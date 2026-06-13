24 Hours of Le Mans 2026: Das Rennen im Fernsehen und Stream

Das lange Warten ein Ende: Am heutigen Samstag (13. Juni 2026) wird die 2026er Ausgabe der 24 Hours of Le Mans gestartet. Das Rennen ist einer der größten Klassiker in der Geschichte des Motorsports - und wird auch 2026 wieder jede Menge Action bringen. BMW steht auf der Pole-Position. Aber auch die Konkurrenz von Alpine, Aston Martin, Cadillac, Ferrari, Genesis, Peugeot und Toyota ist stark aufgestellt. Spannend geht es zudem in der LMP2-Klasse und der LMGT3-Kategorie zu.

Werbung

Werbung

Wer noch keine Planung für das Wochenende hat, kann sich noch schnell mit ordentlich Knabberzeug versorgen und die gewünschten Getränke in den Kühlschrank stellen. Denn die 24 Hours of Le Mans werden natürlich wieder vollumfänglich übertragen. Hier nun sicherheitshalber nochmals die entsprechenden Möglichkeiten: (alle Angaben wie immer ohne Gewähr)

Die 24 Hours of Le Mans im Fernsehen

Wie schon seit 2021 überträgt der Sender NITRO auch dieses Jahr wieder die Action im Free-TV. Los geht es dort um 14:45 Uhr (Rennstart ist 16:00 Uhr). NITRO bleibt dann bis zum Sonntag (14. Juni 2026) 16:45 Uhr auf Sendung. Aber auch die Spezialisten von Eurosport bringen die 24 Hours of Le Mans natürlich wieder auf den heimischen Bildschirm.

Der Sportsender hat bereits Teile des freien Trainings, die Qualifikation und die Hyperpole gezeigt. Auch heute geht es bei Eurosport wieder zur Sache: Von 11:45 bis 12:30 Uhr wird zunächst noch das Warm-up bei Eurosport 1 gesendet. Von 15:00 Uhr bis 15:45 Uhr gibt es die Live-Vorberichterstattung auf Eurosport 1. Das Rennen wird auf Eurosport 1 ab 15:45 Uhr (Start ist wie gesagt um 16:00 Uhr) übertragen. Eurosport 1 bleibt dann bis zum Sonntag (14. Juni 2026) 17:00 Uhr auf Sendung.

Werbung

Werbung

Die 24 Hours of Le Mans im Live-Stream (Internet)

Auch im Live-Stream ist die Action aus Le Mans zu sehen. Dazu gibt es zwei Möglichkeiten, die jedoch kostenpflichtig sind. HBO Max wird die Eurosport-Übertragung streamen. Außerdem hat die FIA WEC, zu der die 24 Hours of Le Mans seit 2012 zählen, eine eigene offizielle kostenpflichtige Plattform (für Desktop und als App), auf der die Action gezeigt wird. Diese wurde für 2026 komplett neu aufgesetzt und nennt sich nun FIAWEC+. Dort können verschiedene Pakete gebucht werden. In Bezug auf den Kommentar stehen die Sprachen Englisch oder Französisch zur Verfügung. Zudem kann man die Action auch pur ohne Kommentar anschauen. Dazu kommt ein «Live Timing Pro» genannter Zeiten-Monitor, auf dem man verfolgen kann, wie es auf der Strecke gerade steht. Damit steht einem motorsportlichen Wochenende eigentlich nichts mehr im Wege.