SBK-Werksteam von BMW für 2027: Jetzt ist auch der zweite Fahrer gefunden

Bis Anfang September, dann geht es in Magny-Cours in Zentralfrankreich weiter, ist in der Superbike-WM Sommerpause. Viele Teams und Hersteller nutzen das, um an ihrem Material zu arbeiten und die Weichen für 2027 zu stellen.

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Wie SPEEDWEEK.com am 13. Juli berichtete, wird BMW den Vertrag mit seinem derzeitigen Aushängeschild Miguel Oliveira um drei Jahre verlängern , oft werden solche Deals als 2+1 formuliert.

Inzwischen steht auch fest, dass fünf der aktuell 22 MotoGP-Stammfahrer für 2027 keinen Sitz in der Königsklasse finden , damit ist für die Superbike-WM-Teams klar, wer verfügbar wird.

Danilo Petrucci hat nur noch eine Chance

Die Zusammenarbeit zwischen BMW und Danilo Petrucci endet nach dieser Saison , der Italiener kommt mit der M1000RR nicht zurecht. Wie und ob die Karriere des 35-Jährigen eine Fortsetzung findet, ist offen – Stand heute kommt für ihn nur das Team Barni Ducati in Frage. Mit dem WM-Dritten Yari Montella (26) hat Teamchef Marco Barnabo vorzeitig bis Ende 2027 verlängert . Was den zweiten Platz betrifft, wird es darauf hinauslaufen, dass sich Barni zwischen seinem jetzigen Fahrer Alvaro Bautista (41) und dem langjährigen Freund Petrucci entscheiden muss. Wer durch den Rost fällt, wird seine Profilaufbahn voraussichtlich beenden.

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Den zweiten Platz im ROKiT-BMW-Werksteam neben Miguel Oliveira bekommt Brad Binder. Wie mehrfach auf dieser Motorsport-Plattform berichtet, war der Südafrikaner von Anfang an in der Favoritenstellung, als größter Widersacher im Kampf um diesen Platz offenbarte sich Moto2-WM-Leader Manuel Gonzalez (23). Doch inzwischen ist klar, dass sich bei BMW jene Stimmen durchsetzen, die auf den Routinier mit dem deutlich bekannteren Namen und viel mehr Erfahrung mit leistungsstarken und technisch ausgefeilten Motorrädern pochen.

Brad Binder hat den richtigen Stil für ein Superbike

Brad Binder ist seit 2012 im GP-Sport unterwegs, 2016 war er Moto3-Champion. Nach den Rängen 3 und 2 in der Moto2-WM 2018 und 2019 wurde er von KTM in die MotoGP befördert. In der Königsklasse gewann er für den österreichischen Hersteller zweimal und stand elfmal auf dem Podium. Es ist fair zu sagen, dass er in seiner MotoGP-Karriere nie auf dem besten Motorrad saß, die Weltmeisterschaft beendete er auf den Positionen 11, 6, 6, 4, 5 und 11. Zur Sommerpause liegt der 30-Jährige auf dem 13. Gesamtrang und ist damit der mit Abstand Beste der MotoGP-Abgänger. Experten im SBK-Paddock sind sich einig, dass sein spektakulärer Fahrstil gut zu den seriennahen 1000-ccm-Motorrädern passen wird.