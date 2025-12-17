Neuer Master-Zeitplan für die Superbike-WM: Was 2026 anders sein wird

Der Master-Zeitplan ist im Reglement der Superbike-WM verankert und beinhaltet alle Serien – wegen der Abschaffung der Supersport-WM 300 ab 2026 also Superbike-, Supersport- und Sportbike-WM sowie die Frauen-Weltmeisterschaft.

Wie bisher fahren die Rahmenserien am Freitag nach dem freien Training in der Superpole bereits die Startplätze aus, während die Superbike-Piloten am ersten Veranstaltungstag zwei Trainings haben. Die erste Entscheidung in der Top-Kategorie fällt am Samstag. Die Superpole findet 15 Minuten später als bisher um 11:15 Uhr statt. Ab 12 Uhr folgen die Rennen aller Klassen. Ganz ähnlich der Ablauf am Samstag, wenn nach dem Superpole-Race um 11:10 Uhr ab 12 Uhr die zweiten Rennen folgen.

Die größte Veränderung findet sich in der Reihenfolge: Den Anfang macht die WorldWCR, gefolgt von der neuen Sportbike-Serie und der Supersport-WM. Krönender Abschluss an beiden Renntagen ist die Superbike-WM um 15:30 Uhr.

Der Vorteil liegt auf der Hand: Der große zeitliche Abstand zwischen Supersport und Superbike macht es unwahrscheinlich, dass der SBK-Rennstart verschoben werden muss, selbst wenn Unfälle und Abbrüche für Verzögerungen im Ablauf sorgen. Außerdem müssen die Rahmenserien nicht vor leeren Rängen fahren, weil bisher viele Zuschauer nach dem Superbike-Lauf die Rennstrecke verließen.

Standard-Zeitplan der Superbike-WM 2026

Freitag Beginn Ende Dauer Serie Session 09:00 09:25 25 WorldWCR Freies Training 09:40 10:05 25 SPB-WM Freies Training 10:20 11:05 45 SBK-WM Freies Training 1 11:20 12:00 40 SSP-WM Freies Training 13:30 13:55 25 WorldWCR Superpole 14:10 14:35 25 SPB-WM Superpole 15:00 15:45 45 SBK-WM Freies Training 2 16:00 16:40 40 SSP-WM Superpole Samstag Beginn Ende Dauer Serie Session 09:00 09:10 10 WorldWCR Warm Up 09:20 09:30 10 SPB-WM Warm Up 09:40 10:00 20 SBK-WM Freies Training 3 10:10 10:20 10 SSP-WM Warm Up 11:15 11:30 15 SBK-WM Superpole 12:00 WorldWCR Rennen 1 13:00 SPB-WM Rennen 1 14:00 SSP-WM Rennen 1 15:30 SBK-WM Rennen 1 Sonntag Beginn Ende Dauer Serie Session 08:55 09:05 10 WorldWCR Warm Up 09:15 09:25 10 SBK-WM Warm Up 09:35 09:45 10 SPB-WM Warm Up 09:55 10:05 10 SSP-WM Warm Up 11:10 SBK-WM Superpole-Race 12:00 WorldWCR Rennen 2 13:00 SPB-WM Rennen 2 14:00 SSP-WM Rennen 2 15:30 SBK-WM Rennen 2