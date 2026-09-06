Grasbahn Zweibrücken: Starke Briten – «Silberne Rose» an James Shanes

James Shanes aus England war der Mann des Tages auf der Rennwiese im Herzen von Zweibrücken. Er fand vom ersten Lauf an eine schnelle Linie auf der 650 Meter langen Grasbahn und musste nur einmal seinen Landsmann Max Perry nach der ersten Kurve überholen. In allen anderen Läufen übernahm Shanes gleich in der ersten Kurve die Spitzenposition und siegte letztlich in der Tageswertung ungeschlagen vor dem Dänen Jacob Bukhave und Perry.

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«In den letzten Wochen läuft es bei mir, ich nutze einen neuen Motor und aktuell funktioniert alles sehr gut», so Shanes, der auch im Sonderlauf um die «Silberne Rose der Stadt Zweibrücken» gewann, obwohl ihm Bukhave kurzzeitig auf die Pelle rückte. «Ich wurde ein wenig langsamer, und weil die Strecke anspruchsvoll war, wollte ich keine dummen Fehler machen. Ich konnte dann noch mal etwas zulegen und Jacob auf Distanz halten.»

Bei den internationalen Seitenwagen hatte sich das Fahrerfeld auf vier reduziert und aus deutscher Sicht war mit Moritz Straub und David Kersten nur ein Duo am Start. Die Briten Richard Webb und Anthony Goodwin waren in den ersten Läufen ungeschlagen geblieben, erst im Finale konnten die Franzosen Remi Valladon und Jonathan Bertrand den Engländern den einzigen Punkt abluchsen. Straub schaffte als Dritter den Sprung aufs Podest. «Das Fahrerfeld war recht gut besetzt, Richard Webb und Remi Valladon haben eine gute Performance gezeigt und die Top-Plätze verdient», so der Schwabe vom Bodensee. «Man will natürlich immer weiter vorne sein, aber wir sind zufrieden. Die Bahn war recht anspruchsvoll und wir sind alle gesund und ohne Stürze durchgekommen. Für das Publikum war in allen Klassen was geboten und für jeden was dabei.»

Ramus wurde gefeiert, Wehrle hat nichts verlernt

In der nationalen Klasse gewann Lokalmatador Jeremias Ramus eine Woche nach seinem Maximumsieg in Berghaupten erneut und war eindeutig der Liebling des Publikums. Der aus Blieskastel stammende Teenager blieb in seinen Läufen ungeschlagen und siegte ungefährdet vor Magnus Czekely und Louis Tebbe. Bei den nationalen Gespannen triumphierte Oliver Wehrle, der nach längerer Rennpause dieses Jahr wieder fährt, ungeschlagen vor dem Gespann Kolb/Hillmann.

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Ergebnisse Grasbahnrennen Zweibrücken/D:

Internationale Lizenz Solo: 1. James Shanes (GB), 20 Punkte 2. Jacob Bukhave (DK), 15 3. Max Perry (GB), 10 4. Paul Cooper (GB), 8 5. Stephan Katt (D), 6 6. Keijo Busch (D), 0



Sonderlauf um die «Silberne Rose»: 1. James Shanes, 2. Jacob Bukhave, 3. Paul Cooper, 4. Stephan Katt, 5. Max Perry, 6. Keijo Busch (A)



Internationale Lizenz Seitenwagen: 1. Richard Webb/Anthony Goodwin (GB), 19 Punkte 2. Remi Valladon/Jonathan Bertrand (F), 17 3. Moritz Straub/David Kersten (D), 12 4. Josh Goodwin/Scott Goodwin (GB), 8



Nationale Lizenz Solo: 1. Jeremias Ramus, 20 Punkte 2. Magnus Czekely, 15 3. Louis Tebbe, 14 4. Marvyn Katt, 12 5. Jörg Schneider, 7 6. Lukas Tusch, 5 7. Julien Walter, 1



Nationale Lizenz Seitenwagen: 1. Oliver Wehrle/Noah Schirmaier, 15 Punkte 2. David Kolb/Pascal Hillmann, 12 3. Jan Glittenberg/Verena Wälter, 9 4. David Lizak/Lukas Hromadka (CZ), 5 5. Udo Poppe/Martin Weick, 2