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SBK Misano, FP3: Sam Lowes 1. – heftiger Crash von Mackenzie und Vickers

Ducati-Pilot Sam Lowes drehte im FP3 der Superbike-WM am Samstagmorgen in Misano die schnellste Runde. Yari Montella und Nicolo Bulega folgten auf den Rängen 2 und 3. Miguel Oliveira (BMW) Elfter.

Stephan Moosbrugger

Von

Superbike WM

Sam Lowes
Sam Lowes
Foto: Gold & Goose
Sam Lowes
© Gold & Goose

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Der WM-Führende Nicolo Bulega gab in den beiden freien Trainings am Freitag in Misano den Ton an. In der kombinierten Zeitenliste lag er mit 1:32,235 min vorne. Aruba-Ducati-Teamkollege Iker Lecuona belegte mit 0,166 sec Rückstand Platz 3. Auf den Rängen 3 und 4 folgten mit Yari Montella und Sam Lowes zwei weitere Ducati-Fahrer. Die fünftschnellste Zeit fuhr Axel Bassani (Bimota).

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Den Rundenrekord auf dem Misano World Circuit Marco Simoncelli hatte Bulega 2025 mit 1:31,618 min aufgestellt, die schnellste Rennrunde drehte Toprak Razgatlioglu (BMW) 2024 im Sprint in 1:32,687 min.

Das 20-minütige FP3 startete am Samstagmorgen um 9.40 Uhr. Die Lufttemperatur betrug bereits 24 Grad Celsius. Nach vier Minuten hatten Ryan Vickers und Tarran Mackenzie einen Crash in Kurve 2. Danach wurde die rote Flagge geschwenkt. Mackenzie hatte Vickers mit seiner Ducati ins Aus befördert, worauf der Honda-Pilot benommen im Kies lag.

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Vickers konnte die Strecke selbst wieder verlassen, die beiden Bikes wurden aus dem Kiesbett geborgen. Die Session wurde wieder freigegeben. In der Box von Mackenzie und Vickers ging es hektisch zu. Die Bestzeit hatte bis zum Abbruch Ducati-Pilot Yari Montella mit 1:33,433 min gefahren.

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Sam Lowes (Ducati) sorgte für eine neue Bestzeit (1:32,464 min), Bimota-Pilot Axel Bassani setzte sich auf Position 2. Kurz danach fuhr WM-Leader Bulega mit 1:32,425 min eine neue Bestzeit.

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Die Reihenfolge acht Minuten vor dem Ende der Session: Bulega, Sam Lowes, Baldassarri, Bassani und Surra.

Bulega verbesserte seine Bestzeit auf 1:32,085 min – es war bislang die schnellste Zeit an diesem Wochenende. BMW-Pilot Miguel Oliveira, der in Misano sein Comeback hat, lag zu diesem Zeitpunkt auf Rang 10.

Vier Minuten vor dem Ende setzte sich Yari Montella mit 1:31,975 min an die Spitze. Bulega lag mit 1:31,986 min nur knapp dahinter. Eine Minute vor dem Ende hatte Bassani einen Crash. Er blieb unverletzt.

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Kurz danach fuhr Sam Lowes mit 1:31,929 min eine neue Bestzeit. An die Zeit von Lowes kam niemand mehr heran. Montella und Bulega folgten auf den Positionen 2 und 3. Alex Lowes, Baldassarri, Lecuona, Bassani, Surra, Vierge und Gerloff komplettierten die Top-10. Miguel Oliveira belegte im FP3 den 11. Platz.

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Zeit

01

Sam Lowes

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

Sam Lowes

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

14

12

1:31,929

02

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

5

11

+0,046

03

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

11

11

+0,057

04

Alex Lowes

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

Alex Lowes

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

22

10

+0,333

05

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

34

11

+0,479

06

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

7

12

+0,553

07

Axel Bassani

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

Axel Bassani

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

47

9

+0,643

08

Alberto Surra

Alberto Surra

Motocorsa Racing

Alberto Surra

Alberto Surra

Motocorsa Racing

67

12

+0,719

09

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Xavier Vierge

Pata Maxus Yamaha

Xavier Vierge

Xavier Vierge

Pata Maxus Yamaha

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9

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