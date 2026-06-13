Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Superbike-WM

  4. /

  5. Superbike WM

  6. /

  7. News

Werbung

Yari Montella (3./Ducati): Dieses Podium wird der Italiener nie vergessen

Das erste Superbike-Podium erreichte Yari Montella zwar schon beim Saisonauftakt, doch der dritte Platz im ersten Lauf in Misano hat für den Ducati-Privatier eine weitaus größere Bedeutung.

Kay Hettich

Von

Superbike WM

Am Samstag ist Yari Montella der glücklichste Mensch der Welt
Am Samstag ist Yari Montella der glücklichste Mensch der Welt
Foto: Gold & Goose
Am Samstag ist Yari Montella der glücklichste Mensch der Welt
© Gold & Goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

Das erste Rennen der Superbike-WM 2026 auf dem Misano World Circuit endete mit einer großen grün-weiß-roten Party. Die Top-6 fuhren Motorräder aus Italien (4 Ducati und 2 Bimota) und fünf Piloten der Top-7 waren Italiener. Im Mittelpunkt des frenetischen Jubels der Tifosi waren Werkspilot Nicolò Bulega, der seinen ersten Superbike-Sieg in Misano einfahren konnte, sowie Yari Montella, der seinen ersten Podestplatz in der Top-Kategorie vor seinen Landsleuten ins Ziel brachte.

Werbung

Werbung

Besonders überwältigt war der Ducati-Privatier auf Platz 3. Montella legte mit Startplatz 4 in der Superpole den Grundstein für ein erfolgreiches Rennen. Der 26-Jährige behauptete von der ersten bis zur letzten Runde die dritte Position und stand nur zeitweise unter Druck.

«Zu Anfang war ich etwas überrascht, als mir die anderen nicht schneller davonfuhren. Der zweite Sektor hier in Misano liegt mir total, weshalb ich für eine Weile mithalten konnte», analysierte der Barni Racing-Pilot in kleiner Journalistenrunde am Samstagnachmittag. «Ich hatte Baldassarri hinter mir und ich stellte mich mental auf einen harten Kampf ein. Ich kenne Balda und er ist im Rennen ein harte Nuss. Es tat mir für ihn leid, als er stürzte, aber so konnte ich die Abstände leichter kontrollieren.»

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Yari Montella: Unter dem Jubel von Familie, Freunde und Fans auf dem Podium

Montella stammt aus Oliveto Citra, einem verschlafenen Nest im Süden Italiens. Seine Familie, Freunde und Fans aus der Region nahmen die 600 km lange Anreise nach Misano in Kauf – es hat sich gelohnt.

Werbung

Werbung

«Ich bin sehr stolz – wir haben in Misano Unglaubliches erreicht, und das vor meiner Familie und meinen Fans und beim Heimrennen meines Teams. Ganz sicher werde ich diesen Tag so schnell nicht vergessen», rang der Ducati-Pilot um Fassung. «In der Supersport-Kategorie war ich hier schon mal Zweiter, aber ein Podium in der Superbike-Kategorie ist eine andere Liga. Emotionaler.»

TV-Programm

Emotional war das Podium auch für Teamchef Marco Barnabo, der Montella im Parc fermé mit Tränen in den Augen in Empfang nahm. «Es ist mein erstes Superbike-Podium in Italien, das ist sehr speziell. Auch Marco war komplett aus dem Häuschen, einfach nur glücklich», erzählte Montella. «Er ist ein ganz besonderer Mensch und ich bin stolz und glücklich, dass er mir vertraut. Wir sind ein privates Team, aber wir geben alles, um das Maximum zu erreichen.»

Außerdem: Weil Sam Lowes (Ducati) stürzte und Alex Lowes (Bimota) Fünfter wurde, verbesserte sich Montella an den Zwillingen vorbei auf den WM-Rang 3.

Werbung

Werbung

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Startaufstellung

  2. Rennen

  3. Startaufstellung

  4. Superpole

  5. 3. Freies Training

  6. 2. Freies Training

  7. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

01

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

11

02

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

7

03

Alex Lowes

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

Alex Lowes

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

22

04

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

5

05

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

34

06

Alberto Surra

Alberto Surra

Motocorsa Racing

Alberto Surra

Alberto Surra

Motocorsa Racing

67

07

Axel Bassani

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

Axel Bassani

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

47

08

Andrea Locatelli

Andrea Locatelli

Pata Maxus Yamaha

Andrea Locatelli

Andrea Locatelli

Pata Maxus Yamaha

55

09

Thomas Bridewell

Thomas Bridewell

Superbike Advocates

Thomas Bridewell

Thomas Bridewell

Superbike Advocates

46

10

Sam Lowes

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

Sam Lowes

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

14

Highlight-Videos

ServusTV Mediathek

Events

Alle Superbike WM Events

  • Vergangen

    Most/Tschechien

    Autodrom Most, Tschechien
    15.–17.05.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Aragon/Spanien

    Motorland Aragón, Spanien
    29.–31.05.2026
    Zum Event
  • Nicolo Bulega

    Live

    Misano/Italien

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    12.–14.06.2026
    Zum Event

  • Donington Park/Großbritannien

    Donington Park, Great Britain
    10.–12.07.2026
    Zum Event

  • Magny-Cours/Frankreich

    Circuit de Nevers Magny-Cours, Frankreich
    04.–06.09.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Most/Tschechien

    Autodrom Most, Tschechien
    15.–17.05.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Aragon/Spanien

    Motorland Aragón, Spanien
    29.–31.05.2026
    Zum Event
  3. Nicolo Bulega

    Live

    Misano/Italien

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    12.–14.06.2026
    Zum Event

  4. Donington Park/Großbritannien

    Donington Park, Great Britain
    10.–12.07.2026
    Zum Event

  5. Magny-Cours/Frankreich

    Circuit de Nevers Magny-Cours, Frankreich
    04.–06.09.2026
    Zum Event

Superbike-WM News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien