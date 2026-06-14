Misano, Lauf 2: Start-Ziel-Sieg von Arenas – Aegerter und Öttl in Top-15

Das zweite Supersport-Rennen bildete den Abschluss des Superbike-Meetings auf dem Misano World Circuit. Bei Rennstart um 15:15 Uhr stand den Piloten bei 33 Grad Celsius im Schatten eine Hitzeschlacht über 18 Runden bevor.

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Die Startaufstellung für den zweiten Lauf basiert für die Top-9 auf der schnellsten Rundenzeit aus Lauf 1. Ab Startplatz 10 wird die Reihenfolge der Superpole herangezogen. Größter Verlierer dieser Regel für das Sonntagsrennen in Misano war Can Öncü, der von der Pole auf Startplatz 9 zurückfiel.

Lauf-1-Sieger Valentin Debise (ZX Moto) und WM-Leader Albert Arenas (Yamaha) nahmen die ersten beiden Positionen ein. Die erste Startreihe komplettierte Tom Booth-Amos (Triumph). Der im ersten Lauf unverschuldet gestürzte Philipp Öttl (Ducati) büßte zwei Positionen ein und ging als Sechster in das zweite Rennen. Dominique Aegerter (Kawasaki) und Andreas Kofler (Ducati) nahmen ihre ursprünglichen Startpositionen 18 und 28 ein.

Arenas bog vor Debise und Blitzstarter Aldi Mahendra (Yamaha) in die erste Kurve ein. Philipp Öttl kam nicht gut weg und fädelte sich zunächst als Elfter ein. Arenas suchte sein Heil in der Flucht und kam mit 0,8 sec Vorsprung auf Mahendra, Debise und Booth-Amos aus der ersten Runde. Als Fünfter hatte Öncü viele Positionen gewonnen. Öttl weiterhin auf 11, Aegerter auf 17 und Kofler auf 33.

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In den ersten Runden hielt Arenas die Pace hoch, seine Verfolger konnte der Spanier jedoch nicht abschütteln. Mahendra hatte zu seinem Teamkollegen aufgeschlossen und auch Debise, Booth-Amos und Öncü lagen nach drei Runden nur 1,4 sec zurück. Mittlerweile hatte sich Öttl berappelt und war Neunter.

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Debise musste Booth-Amos in Runde 5 ziehen lassen. Der Triumph-Pilot zog dem Franzosen sofort um eine Sekunde davon. In dieser Phase war das ZX-Moto-Paket nicht konkurrenzfähig.

Bei Halbzeit schien die Taktik von Arenas aufzugehen. Der WM-Leader hatte sich um 2,4 sec von Mahendra und Booth-Amos abgesetzt und fuhr weiter die schnelleren Rundenzeiten. Die Verfolgergruppe mit Öttl (8.) wurde von Öncü (4.) angeführt und reichte bis Alessandro Zaccone (Ducati) auf Platz 11. Aegerter hatte in der zweiten Gruppe Anschluss bis Position 12.

Zu Beginn des letzten Renndrittels hatte sich Booth-Amos als Zweiter gegen Mahendra durchgesetzt. Dahinter kämpften Jaume Masià (Ducati), Öncü, Matteo Ferrari (Ducati) und Mattia Casadei um die vierte Position. Mit etwas Abstand hielt Debise als Achter gleich einen ganzen Pulk in Schach – unter anderem Öttl (11.) und Aegerter (13.).

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Im Positionskampf mit Aegerter musste Öttl vier Runden vor dem Ende den Notausgang nehmen und fiel auf Position 15 zurück. Der Bayer tat sich schon eine Weile schwer, die Pace seiner Gegner mitzugehen.

Der Sieg von Arenas geriet nie in Gefahr und der frühere Moto2-Pilot hatte genügend Polster, um es in den letzten beiden Runden etwas langsamer angehen zu lassen. Es war der dritte Saisonsieg des AS Racing-Piloten, mit dem er seine WM-Führung weiter ausbaute. Auf Platz 2 setzte sich Booth-Amos gegen Mahendra durch.

Als einsamer Vierter brauste Masia über die Linie. Die Top-5 komplettierte Jeremy Alcoba, der Kawasaki damit das bisher beste Finish in dieser Saison bescherte. Teamkollege Aegerter verkaufte sich als 13. ebenfalls sehr anständig – die beiden Puccetti-Piloten waren nur von 2,8 sec getrennt.

Lauf-1-Sieger Valentin Debise konnte seine Performance vom Samstag nicht wiederholen und kam abgeschlagen als Neunter in die Wertung. Als 15. rettete Philipp Öttl einen WM-Punkt.

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