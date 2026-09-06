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Superbike-Star Nicolò Bulega (Ducati): Der Sekt kann kaltgestellt werden

Beim Superbike-Meeting in Magny-Cours machte Nicolò Bulega mit einem weiteren Triple einen großen Schritt in Richtung WM‑Titel. Der Ducati-Pilot agierte einmal mehr brillant und fehlerlos.

Superbike WM

Bald Superbike-Weltmeister: Nicolo Bulega
Bald Superbike-Weltmeister: Nicolo Bulega
Foto: Gold & Goose
Bald Superbike-Weltmeister: Nicolo Bulega
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

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Pole-Position und drei Siege, dazu die schnellsten Rennrunden sowie Pole- und Rundenrekord. Man muss Superlative bemühen, um die Performance von Nicolò Bulega beim Superbike-Meeting in Magny-Cours zu beschreiben. Wenn man eine Schwäche finden muss, dann wohl nur, dass es im ersten Lauf und im Sprint kleine Start-Ziele-Siege waren – Aruba.it Ducati-Teamkollege Iker Lecuona konnte in der frühen Rennphase kurzzeitig die Führung übernehmen.

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Als Makel geht das aber nicht durch. Selbst wenn, dann stellte der souveräne WM-Leader diesen im zweiten Lauf ab. Ab der ersten Kurve ging Bulega ein so hohes Tempo, dass er selbst Lecuona auf und davon fuhr.

«Iker hat immer eine Schippe draufgelegt, also musste ich das auch tun», sagte Bulega nach seinem 26. Saisonsieg. «Als er mich überholte und ich ein wenig im Verkehr steckte, machten mir die Duelle echt Spaß. Als ich aber spürte, dass ich etwas mehr im Köcher hatte, fuhr ich meine Pace. Am Vormittag gelangen mir mit dem SCX-Reifen 1:34,7 min, was wirklich schnell ist. Auch am Nachmittag, als die Strecke heißer war, war mein Speed hervorragend. Im Superpole-Race habe ich kapiert, dass Iker in der ersten Runde alles versucht, um mich aufzuhalten, also habe ich sofort alles gegeben – und es klappte.»

Im Artikel erwähnt

Willkommen zum Rennen in Magny-Cours
Willkommen zum Rennen in Magny-Cours
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega
Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Axel Bassani
Axel Bassani
Foto: Gold & Goose
Boxengasse
Boxengasse
Foto: Gold & Goose
Garrett Gerloff
Garrett Gerloff
Foto: Gold & Goose
Fans
Fans
Foto: Gold & Goose
Xavier Vierge
Xavier Vierge
Foto: Gold & Goose
Sam Lowes
Sam Lowes
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona
Iker Lecuona
Foto: Gold & Goose
Álvaro Bautista
Álvaro Bautista
Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Lorenzo Baldassarri
Lorenzo Baldassarri
Foto: Gold & Goose
Axel Bassani
Axel Bassani
Foto: Gold & Goose
Sam Lowes
Sam Lowes
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega
Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona
Iker Lecuona
Foto: Gold & Goose
Yari Montella
Yari Montella
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega gewinnt beide Läufe in Frankreich
Nicolò Bulega gewinnt beide Läufe in Frankreich
Foto: Gold & Goose
Bulega und Lecuona
Bulega und Lecuona
Foto: Gold & Goose
Podium Lauf 1 - Iker Lecuona, Nicolò Bulega, Sam Lowes
Podium Lauf 1 - Iker Lecuona, Nicolò Bulega, Sam Lowes
Foto: Gold & Goose
Podium Lauf 2 - Iker Lecuona, Nicolò Bulega, Yari Montella
Podium Lauf 2 - Iker Lecuona, Nicolò Bulega, Yari Montella
Foto: Gold & Goose
Sieger Nicolò Bulega
Sieger Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen in Magny-Cours
© Gold & Goose

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Den Sekt für den Gewinn der Superbike-WM 2026 kann Bulega bereits kaltstellen, denn in Cremona benötigt er nur 22 Punkte, um uneinholbar zu sein. «Ich freue mich, dass ich in drei Wochen in guter Form nach Cremona fahren werde. Hoffentlich werde ich dort den Titel gewinnen – es ist mein Heimrennen und das von Ducati. Als Italiener in Italien wäre das fantastisch», betonte der Ducati-Pilot.

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Fahrer

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Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

11

19

31:31,396

1:35,159

25

02

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

7

19

+5,458

1:35,415

20

03

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

5

19

0,000

1:35,896

16

04

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

34

19

0,000

1:35,973

13

05

Alberto Surra

Motocorsa Racing

Alberto Surra

Motocorsa Racing

67

19

0,000

1:35,930

11

06

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

19

19

0,000

1:36,299

10

07

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

31

19

0,000

1:36,381

9

08

Xavier Vierge

Pata Maxus Yamaha

Xavier Vierge

Pata Maxus Yamaha

97

19

0,000

1:36,407

8

09

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

47

19

0,000

1:36,504

7

10

Remy Gardner

GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team

Remy Gardner

GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team

87

19

0,000

1:36,608

6

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