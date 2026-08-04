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Mercedes legt nach: Update für WM-Leader Kimi Antonelli und George Russell

Das Mercedes-Team konnte vor der Sommerpause acht der elf Grands Prix für sich entscheiden. Zuletzt gab es aber stärkeren Gegenwind von den Gegnern. Deshalb legt das Werksteam der Sternmarke nun nach.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

Simone Resta kündigt ein grösseres Update nach der Sommerpause an
Simone Resta kündigt ein grösseres Update nach der Sommerpause an
Foto: Moy / XPB Images
Simone Resta kündigt ein grösseres Update nach der Sommerpause an
© Moy / XPB Images

Im Artikel erwähnt

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Als die Saison 2026 losging, bestätigte sich, was sich bereits bei den Testfahrten zuvor abgezeichnet hatte: Das Mercedes-Team gab nach der grossen Regelrevolution mit dem W17 den Ton an, die ersten sechs Rennen entschied jeweils ein Fahrer der Sternmarke für sich: In Melbourne triumphierte George Russell, der als grosser Titelfavorit gehandelt wurde. Die anschliessenden fünf Rennen gewann aber sein junger Teamkollege Kimi Antonelli, der auch in Belgien triumphierte.

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Der erst 19-jährige Italiener führt die WM denn auch an, sein Punkte-Polster auf seinen Mercedes-Vorgänger und ersten Verfolger Lewis Hamilton beträgt 50 WM-Zähler, Russell fehlen nach elf Rennen sogar 59 Punkte auf den jungen Spitzenreiter. Der Brite hat bisher erst zwei GP-Siege eingefahren, beim jüngsten Kräftemessen auf dem Hungaroring musste er sich mit dem siebten Platz begnügen, während Antonelli als Dritter auf dem Podest stand.

Mehr neue Teile für Kimi Antonelli und George Russell

Das Rennen vor den Toren der ungarischen Metropole Budapest entschied McLaren-Star Lando Norris für sich. Der WM-Leader war klar der schnellste Mann auf der Bahn – sowohl im Qualifying als auch im Rennen. Doch das Kräfteverhältnis könnte sich bald wieder zugunsten von Mercedes ändern, denn die WM-Spitzenreiter legen nach der Sommerpause nach, wie der stellvertretende Technikdirektor Simone Resta angekündigt hat.

Im Artikel erwähnt

Der Italiener erklärte: «Wir haben versucht, das Auto nach den Wintertests bis zum ersten Rennen stark weiterzuentwickeln, und dann hatten wir fast bei jeder WM-Runde etwas Neues am Auto. In Kanada gab es dann einen weiteren grossen Schritt. Wir versuchen immer, kleinere Verbesserungen ans Auto zu bringen. Und natürlich haben wir gesehen, dass andere Teams mehr Neuerungen auf die Strecke gebracht haben.»

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«Wahrscheinlich werden wir nach der Sommerpause ein etwas umfangreicheres Update einführen. Aber wir fokussieren uns klar darauf, das Auto Rennen für Rennen zu verbessern, während wir gleichzeitig daran arbeiten, einen grösseren Entwicklungsschritt umzusetzen.»

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01

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

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McLaren Formula 1 Team

1

70

1:39:56,180

1:22,491

25

02

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

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Oracle Red Bull Racing

3

70

+15,080

1:23,433

18

03

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

70

+18,728

1:22,415

15

04

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

70

+23,840

1:22,000

12

05

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

70

+24,540

1:22,300

10

06

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

6

70

+55,488

1:23,218

8

07

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

70

+57,503

1:22,589

6

08

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Liam Lawson

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Liam Lawson

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

30

69

+1 Runde

1:23,900

4

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Nico Hülkenberg

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Nico Hülkenberg

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Audi Revolut F1 Team

27

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+1 Runde

1:23,964

2

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