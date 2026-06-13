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Weshalb Bimota mit Alex Lowes und Axel Bassani 2027 weitermacht

Beim Superbike-Event in Misano gab Bimota bekannt, dass sie auch 2027 mit Alex Lowes und Axel Bassani an den Start gehen werden. Das sagt das Bimota- Management zu den Vertragsverlängerungen.

Stephan Moosbrugger

Von

Superbike WM

Alex Lowes und Axel Bassani
Alex Lowes und Axel Bassani
Foto: Bimota
Alex Lowes und Axel Bassani
© Bimota

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Alex Lowes und Axel Bassani werden auch in der Superbike-Saison 2027 in den Bimota-Farben antreten. Während der britische Routinier gleich um zwei Jahre verlängerte, wird Bassani zumindest nächste Saison noch auf der KB998R sitzen.

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Bimota setzt somit auf Kontinuität. Lowes und Bassani stellen auf der Rennstrecke regelmäßig unter Beweis, dass sie die richtigen Fahrer sind, um das noch relativ junge Projekt voranzutreiben und möglichst auf die nächste Stufe zu heben.

«Es erfüllt uns mit großem Stolz, die Verträge mit Alex und Axel gleichzeitig zu verlängern. Dies ermöglicht es uns, unser Image als Team zu stärken, was unerlässlich ist, um weiter voranzukommen und die KB998R in Zukunft weiterzuentwickeln», unterstrich Teammanager Guim Roda. «Das Engagement, das beide Fahrer in das Projekt einbringen, sind entscheidende Faktoren, die es uns ermöglichen, mit soliden und beständigen Schritten voranzukommen. Sie haben beide die Komplexität einer Meisterschaft verstanden, die auf einem seriennahen Motorrad basiert, sowie die Herausforderungen, denen Hersteller gegenüberstehen, wenn sie unterschiedliche Straßenmotorrad-Philosophien anpassen müssen, um im Wettbewerb auf höchstem Niveau zu bestehen. Wir arbeiten alle gemeinsam daran, das maximale Potenzial aus dem Serienmotorrad herauszuholen und gleichzeitig neue Lösungen beizusteuern, die wieder auf das Straßenmotorrad übertragen werden können. Die Fortsetzung der Zusammenarbeit mit Alex und Axel ermöglicht es uns, uns auf die Bereiche zu konzentrieren, in denen wir bedeutende Verbesserungen erzielen können, da wir wissen, dass wir zwei der besten Fahrer im Startfeld haben. Unsere Aufgabe ist es nun, unser Paket für 2026 zu verfeinern und uns auf eine hart umkämpfte Saison 2027 vorzubereiten, in der das Leistungsniveau im gesamten Feld enger beieinander liegen wird als je zuvor. Dies wird es uns ermöglichen, großartige Rennen und eine herausragende Show für alle Fans zu bieten.»

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«Das BbKRT-Rennprojekt steht für Stärke, Stabilität und Erfolg. Wir blicken optimistisch in die Zukunft, da wir wissen, dass Alex und Axel ihre erfolgreiche Zusammenarbeit mit der KB998 Rimini fortsetzen und von der positiven Kraft profitieren werden, die aus der Teamarbeit entsteht», ergänzte Shigemi Tanaka, Vorstandsvorsitzender der Bimota S.p.A. und Geschäftsführer von Kawasaki Motors Europe. «Natürlich ist es unser Ziel, sowohl auf der Rennstrecke zu gewinnen als auch die Attraktivität der Marke Bimota im Handel zu steigern; daran werden wir letztendlich unseren Erfolg messen.»

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Pierluigi Marconi, Chief Operating Officer von Bimota: «Bimota ist eine Rennsportmarke. Um unsere Ziele auf der Rennstrecke zu erreichen, braucht man eine erfolgreiche Kombination aus Maschine, Fahrer und Team – wir sind überzeugt, dass wir sie haben. Unser Ziel ist es, unseren Wachstumskurs fortzusetzen und noch mehr Potenzial aus der KB998 Rimini herauszuholen. Mit Alex und Axel als Teil des Projekts für 2027 glauben wir, unser ‚Dreamteam‘ zu haben. Wir können optimistisch in die Zukunft blicken und auf der Rennstrecke sowie im Showroom noch wettbewerbsfähiger sein.»

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