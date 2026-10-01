Kalender Superbike-WM 2027 steht: Zwölf Events mit China – ohne Deutschland

Nachdem die Formel 1 und MotoGP ihre Kalender für 2027 veröffentlicht haben, zieht die Superbike-WM mit ihren Rahmenserien nach. Während die Klassen Superbike und Supersport bei allen Austragungsorten dabei sind, fahren die Sportbikes und Frauen nur bei ausgewählten Events.

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SPEEDWEEK.com hat im Vorfeld ausführlich über die Entwicklungen für 2027 berichtet, dass zehn Rennstrecken aus diesem Jahr im Kalender bleiben, ist schon lange klar. Es hat sich auch abgezeichnet, dass Ungarn rausfliegt und durch China ersetzt wird. Wenig überraschend erhielt der Shanghai International Circuit den Zuschlag. Dort gastierte von 2005 bis 2008 viermal die MotoGP, für SBK ist es Neuland.

Mit Kove, QJ Motor und der in der Supersport-WM sehr erfolgreichen neuen Marke ZX Moto sind bereits drei Hersteller aus China im SBK-Paddock vertreten, CF Moto arbeitet am Einstieg für 2027. Während ZX Moto ein grandioses Heimspiel verspricht , wird Kove nicht dabei sein: Diese Marke tritt nur in der Sportbike-Klasse an, aus Kostengründen sind bei Überseerennen aber nur die beiden wichtigsten Kategorien Superbike und Supersport dabei.

Ebenfalls neu im Kalender ist Rückkehrer Valencia, wo bereits von 2000 bis 2010 gefahren wurde. Valencia ersetzt Jerez, weil es dort im nächsten Jahr eine aufwändige und langwierige Sanierung der Boxenanlage geben wird.

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Deutsche SBK-Fans müssen ausweichen

Deutsche Fans müssen auch 2027 auf die Nachbarländer Tschechien und Niederlande ausweichen oder nach Cremona in Norditalien. 2017 gastierte die seriennahe Motorrad-Weltmeisterschaft letztmals auf dem Lausitzring, eine Rückkehr nach Deutschland ist nicht in Sicht. Erfreulich für Camper: Most (Brüx) in Nordböhmen wandert im Kalender von Mitte Mai auf das erste Juni-Wochenende.

Mittelfristig soll der Kalender unter dem neuen Eigentümer Liberty auf bis zu 14 Events wachsen. Nachdem der Meilenstein China geschafft ist, stehen für 2028 die USA oben auf der Wunschliste. Mit dem Barber Motorsports Park in Birmingham/Alabama, zwei Autostunden westlich von Atlanta, gibt es regelmäßigen Austausch, den letzten Schritt zur Vertragsunterzeichnung haben die Amerikaner aber bislang nicht gemacht. Auch, weil dort erst noch eine Boxenanlage gebaut werden muss. Idealerweise würde die Veranstaltung in den USA mit Mexiko kombiniert, auf einer neuen Rennstrecke in der Nähe von Cancun.

Als einziger offizieller Test vor der Saison ist für die Klassen Superbike und Supersport Phillip Island am 15./16. Februar angesetzt, am Montag und Dienstag vor dem Rennwochenende. 2027 gastiert SBK letztmals auf der malerischen Insel nahe Melbourne, ab 2028 wird in The Bend bei Adelaide gefahren .

Kalender Superbike- und Supersport-WM 2027:

19.–21. Februar Phillip Island/Australien 19.–21. März Portimao/Portugal * 2.–4. April Valencia/Spanien * 16.–18. April Assen/Niederlande ** 21.–23. Mai Aragon/Spanien ** 4.–6. Juni Most/Tschechien *** 18.–20. Juni Misano/Italien * 9.–11. Juli Donington Park/Großbritannien ** 3.–5. September Magny-Cours/Frankreich * 24.–26. September Cremona/Italien *** 15.–17. Oktober Estoril/Portugal ** 29.–31. Oktober Shanghai/China * mit Frauen- und Sportbike-WM ** mit Sportbike-WM *** mit Frauen-WM

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