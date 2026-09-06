Superbike-Star Nicolò Bulega (Ducati): Der Sekt kann kaltgestellt werden

Pole-Position und drei Siege, dazu die schnellsten Rennrunden sowie Pole- und Rundenrekord. Man muss Superlative bemühen, um die Performance von Nicolò Bulega beim Superbike-Meeting in Magny-Cours zu beschreiben. Wenn man eine Schwäche finden muss, dann wohl nur, dass es im ersten Lauf und im Sprint kleine Start-Ziele-Siege waren – Aruba.it Ducati-Teamkollege Iker Lecuona konnte in der frühen Rennphase kurzzeitig die Führung übernehmen.

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Als Makel geht das aber nicht durch. Selbst wenn, dann stellte der souveräne WM-Leader diesen im zweiten Lauf ab. Ab der ersten Kurve ging Bulega ein so hohes Tempo, dass er selbst Lecuona auf und davon fuhr.

«Iker hat immer eine Schippe draufgelegt, also musste ich das auch tun», sagte Bulega nach seinem 26. Saisonsieg. «Als er mich überholte und ich ein wenig im Verkehr steckte, machten mir die Duelle echt Spaß. Als ich aber spürte, dass ich etwas mehr im Köcher hatte, fuhr ich meine Pace. Am Vormittag gelangen mir mit dem SCX-Reifen 1:34,7 min, was wirklich schnell ist. Auch am Nachmittag, als die Strecke heißer war, war mein Speed hervorragend. Im Superpole-Race habe ich kapiert, dass Iker in der ersten Runde alles versucht, um mich aufzuhalten, also habe ich sofort alles gegeben – und es klappte.»

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Den Sekt für den Gewinn der Superbike-WM 2026 kann Bulega bereits kaltstellen, denn in Cremona benötigt er nur 22 Punkte, um uneinholbar zu sein. «Ich freue mich, dass ich in drei Wochen in guter Form nach Cremona fahren werde. Hoffentlich werde ich dort den Titel gewinnen – es ist mein Heimrennen und das von Ducati. Als Italiener in Italien wäre das fantastisch», betonte der Ducati-Pilot.