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Ducati-CEO über Bulega-Titel: «Zwischenschritt auf dem Weg zu noch mehr!»

Ducati-CEO Claudio Domenicali feiert Nicolo Bulegas WM-Titel und den Erfolg der neuen Panigale V4R. Zugleich sieht er den Triumph als Etappe einer Karriere, die noch lange nicht zu Ende ist.

Superbike WM

Große Emotionen: Nicolo Bulega fand bei Aruba-Ducati sein Vertrauen zurück
Große Emotionen: Nicolo Bulega fand bei Aruba-Ducati sein Vertrauen zurück
Foto: Donnyfoto
Große Emotionen: Nicolo Bulega fand bei Aruba-Ducati sein Vertrauen zurück
© Donnyfoto

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Nicolo Bulega ist Superbike-Weltmeister 2026. Platz 2 im zweiten Rennen von Cremona genügte dem Ducati-Werkspiloten, um den Titel bereits zwei Rennwochenenden vor Saisonende zu sichern. Teamkollege Iker Lecuona gewann alle drei Rennen des Wochenendes, doch nach dem letzten Lauf galt die Feier Bulega. Ducati-CEO Claudio Domenicali war nach Cremona gereist, um diesen Moment mitzuerleben.

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Für Domenicali ist der Titel auch eine Bestätigung der neuen Panigale V4R. «Natürlich ist das sehr bedeutsam und sehr wichtig für uns. Zu gewinnen ist immer etwas Schönes», sagte er. Der Erfolg in der Superbike-WM habe für Ducati eine besondere Bedeutung: «In den 1990er-Jahren haben wir begonnen, hier zu gewinnen. Wir haben mehr Meisterschaften geholt als alle anderen Hersteller zusammen. Die Superbike-WM ist Teil unserer DNA.»

Ducati: Große Superbike-Geschichte und -Gegenwart

Entscheidend sei für ihn jedoch, dass Ducati mit dem neuen Serienmotorrad siegfähig ist. «Wir sollten nicht nur über die Vergangenheit sprechen. Wenn man heute gewinnt, bedeutet das, dass wir weiterhin Straßenmotorräder entwickeln können, die eine fantastische Ausgangsbasis sind», erklärte Domenicali.

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Claudio Domenicali
Claudio Domenicali
Foto: Gold & Goose
Claudio Domenicali
© Gold & Goose

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Aus dieser Grundlage mache die Rennabteilung ein siegfähiges Superbike. «Und das Sahnehäubchen ist ein Fahrer wie Nicolo, der all das nutzt und daraus eine Saison macht, die kaum zu glauben ist. Ich habe so etwas noch nie gesehen.»

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Wichtiger Erfolg nach zwei BMW-Titeln

Nach den Titeln 2022 und 2023 mit Alvaro Bautista hatte Ducati die Fahrer-WM zuletzt zweimal nicht gewonnen. Mit der neuen Panigale V4R gelang nun unmittelbar im ersten Jahr der nächste Erfolg.

Nicolò Bulega & Toprak Razgatlioglu
Nicolò Bulega & Toprak Razgatlioglu
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega & Toprak Razgatlioglu
© Gold & Goose

«Wir hatten 2022 und 2023 sehr gute Jahre. 2024 war komplizierter, und 2025 haben wir bis zum Schluss gekämpft», blickte Domenicali zurück. «Dieses Jahr war auch deshalb wichtig, weil wir ein völlig neues Motorrad haben. Zu beweisen, dass unsere Entwicklung an der Panigale wirklich funktioniert hat, bedeutet uns sehr viel.»

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Ducati ermöglichte Bulega den Karriere-Neustart

Bulegas Titel hat für den Ducati-CEO noch eine persönliche Seite. Der Italiener kam in einer schwierigen Phase seiner Karriere zu Ducati, fand in der Supersport-WM zu alter Stärke zurück und gewann dort den Titel, bevor er in die Superbike-WM aufstieg. Domenicali möchte den Triumph von Cremona aber nicht als Abschluss dieser Geschichte verstanden wissen, denn 2027 geht es in der MotoGP weiter.

«Nicolo ist noch sehr jung, und er wird auch in der MotoGP wieder mit uns zusammenarbeiten», sagte er. Für Bulega sei die damalige Chance ein Neuanfang gewesen: «Er konnte wieder an sich glauben, seine Leistung finden und erst den Supersport-, dann den Superbike-Titel gewinnen. Das ist eine fantastische Geschichte – und ein wichtiger Zwischenschritt auf dem Weg zu noch mehr.»

Supersport-Weltmeister 2023: Nicolo Bulega
Supersport-Weltmeister 2023: Nicolo Bulega
Foto: Gold & Goose
Supersport-Weltmeister 2023: Nicolo Bulega
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Zeit
Bestzeit
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01

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

7

23

34:02,443

1:28,122

25

02

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

11

23

+8,590

1:28,166

20

03

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

5

23

+12,724

1:28,686

16

04

Alberto Surra

Motocorsa Racing

Alberto Surra

Motocorsa Racing

67

23

+13,914

1:28,920

13

05

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

22

23

+17,159

1:28,727

11

06

Jake Dixon

Honda HRC

Jake Dixon

Honda HRC

96

23

+20,917

1:29,111

10

07

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

34

23

+21,405

1:28,945

9

08

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

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Kawasaki WorldSBK Team

31

23

+24,398

1:29,452

8

09

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

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Bimota by Kawasaki Racing Team

47

23

+27,293

1:29,300

7

10

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Pata Maxus Yamaha

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