IRRC Sportbike: Zwei Stürze, ein Wochenende zum Vergessen für Thomas Wendel

Mit seiner Trainingsbestzeit zeigte Thomas Wendel im belgischen Chimay, dass am zweiten Wochenende der IRRC Sportbike mit ihm zu rechnen sein wird, nachdem es für den Deutschen beim Auftakt der neugeschaffenen Klasse im Rahmen der beliebten International Road Racing Championship im niederländischen Hengelo mit den Rängen 9 und 3 nicht nach Wunsch gelaufen war.

Werbung

Werbung

Doch das Rennen auf dem 4,420 Kilometer langen Straßenkurs nahm für den Yamaha-Piloten vom TMG21 Racing Team einen unglücklichen Verlauf. Sein Highsider in der ersten Runde führte zu Abbruch des Rennens, beim Neustart blieb sein Platz auf der Pole-Position leer.

Das machte den Weg drei für den von der Isle of Man stammenden Jamie Williams (NCE Racing) und dem Niederländer Wally Jacobs (Racing Team Block), die sich ein beherztes Duell lieferten. Williams übernahm vom Start die Führung, die er trotz heftiger Angriffe seines Konkurrenten bis ins Ziel verteidigen konnte. Der dritte Platz ging an den Tschechen Patrik Serbousek.

Thomas Wendel (21), Jamie Williams (92), Patrik Serbousek (37) Foto: Thomas Neidhardt Thomas Wendel (21), Jamie Williams (92), Patrik Serbousek (37) © Thomas Neidhardt

Werbung

Werbung

Auch in Lauf 2 sorgt Thomas Wendel mit seinem Sturz für die rote Flagge

Für den zweiten Lauf waren sowohl Wendel, als auch sein Motorrad wieder einsatzfähig. Gemeinsam mit Williams und Jacobs konnte er sich auch vom Rest des Feldes absetzen. Am Ende der vierten von neun Runden führte Williams 0,339 Sekunden vor Wendel, Jacobs lag weitere 0,873 Sekunden. Im Kampf um die Führung kam es zur Kollision der beiden Erstplatzierten und zum zweiten Rennabbruch.

Thema der Woche Lewis Hamilton (Ferrari) enthüllt: «Red Bull hat den kraftvollsten Motor!» So ganz beiläufig hat Ferrari-Superstar Lewis Hamilton in Monaco erklärt, dass Red Bull derzeit den kraftvollsten Motor habe. «Dann kommt Mercedes, dann erst wir. Also dürfen wir mehr entwickeln.» Weiterlesen

Weil beide nicht zum Restart antreten konnten, wurde das Rennen eine leichte Beute von Jacobs, der zwei Runden lang Serbousek (Motoklub Věčná Jízda, AZ PNEU MOTOteam , powerd by VK RACING) Führungsluft schnuppern ließ, dann aber unwiderstehlich davonzog. Als Dritter durfte der belgische Gastfahrer Christophe Carlier mit auf das Podium steigen.

Ergebnis, IRRC Sportbike, Rennen 1, Chimay, 14.06.2026

Pos. Name Motorrad 1. Jamie Williams (GBM) Aprilia 2. Wally Jacobs (NL) Aprilia 3. Patrik Serbousek /CZ) Aprilia 4. Rutger Peersman (B) Aprilia 5. Adrien Demierbe (B)* Aprilia 6. Mike Ceuppens (B) Aprilia 7. Alexandre Dumoutier (F) Aprilia 8. Enzo Ljubisavlievic (F) Kawasaki 9. Yannick Jacops (B) Aprilia DNS Thomas Wendel (D) Yamaha * Gastfahrer

Ergebnis, IRRC Sportbike, Rennen 2, Chimay, 14.06.2026

Pos. Name Motorrad 1. Wally Jacobs (NL) Aprilia 2. Patrik Serbousek /CZ) Aprilia 3. Christophe Carlier (B)* Aprilia 4. Rutger Peersman (B) Aprilia 5. Yannick Jacops (B) Aprilia 6. Alexandre Dumoutier (F) Aprilia 7. Mike Ceuppens (B) Aprilia 8. Adrien Demierbe (B)* Aprilia 9. Enzo Ljubisavlievic (F) Kawasaki DNS Jamie Williams (GBM) Aprilia DNS Thomas Wendel (D) Yamaha * Gastfahrer

Werbung