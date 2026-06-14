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Superbike-WM Misano, Grid Lauf 2: Miguel Oliveira wuchs über sich hinaus

Das Ergebnis des Sprintrennens definiert zum Teil die Startaufstellung für das zweite Hauptrennen der Superbike-WM am Sonntag. SPEEDWEEK.com erklärt, wer in Misano um 14 Uhr von wo losfahren wird.

Superbike WM

Miguel Oliveira
Miguel Oliveira
Foto: gold & goose
Miguel Oliveira
© gold & goose

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Im ersten SBK-Lauf am Samstag und im Sprintrennen am Sonntag starten die Piloten gemäß Ergebnis der Superpole. Für das zweite Hauptrennen am Sonntag, Start auf dem Misano World Circuit ist um 14 Uhr, gibt es eine geänderte Startaufstellung. Die ersten neun des Sprintrennens bilden die ersten drei Startreihen. Die übrigen Fahrer, die den zweiten Lauf ab Startplatz 10 in Angriff nehmen, werden gemäß Superpole-Ergebnis aufgestellt.

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Stürzt beispielsweise der Gewinner der Superpole im Sprintrennen, fällt er für den zweiten Lauf schlimmstenfalls auf Startplatz 10 zurück. Größter Nutznießer an der Adria ist BMW-Ass Miguel Oliveira, für den es um fünf Startplätze auf die Grid-Position 6 nach vorne geht. Erstaunlich ist das deshalb, weil der rekonvaleszente Portugiese bei seinem Comeback noch arg mit seiner lädierten Schulter zu kämpfen hat.

Größter Verlierer ist Bimota-Werksfahrer Alex Lowes, der im Superpole-Race auf dem vierten Platz liegend mit technischen Problemen ausfiel und damit in der Startaufstellung für das zweite Hauptrennen von 3 auf 10 zurückfällt.

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Sehr unglücklich läuft es in Misano für Kawasaki-Einzelkämpfer Garrett Gerloff: Der Texaner stürzte in der Superpole in seiner ersten Runde, brachte deshalb keine Zeit zustande und qualifizierte sich nur für den letzten Startplatz. Da er es im Sprint nicht in die Top-9 schaffte, muss er auch im zweiten Hauptrennen von ganz hinten losfahren.

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Ergebnisse Superpole-Race:

  1. Bulega, Ducati

  2. Lecuona, Ducati

  3. Montella, Ducati

  4. Bassani, Bimota

  5. Baldassarri, Ducati

  6. Oliveira, BMW

  7. Surra, Ducati

  8. Locatelli, Yamaha

  9. Mackenzie, Ducati

  10. Manzi, Yamaha

  11. Van der Mark, BMW

  12. Bautista, Ducati

  13. Gardner, Yamaha

  14. Gerloff, Kawasaki

  15. Chantra, Honda

  16. Sofuoglu, Yamaha

  17. Vickers, Honda

  18. Rato, Yamaha

  19. Alex Lowes, Bimota

  20. Vierge, Yamaha

  21. Bridewell, Ducati

  22. Sam Lowes, Ducati

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Ergebnisse Superpole:

  1. Bulega, Ducati

  2. Lecuona, Ducati

  3. Alex Lowes, Bimota

  4. Montella, Ducati

  5. Baldassarri, Ducati

  6. Surra, Ducati

  7. Bassani, Bimota

  8. Locatelli, Yamaha

  9. Bridewell, Ducati

  10. Sam Lowes, Ducati

  11. Oliveira, BMW

  12. Mackenzie, Ducati

  13. Gardner, Yamaha

  14. Vierge, Yamaha

  15. Manzi, Yamaha

  16. Van der Mark, BMW

  17. Bautista, Ducati

  18. Rato, Yamaha

  19. Chantra, Honda

  20. Sofuoglu, Yamaha

  21. Vickers, Honda

  22. Gerloff, Kawasaki

Daraus ergibt sich folgende Startaufstellung für Lauf 2:

Reihe 1: Bulega, Lecuona, Montella

Reihe 2: Bassani, Baldassarri, Oliveira

Reihe 3: Surra, Locatelli, Mackenzie

Reihe 4: Alex Lowes, Bridewell, Sam Lowes

Reihe 5: Gardner, Vierge, Manzi

Reihe 6: Van der Mark, Bautista, Rato

Reihe 7: Chantra, Sofuoglu, Vickers

Reihe 8: Gerloff

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Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

01

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

11

02

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

7

03

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

5

04

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

47

05

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

34

06

Miguel Oliveira

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

Miguel Oliveira

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

88

07

Alberto Surra

Motocorsa Racing

Alberto Surra

Motocorsa Racing

67

08

Andrea Locatelli

Pata Maxus Yamaha

Andrea Locatelli

Pata Maxus Yamaha

55

09

Tarran Mackenzie

MGM Optical Express Racing

Tarran Mackenzie

MGM Optical Express Racing

95

10

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

22

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