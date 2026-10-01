Wie gewonnen, so zerronnen: Podium und Sturz von Sam Lowes (Ducati)

Im ersten Saisondrittel der Superbike-WM 2026 war Sam Lowes klar auf Kurs, doch bei noch zwei ausstehenden Meetings ist dem Marc VDS-Pilot der dritte WM-Rang aus den Fingern geglitten. In Cremona hat der Engländer die wohl letzte Chance verpasst, das Ruder herumzureißen.

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Denn als Yari Montella im ersten Lauf stürzte, setzte sich Lowes gegen Ducati-Markenkollegen Lorenz Baldassarri durch und stieg zum neunten Mal in diesem Jahr als Dritter auf das Podium. Der Rückstand auf den Barni-Piloten betrug immer noch 33 Punkte, der Italiener war ihm zuvor aber bereits um 49 Punkte enteilt!

«Zu Beginn des Rennens hatte ich ein wenig Mühe, in einen schnellen Rhythmus zu kommen, aber dann habe ich meine Pace bis zum Schluss gut gehalten. Ich habe alles gegeben und mich voll ins Zeug gelegt, um diesen Podestplatz zu holen», versicherte der 36-Jährige.

Platz 5 im Superpole-Race hinter Montella war noch kein Beinbruch, doch während der 26-Jährige im zweiten Lauf nach 23 Runden mit Platz 3 brillierte, hatte Lowes seine V4R bereits im Kiesbett geparkt – im Kampf mit seinem Zwillingsbruder Alex zog er den Kürzeren.

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«Dazu gibt es eigentlich nicht viel zu sagen», brummte der Ducati-Pilot. «Das Superpole-Rennen war wie immer ein harter Kampf – ich lag am Ende einer Gruppe, und weil Überholen auf dieser Strecke schwer ist, wollte ich das Rennen einfach nur gut zu Ende bringen, um mir eine gute Ausgangsposition für Rennen 2 zu sichern. In Rennen 2 hatte ich am Anfang kein gutes Gefühl für das Motorrad; in den ersten Runden hatte ich ein wenig Probleme mit dem Grip am Vorderrad. Ich habe ein paar Fehler gemacht, dann habe ich mich nach vorn gearbeitet und versucht, meinen Rhythmus zu finden, und beim Überholen von Alex ist mir ein Fehler unterlaufen. Ich habe es ein wenig falsch gemacht, bin zu weit nach innen gekommen und gestürzt – ein kleiner Anfängerfehler, könnte man wohl sagen.»

Zu allem Überfluss: Sam ist in der Gesamtwertung auch noch hinter Alex mit der Bimota KB998 auf Rang 5 zurückgefallen. In Estoril und Jerez geht das Duell der Zwillinge weiter, aber wohl nur noch um den vierten WM-Rang.