. September in Stralsund machen, bevor sie zum abschließenden Rennen am 9. Oktober nach Güstrow kommen.

Ergebnisse Speedway-Bundesliga:

MSC Wölfe Wittstock, 49 Punkte: Jonas Knudsen 14, Jesper Knudsen 4, Mateusz Tonder 8, Mario Levishyn 13, Janek Konzack 10 MC Nordstern Stralsund, 35 Punkte: Jakub Jamrog 12, Jacob Thorssell 12, Lars Skupien 2, Daniil Kolodinskis 9, Jakub Zurek 0

Stand nach 4 von 6 Rennen: