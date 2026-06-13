SBK Misano, FP3: Sam Lowes 1. – heftiger Crash von Mackenzie und Vickers

Der WM-Führende Nicolo Bulega gab in den beiden freien Trainings am Freitag in Misano den Ton an. In der kombinierten Zeitenliste lag er mit 1:32,235 min vorne. Aruba-Ducati-Teamkollege Iker Lecuona belegte mit 0,166 sec Rückstand Platz 3. Auf den Rängen 3 und 4 folgten mit Yari Montella und Sam Lowes zwei weitere Ducati-Fahrer. Die fünftschnellste Zeit fuhr Axel Bassani (Bimota).

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Den Rundenrekord auf dem Misano World Circuit Marco Simoncelli hatte Bulega 2025 mit 1:31,618 min aufgestellt, die schnellste Rennrunde drehte Toprak Razgatlioglu (BMW) 2024 im Sprint in 1:32,687 min.

Das 20-minütige FP3 startete am Samstagmorgen um 9.40 Uhr. Die Lufttemperatur betrug bereits 24 Grad Celsius. Nach vier Minuten hatten Ryan Vickers und Tarran Mackenzie einen Crash in Kurve 2. Danach wurde die rote Flagge geschwenkt. Mackenzie hatte Vickers mit seiner Ducati ins Aus befördert, worauf der Honda-Pilot benommen im Kies lag.

Vickers konnte die Strecke selbst wieder verlassen, die beiden Bikes wurden aus dem Kiesbett geborgen. Die Session wurde wieder freigegeben. In der Box von Mackenzie und Vickers ging es hektisch zu. Die Bestzeit hatte bis zum Abbruch Ducati-Pilot Yari Montella mit 1:33,433 min gefahren.

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Sam Lowes (Ducati) sorgte für eine neue Bestzeit (1:32,464 min), Bimota-Pilot Axel Bassani setzte sich auf Position 2. Kurz danach fuhr WM-Leader Bulega mit 1:32,425 min eine neue Bestzeit.

Die Reihenfolge acht Minuten vor dem Ende der Session: Bulega, Sam Lowes, Baldassarri, Bassani und Surra.

Bulega verbesserte seine Bestzeit auf 1:32,085 min – es war bislang die schnellste Zeit an diesem Wochenende. BMW-Pilot Miguel Oliveira, der in Misano sein Comeback hat, lag zu diesem Zeitpunkt auf Rang 10.

Vier Minuten vor dem Ende setzte sich Yari Montella mit 1:31,975 min an die Spitze. Bulega lag mit 1:31,986 min nur knapp dahinter. Eine Minute vor dem Ende hatte Bassani einen Crash. Er blieb unverletzt.

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Kurz danach fuhr Sam Lowes mit 1:31,929 min eine neue Bestzeit. An die Zeit von Lowes kam niemand mehr heran. Montella und Bulega folgten auf den Positionen 2 und 3. Alex Lowes, Baldassarri, Lecuona, Bassani, Surra, Vierge und Gerloff komplettierten die Top-10. Miguel Oliveira belegte im FP3 den 11. Platz.