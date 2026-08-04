Mercedes legt nach: Update für WM-Leader Kimi Antonelli und George Russell

Als die Saison 2026 losging, bestätigte sich, was sich bereits bei den Testfahrten zuvor abgezeichnet hatte: Das Mercedes-Team gab nach der grossen Regelrevolution mit dem W17 den Ton an, die ersten sechs Rennen entschied jeweils ein Fahrer der Sternmarke für sich: In Melbourne triumphierte George Russell, der als grosser Titelfavorit gehandelt wurde. Die anschliessenden fünf Rennen gewann aber sein junger Teamkollege Kimi Antonelli, der auch in Belgien triumphierte.

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Der erst 19-jährige Italiener führt die WM denn auch an, sein Punkte-Polster auf seinen Mercedes-Vorgänger und ersten Verfolger Lewis Hamilton beträgt 50 WM-Zähler, Russell fehlen nach elf Rennen sogar 59 Punkte auf den jungen Spitzenreiter. Der Brite hat bisher erst zwei GP-Siege eingefahren, beim jüngsten Kräftemessen auf dem Hungaroring musste er sich mit dem siebten Platz begnügen, während Antonelli als Dritter auf dem Podest stand.

Mehr neue Teile für Kimi Antonelli und George Russell

Das Rennen vor den Toren der ungarischen Metropole Budapest entschied McLaren-Star Lando Norris für sich. Der WM-Leader war klar der schnellste Mann auf der Bahn – sowohl im Qualifying als auch im Rennen. Doch das Kräfteverhältnis könnte sich bald wieder zugunsten von Mercedes ändern, denn die WM-Spitzenreiter legen nach der Sommerpause nach, wie der stellvertretende Technikdirektor Simone Resta angekündigt hat.

Der Italiener erklärte: «Wir haben versucht, das Auto nach den Wintertests bis zum ersten Rennen stark weiterzuentwickeln, und dann hatten wir fast bei jeder WM-Runde etwas Neues am Auto. In Kanada gab es dann einen weiteren grossen Schritt. Wir versuchen immer, kleinere Verbesserungen ans Auto zu bringen. Und natürlich haben wir gesehen, dass andere Teams mehr Neuerungen auf die Strecke gebracht haben.»

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«Wahrscheinlich werden wir nach der Sommerpause ein etwas umfangreicheres Update einführen. Aber wir fokussieren uns klar darauf, das Auto Rennen für Rennen zu verbessern, während wir gleichzeitig daran arbeiten, einen grösseren Entwicklungsschritt umzusetzen.»