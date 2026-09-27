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Das Ergebnis harter Arbeit: Jake Dixon lässt Honda nach Platz 6 träumen

Einer der auffälligsten Fahrer am Superbike-Wochenende auf dem Cremona Circuit war Jake Dixon. Der Engländer rückte Honda mit Platz 6 im zweiten Lauf wieder in ein positives Licht.

Kay Hettich

Von

Superbike WM

Jake Dixon rückte Honda wieder ins recht Licht
Jake Dixon rückte Honda wieder ins recht Licht
Foto: Gold & Goose
Jake Dixon rückte Honda wieder ins recht Licht
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

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Obwohl nur 14. am Freitag war Jake Dixon äußerst zuversichtlich für den Superbike-Event in Cremona, denn ein Sturz im zweiten Training verhinderte eine bessere Rundenzeit. Als der Engländer am Samstag dann aber gleich zu Beginn der Superpole erneut stürzte und von Startplatz 18 in den ersten Lauf und das Sprintrennen starten musste, schien das Wochenende gelaufen.

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Aber weit gefehlt: Der Honda-Pilot wuchs in den Rennen förmlich über sich hinaus und kitzelte aus der CBR1000RR-R eine Performance heraus, die man nicht für möglich gehalten hätte. Zwei neunte Plätze waren der Lohn seines Einsatzes. Und weil er sich damit in der Startaufstellung für den zweiten Lauf um neun Plätze verbesserte, sprang mit Platz 6 das mit Abstand beste Finish in diesem Jahr heraus.

Kein Wunder, dass der 31-Jährige von seinem Team mit viel Applaus in Empfang genommen wurde. «Super, ein wirklich hervorragendes Ergebnis», sagte Dixon erleichtert. «Am Samstag sagte ich, dass wir es in der Startaufstellung irgendwie weiter nach vorn schaffen müssen, und zu seinem Glück gab es im Superpole-Race ein paar Stürze und ich wurde Neunter. Für das zweite Hauptrennen war das eine viel bessere Ausgangsposition und ich bin absolut zufrieden mit allem. Nach dem Sturz am Freitag und dem Sturz im Qualifying die Plätze 9, 9 und 6 in den Rennen zu belegen – mehr hätte ich mir nicht wünschen können.»

Im Artikel erwähnt

Die Bewertung einzelner Highlights ist nie ganz einfach, vor allem wenn es – wie in Cremona – zahlreiche Stürze gab. Dass er in 23 Runden aber nur drei Sekunden auf Bimota-Aushängeschild Alex Lowes einbüßte, ist auch nicht von der Hand zu weisen. «Etwas Glück war dabei und realistischer für uns wäre wahrscheinlich ein siebter oder achter Platz gewesen», meinte der Honda-Pilot. «Andererseits passiert in jedem Rennen irgendetwas. Wahrscheinlich haben wir aber etwas besser abgeschnitten, als wir es verdient hätten. Ich sage zum Team immer, dass wir uns auf unsere Schwachpunkte konzentrieren. Bimota hat uns zum Beispiel noch etwas voraus, also müssen wir weiter daran arbeiten. Honda schuftet im Hintergrund unermüdlich, um herauszufinden, wie wir weiter nach vorn kommen können. Der Erfolg hier in Cremona ist auf ihren Einsatz zurückzuführen.»

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Willkommen zum Rennen in Cremona
Willkommen zum Rennen in Cremona
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega
Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Fans
Fans
Foto: Gold & Goose
Sam und Alex Lowes
Sam und Alex Lowes
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona
Iker Lecuona
Foto: Gold & Goose
Jake Dixon
Jake Dixon
Foto: Gold & Goose
Garrett Gerloff
Garrett Gerloff
Foto: Gold & Goose
Das Bike von Yari Montella
Das Bike von Yari Montella
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega
Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Axel Bassani
Axel Bassani
Foto: Gold & Goose
Alex Lowes
Alex Lowes
Foto: Gold & Goose
Xavi Vierge
Xavi Vierge
Foto: Gold & Goose
Alberto Surra
Alberto Surra
Foto: Gold & Goose
Jake Dixon
Jake Dixon
Foto: Gold & Goose
Andrea Locatelli
Andrea Locatelli
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega
Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Sam Lowes
Sam Lowes
Foto: Gold & Goose
Axel Bassani
Axel Bassani
Foto: Gold & Goose
Yari Montella
Yari Montella
Foto: Gold & Goose
Andrea Locatelli
Andrea Locatelli
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona gewinnt beide Läufe in Cremona
Iker Lecuona gewinnt beide Läufe in Cremona
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega ist Superbike-Weltmeister 2026
Nicolò Bulega ist Superbike-Weltmeister 2026
Foto: Gold & Goose
Weltmeister Nicolò Bulega
Weltmeister Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Lauf 1 - Nicolò Bulega, Iker Lecuona, Sam Lowes
Lauf 1 - Nicolò Bulega, Iker Lecuona, Sam Lowes
Foto: Gold & Goose
Lauf 2 - Nicolò Bulega, Iker Lecuona, Yari Montella
Lauf 2 - Nicolò Bulega, Iker Lecuona, Yari Montella
Foto: Gold & Goose
Cremona-Sieger Iker Lecuona
Cremona-Sieger Iker Lecuona
Foto: Gold & Goose
Weltmeister Nicolò Bulega
Weltmeister Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen in Cremona
© Gold & Goose

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Der Cremona Circuit kommt der Fireblade tatsächlich mehr entgegen als andere Rennstrecken im Superbike-Kalender – vor einem Jahr sorgte Xavi Vierge hier mit fünften Plätzen ebenfalls für die besten Saisonergebnisse. «Das mag zwar eine gute Strecke für das Motorrad sein, aber wir müssen die positiven Aspekte nutzen, wenn wir sie haben. In jedem Fall können wir nun mit etwas mehr Selbstvertrauen nach Estoril fahren», betonte Dixon. «Hoffentlich können wir zwischen den Rennen noch etwas erreichen, damit wir weiter Druck machen, diese Position halten und vielleicht noch etwas mehr mit Fahrern wie Alex kämpfen können. Heute haben wir alles aus dem Motorrad herausgeholt, was möglich war, daher bin ich sehr, sehr glücklich.»

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Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

7

23

34:02,443

1:28,122

25

02

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

11

23

+8,590

1:28,166

20

03

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

5

23

+12,724

1:28,686

16

04

Alberto Surra

Alberto Surra

Motocorsa Racing

Alberto Surra

Alberto Surra

Motocorsa Racing

67

23

+13,914

1:28,920

13

05

Alex Lowes

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

Alex Lowes

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

22

23

+17,159

1:28,727

11

06

Jake Dixon

Jake Dixon

Honda HRC

Jake Dixon

Jake Dixon

Honda HRC

96

23

+20,917

1:29,111

10

07

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

34

23

+21,405

1:28,945

9

08

Garrett Gerloff

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

Garrett Gerloff

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

31

23

+24,398

1:29,452

8

09

Axel Bassani

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

Axel Bassani

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

47

23

+27,293

1:29,300

7

10

Andrea Locatelli

Andrea Locatelli

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Andrea Locatelli

Pata Maxus Yamaha

55

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