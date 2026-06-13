Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Superbike-WM

  4. /

  5. Supersport-WM

  6. /

  7. News

Werbung

Philipp Öttl von einem Ferrari abgeschossen – die Entschuldigung blieb aus

Von Startplatz 4 kommend hatte Philipp Öttl gute Voraussetzungen für ein erfolgreiches Rennen mit seinem Supersport-WM-Team Feel Racing Ducati in Misano. Der Bayer kam aber nur eine gute Runde weit.

Ivo Schützbach

Von

Supersport-WM

Philipp Öttl
Philipp Öttl
Foto: gold & goose
Philipp Öttl
© gold & goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Nach seinem starken Qualifying am Freitagnachmittag und Startplatz 4 war Philipp Öttl optimistisch für das erste Rennen an der Adria am Samstag. Aus der ersten Runde kam der Ainringer als Sechster zurück, in der zweiten machte er Bekanntschaft mit dem Asphalt und dem Kiesbett. «In der Kurve davor hatte ich einen Rutscher, dann hat mich Ferrari in Kurve 4 innen überholt und ihm rutsche das Vorderrad weg», schilderte Philipp beim Treffen mit SPEEDWEEK.com. «Ich hatte keine Chance.»

Werbung

Werbung

Blamabel: Eine Entschuldigung konnte sich der 29-jährige Italiener aus dem Team WRP Ducati nicht abringen.

Öttl konnte seine verschrammte Ducati zur Reparatur an die Box retten und mit sechs Runden Verspätung wieder auf die Strecke hinausfahren. Das brachte ihm zwar für das Rennen selbst nichts, doch die Top-9 auf der Liste mit den schnellsten Rennrunden bilden im zweiten Lauf am Sonntag die ersten drei Startreihen – Philipp gelang die sechstbeste Zeit.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

«Wir haben versucht so entspannt wie möglich zu reagieren, die Jungs haben das Motorrad wieder super hergerichtet», lobte er seine italienische Mannschaft. «Als ich die Rundenzeiten sah, dachte ich mir, dass das mit den Top-6 funktionieren müsste. Ich hätte die Lücke zwischen Debise und Öncü füllen können.»

Werbung

Werbung

Valentin Debise sorgte für den sechsten Saisonsieg der neuen chinesischen Marke ZX Moto, der Franzose kreuzte den Zielstrich 0,107 sec vor WM-Leader Albert Arenas aus dem Schweizer Team AS Yamaha. Öncü kam mit gut 5 sec Rückstand als Dritter ins Ziel. Mit 121 Punkten ist Öttl derzeit WM-Fünfter, zum vor ihm platzierten Türken Öncü fehlen 32 Zähler.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Startaufstellung

  2. Rennen

  3. Startaufstellung

  4. Warm-up

  5. Superpole

  6. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Start Nr

01

Valentin Debise

Valentin Debise

ZXMOTO Factory Evan Bros Racing

Valentin Debise

Valentin Debise

53

02

Albert Arenas

Albert Arenas

AS Racing Team

Albert Arenas

Albert Arenas

75

03

Tom Booth-Amos

Tom Booth-Amos

PTR Triumph Factory Racing

Tom Booth-Amos

Tom Booth-Amos

69

04

Jaume Masiá

Jaume Masiá

Orelac Racing VerdNatura

Jaume Masiá

Jaume Masiá

5

05

Mattia Casadei

Mattia Casadei

D34G WorldSSP Racing Team

Mattia Casadei

Mattia Casadei

40

06

Philipp Öttl

Philipp Öttl

Feel Racing WorldSSP Team

Philipp Öttl

Philipp Öttl

65

07

Alessandro Zaccone

Alessandro Zaccone

Ecosantagata Althea Racing Team

Alessandro Zaccone

Alessandro Zaccone

16

08

Aldi Satya Mahendra

Aldi Satya Mahendra

AS Racing Team

Aldi Satya Mahendra

Aldi Satya Mahendra

57

09

Can Öncü

Can Öncü

Pata Yamaha Ten Kate Racing

Can Öncü

Can Öncü

61

10

Matteo Ferrari

Matteo Ferrari

WRP Racing

Matteo Ferrari

Matteo Ferrari

11

Events

Alle Supersport-WM Events

  • Vergangen

    Most/Tschechien

    Autodrom Most, Tschechien
    15.–17.05.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Aragon/Spanien

    Motorland Aragón, Spanien
    29.–31.05.2026
    Zum Event
  • Supersport-WM

    Live

    Misano/Italien

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    12.–14.06.2026
    Zum Event

  • Donington Park/Großbritannien

    Donington Park, Great Britain
    10.–12.07.2026
    Zum Event

  • Magny-Cours/Frankreich

    Circuit de Nevers Magny-Cours, Frankreich
    04.–06.09.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Most/Tschechien

    Autodrom Most, Tschechien
    15.–17.05.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Aragon/Spanien

    Motorland Aragón, Spanien
    29.–31.05.2026
    Zum Event
  3. Supersport-WM

    Live

    Misano/Italien

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    12.–14.06.2026
    Zum Event

  4. Donington Park/Großbritannien

    Donington Park, Great Britain
    10.–12.07.2026
    Zum Event

  5. Magny-Cours/Frankreich

    Circuit de Nevers Magny-Cours, Frankreich
    04.–06.09.2026
    Zum Event

Superbike-WM News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien