Neuer Master-Zeitplan für die Superbike-WM: Was 2026 anders sein wird

Der Master-Zeitplan für die seriennahe Weltmeisterschaft wurde für die Saison 2026 neu gestaltet. Der Fokus wurde noch mehr als ohnehin auf die Superbike-Kategorie gelegt.

Kay Hettich
Von

Superbike WM

Neuer Master-Zeitplan für die Superbike-WM: Was 2026 anders ist
Neuer Master-Zeitplan für die Superbike-WM: Was 2026 anders ist
Foto: WorldSBK
Neuer Master-Zeitplan für die Superbike-WM: Was 2026 anders ist
© WorldSBK

Der Master-Zeitplan ist im Reglement der Superbike-WM verankert und beinhaltet alle Serien – wegen der Abschaffung der Supersport-WM 300 ab 2026 also Superbike-, Supersport- und Sportbike-WM sowie die Frauen-Weltmeisterschaft.

Wie bisher fahren die Rahmenserien am Freitag nach dem freien Training in der Superpole bereits die Startplätze aus, während die Superbike-Piloten am ersten Veranstaltungstag zwei Trainings haben. Die erste Entscheidung in der Top-Kategorie fällt am Samstag. Die Superpole findet 15 Minuten später als bisher um 11:15 Uhr statt. Ab 12 Uhr folgen die Rennen aller Klassen. Ganz ähnlich der Ablauf am Samstag, wenn nach dem Superpole-Race um 11:10 Uhr ab 12 Uhr die zweiten Rennen folgen.

Die größte Veränderung findet sich in der Reihenfolge: Den Anfang macht die WorldWCR, gefolgt von der neuen Sportbike-Serie und der Supersport-WM. Krönender Abschluss an beiden Renntagen ist die Superbike-WM um 15:30 Uhr.

Der Vorteil liegt auf der Hand: Der große zeitliche Abstand zwischen Supersport und Superbike macht es unwahrscheinlich, dass der SBK-Rennstart verschoben werden muss, selbst wenn Unfälle und Abbrüche für Verzögerungen im Ablauf sorgen. Außerdem müssen die Rahmenserien nicht vor leeren Rängen fahren, weil bisher viele Zuschauer nach dem Superbike-Lauf die Rennstrecke verließen.

Standard-Zeitplan der Superbike-WM 2026

Freitag

Beginn

Ende

Dauer

Serie

Session

09:00

09:25

25

WorldWCR

Freies Training

09:40

10:05

25

SPB-WM

Freies Training

10:20

11:05

45

SBK-WM

Freies Training 1

11:20

12:00

40

SSP-WM

Freies Training

13:30

13:55

25

WorldWCR

Superpole

14:10

14:35

25

SPB-WM

Superpole

15:00

15:45

45

SBK-WM

Freies Training 2

16:00

16:40

40

SSP-WM

Superpole

Samstag

Beginn

Ende

Dauer

Serie

Session

09:00

09:10

10

WorldWCR

Warm Up

09:20

09:30

10

SPB-WM

Warm Up

09:40

10:00

20

SBK-WM

Freies Training 3

10:10

10:20

10

SSP-WM

Warm Up

11:15

11:30

15

SBK-WM

Superpole

12:00

WorldWCR

Rennen 1

13:00

SPB-WM

Rennen 1

14:00

SSP-WM

Rennen 1

15:30

SBK-WM

Rennen 1

Sonntag

Beginn

Ende

Dauer

Serie

Session

08:55

09:05

10

WorldWCR

Warm Up

09:15

09:25

10

SBK-WM

Warm Up

09:35

09:45

10

SPB-WM

Warm Up

09:55

10:05

10

SSP-WM

Warm Up

11:10

SBK-WM

Superpole-Race

12:00

WorldWCR

Rennen 2

13:00

SPB-WM

Rennen 2

14:00

SSP-WM

Rennen 2

15:30

SBK-WM

Rennen 2

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2025
2024
2023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Toprak Razgatlioglu

Toprak Razgatlioglu

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

616

2

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Aruba.it Racing - Ducati

603

3

Bautista.jpg

Álvaro Bautista

Aruba.it Racing - Ducati

Aruba.it Racing - Ducati

337

4

Andrea Locatelli

Andrea Locatelli

pata Maxus Yamaha

Pata Maxus Yamaha

310

5

Danilo Petrucci

Danilo Petrucci

BARNI Spark Racing Team

BARNI Spark Racing Team

284

6

Alex Lowes

Alex Lowes

bimota by Kawasaki Racing Team

bimota by Kawasaki Racing Team

218

7

Xavi Vierge

Xavier Vierge

Honda HRC

Honda HRC

185

8

Sam Lowes

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

Elf Marc VDS Racing Team

184

9

Andrea Iannone

Andrea Iannone

Team Pata Go Eleven

Team Pata Go Eleven

166

10

Axel Bassani

Axel Bassani

bimota by Kawasaki Racing Team

bimota by Kawasaki Racing Team

140

Events

Alle Superbike WM Events

  • Vergangen

    Aragon

    Motorland Aragón, Spanien
    26. - 28.09.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Estoril

    Autódromo do Estoril , Portugal
    10. - 12.10.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Spain

    Circuito de Jerez, Spanien
    17. - 19.10.2025
    Zum Event

  1. Vergangen

    Aragon

    Motorland Aragón, Spanien
    26. - 28.09.2025
    Zum Event

  2. Vergangen

    Estoril

    Autódromo do Estoril , Portugal
    10. - 12.10.2025
    Zum Event

  3. Vergangen

    Spain

    Circuito de Jerez, Spanien
    17. - 19.10.2025
    Zum Event

