Offiziell: Franco Morbidelli ersetzt Nicolo Bulega in Ducatis SBK-Werksteam

Bereits im Juli zeichnete sich ab, dass es zu einem Platztausch zwischen Nicolo Bulega und Franco Morbidelli kommen wird. Während der Superbike-Weltmeister mit dem VR46-Ducati-Team von Valentino Rossi einen Zweijahresvertrag für die MotoGP unterschrieben hat und dort den Platz von Morbidelli übernehmen wird, dockt Franco bei Aruba.it in der seriennahen Motorrad-Weltmeisterschaft an und wird Teamkollege des WM-Zweiten Iker Lecuona.

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Ducati mit Morbidelli: Für Fans und Medien in Italien von Anfang an das Wunschszenario. Doch ein Selbstläufer war es keiner. Denn die Liste der Interessenten war lang und Aruba-Chef Stefano Cecconi hat stets betont, welche Erwartungen er an seine Fahrer stellt.

Morbidelli, auf der Strecke knallhart und zuweilen unbesonnen, ist abseits des Wettkampfs stets freundlich und höflich – Charakterzüge, die Cecconi im Sinne der guten Teamatmosphäre sehr schätzt. Für Hauptsponsor Aruba, der mit Cloud-Speichern sein Geld verdient, sowie Ducati ist es außerdem in der Vermarktung hilfreich, einen Fahrer aus Italien zu haben. Die sportlichen Leistungen des 31-Jährigen in der Vergangenheit sind ebenfalls vielversprechend: 2017 wurde «Morbido» Moto2-Weltmeister, im Corona-Jahr 2020 beendete er die MotoGP mit Yamaha überraschend auf dem zweiten Gesamtrang. Er hat elf GP-Siege errungen, davon drei in der MotoGP. Achtmal stand er in der Premier-Class auf dem Podium, zweimal auf Pole-Position und zweimal drehte er die schnellste Rennrunde.

Die Politik im Hintergrund hatte Morbidelli ebenfalls auf seiner Seite: VR46 hätte gerne Academy-Pilot Celestino Vietti aus der Moto2 in die MotoGP befördert, musste sich aber den Wünschen von Ducati beugen und stattdessen Superbike-WM-Leader Nicolo Bulega nehmen. Damit gab es ein starkes Druckmittel, um den Römer bei Aruba unterzubringen.

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Da wie bei der Verpflichtung von Lecuona im Sommer 2025 unklar ist, ob Morbidelli sein fahrerisches Potenzial bei Ducati entfalten kann, wendet Aruba einen Kniff an und gab ihm einen Vertrag für 2027 mit Option auf eine zweite Saison, die das Team ziehen kann.

Thema der Woche Stotterstart Bahrain-GP: FIA entgeht knapp Blamage wie in Indianapolis 2005 Die Fans trauten ihren Augen nicht, was sie im Bahrain-GP zu sehen erhielten: Autos im Kriechgang, Rennwagen, die einfach stehenbleiben. Die FIA ist einer Blamage wie Indy 2005 knapp entgangen. Weiterlesen TV-Programm Live Estoril: 1. Freies Training FIM Superbike World Championship 09.10.2026 - 11:15

«Ich freue mich sehr auf dieses neue Kapitel in meiner Karriere und bin voller Vorfreude», teilte Morbidelli mit. «Ich danke Ducati und Aruba für diese Chance. Wie immer werde ich mein Bestes geben, um einem Team gerecht zu werden, das seit Jahren an der Spitze mitkämpft und gerade die Superbike-Weltmeisterschaft gewonnen hat. Ich werde mein Bestes geben, damit wir gemeinsam großartige Ergebnisse erzielen.»

Was heute kaum noch einer weiß: Morbidelli wurde im SBK-Paddock ausgebildet und gewann 2013 auf Kawasaki die Superstock-600-Europameisterschaft. Noch im gleichen Jahr absolvierte er seine ersten drei Moto2-Rennen und ist seit 2014 Vollzeit im GP-Fahrerlager. Besonders wertvoll für Ducati ist, dass er über langjährige Erfahrung mit Michelin-Reifen verfügt, die ab 2027 in der Superbike-WM und ihren Rahmenserien zum Einsatz kommen.

Fahrer & Teams Superbike-WM 2027:

BMW: Miguel Oliveira (P), Brad Binder (ZA) Bimota: Axel Bassani (I), Alex Lowes (GB) Honda: Jake Dixon (GB), Somkiat Chantra (T) Kawasaki: Garrett Gerloff (USA) Pata Yamaha: Andrea Locatelli (I), Jack Miller (AUS) GRT Yamaha: Remy Gardner (AUS), Stefano Manzi (I) Aruba.it Ducati: Iker Lecuona (E), Franco Morbidelli (I) Barni Spark Ducati: Yari Montella (I), Xavier Vierge (E) Marc VDS Ducati: Sam Lowes (GB) Motocorsa Ducati: Alberto Surra (I) Advocates Ducati: Tommy Bridewell (GB) Go Eleven Ducati: Lorenzo Baldassarri (I) Fett = bestätigt

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