Neuer Master-Zeitplan für die Superbike-WM: Was 2026 anders sein wird
Der Master-Zeitplan für die seriennahe Weltmeisterschaft wurde für die Saison 2026 neu gestaltet. Der Fokus wurde noch mehr als ohnehin auf die Superbike-Kategorie gelegt.
Der Master-Zeitplan ist im Reglement der Superbike-WM verankert und beinhaltet alle Serien – wegen der Abschaffung der Supersport-WM 300 ab 2026 also Superbike-, Supersport- und Sportbike-WM sowie die Frauen-Weltmeisterschaft.
Wie bisher fahren die Rahmenserien am Freitag nach dem freien Training in der Superpole bereits die Startplätze aus, während die Superbike-Piloten am ersten Veranstaltungstag zwei Trainings haben. Die erste Entscheidung in der Top-Kategorie fällt am Samstag. Die Superpole findet 15 Minuten später als bisher um 11:15 Uhr statt. Ab 12 Uhr folgen die Rennen aller Klassen. Ganz ähnlich der Ablauf am Samstag, wenn nach dem Superpole-Race um 11:10 Uhr ab 12 Uhr die zweiten Rennen folgen.
Die größte Veränderung findet sich in der Reihenfolge: Den Anfang macht die WorldWCR, gefolgt von der neuen Sportbike-Serie und der Supersport-WM. Krönender Abschluss an beiden Renntagen ist die Superbike-WM um 15:30 Uhr.
Der Vorteil liegt auf der Hand: Der große zeitliche Abstand zwischen Supersport und Superbike macht es unwahrscheinlich, dass der SBK-Rennstart verschoben werden muss, selbst wenn Unfälle und Abbrüche für Verzögerungen im Ablauf sorgen. Außerdem müssen die Rahmenserien nicht vor leeren Rängen fahren, weil bisher viele Zuschauer nach dem Superbike-Lauf die Rennstrecke verließen.
Standard-Zeitplan der Superbike-WM 2026
Freitag
Beginn
Ende
Dauer
Serie
Session
09:00
09:25
25
WorldWCR
Freies Training
09:40
10:05
25
SPB-WM
Freies Training
10:20
11:05
45
SBK-WM
Freies Training 1
11:20
12:00
40
SSP-WM
Freies Training
13:30
13:55
25
WorldWCR
Superpole
14:10
14:35
25
SPB-WM
Superpole
15:00
15:45
45
SBK-WM
Freies Training 2
16:00
16:40
40
SSP-WM
Superpole
Samstag
Beginn
Ende
Dauer
Serie
Session
09:00
09:10
10
WorldWCR
Warm Up
09:20
09:30
10
SPB-WM
Warm Up
09:40
10:00
20
SBK-WM
Freies Training 3
10:10
10:20
10
SSP-WM
Warm Up
11:15
11:30
15
SBK-WM
Superpole
12:00
WorldWCR
Rennen 1
13:00
SPB-WM
Rennen 1
14:00
SSP-WM
Rennen 1
15:30
SBK-WM
Rennen 1
Sonntag
Beginn
Ende
Dauer
Serie
Session
08:55
09:05
10
WorldWCR
Warm Up
09:15
09:25
10
SBK-WM
Warm Up
09:35
09:45
10
SPB-WM
Warm Up
09:55
10:05
10
SSP-WM
Warm Up
11:10
SBK-WM
Superpole-Race
12:00
WorldWCR
Rennen 2
13:00
SPB-WM
Rennen 2
14:00
SSP-WM
Rennen 2
15:30
SBK-WM
Rennen 2
