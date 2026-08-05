Superbike-Ass Remy Gardner (28): Beim Red Bull Romaniacs komplett am Limit

In der Superbike-WM 2026 läuft es für Remy Gardner nicht ganz nach Plan , doch das ist auch auf die allgemeine Schwäche von Yamaha zurückzuführen. Nach acht von zwölf Meetings ist seine Ausbeute mit 45 Punkten bescheiden – und in der Gesamtwertung belegt der Australier nur Rang 17.

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Möglicherweise hat der 28-Jährige in der langen Sommerpause bereits ein neues Betätigungsfeld entdeckt. Denn um sich in den rennfreien Wochen fit zu halten, begann Gardner vor längerem, Enduro und Hard-Enduro zu fahren. Der Moto2-Weltmeister wagte sich nun sogar an das härteste Event in diesem Segment: Dem Red Bull Romaniacs!

Über fünf Tage (Prolog und vier Renntage) gehen die Teilnehmer an ihre Grenzen und darüber hinaus. Der Australier ging in der Silber-Kategorie an den Start. Ankommen war sein Ziel. Vorweg: Gardner überstand alle Herausforderungen und beendete seine erste Romanics-Teilnahme mit 7:32 Stunden Rückstand als 34. seiner Kategorie!

Die Anstrengungen überstiegen die, die der Yamaha-Pilot von einem Superbike-Wochenende gewohnt war, offenbar erheblich. «Wenn man am ersten Servicepunkt denkt, der Tag sei fast vorbei, hatte ich immer noch vier Stunden bis zum Ziel vor mir», erklärte der glückliche Finisher. «Was für vier unglaubliche Tage mit hartem Enduro im Gebirge. Das ist echtes Hardcore-Zeug – mit über 27 Stunden Rennzeit.»

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