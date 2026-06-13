BMW-Pilot Miguel Oliveira zu 2027: «Jeder will eine Ducati haben!»

Sechs Wochen nach seinem schweren Crash auf dem Balaton Park Circuit in Ungarn gibt Miguel Oliveira beim Superbike-Event in Misano sein Comeback. Der BMW-Pilot will an diesem Wochenende nicht auf die Ergebnisse schauen – es geht in erste Linie darum, Vertrauen aufzubauen und nicht zu stürzen.

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Den Trainingsfreitag beendete Oliveira mit 1,4 sec Rückstand auf Nicolo Bulega (Ducati) auf Rang 17. Im ersten freien Training am Vormittag fühlte sich alles noch etwas komisch an. «Die gesamte erste Session war seltsam, ich bin mir vorgekommen wie ein Roboter. Es waren keine flüssigen Bewegungen», schmunzelte der Portugiese. «Ich habe mich aber viel schlimmer gefühlt, als es die Rundenzeiten zum Ausdruck brachten. Mal sehen, wie ich am Samstag aufwachen werde, ich werde mit Sicherheit etwas angeschlagen sein. Ich kann nur versuchen, so hart es geht die Rennen zu fahren – das ist das Einzige, was ich tun kann.»

Weshalb hatte er kein gutes Gefühl? Weil er körperlich eingeschränkt war oder weil er Schmerzen hatte? «Die Schmerzen in der Schulter sind das größte Problem. Jedes Mal, wenn die Schmerzen stärker werden, schwindet meine Kraft. Die Schmerzen nehmen mit jeder Runde zu und die Kraft nimmt im selben Maß ab», erklärte Oliveira. «Es ist, wie es ist. Wir müssen das Beste daraus machen. Ich muss mich einfach nach jeder Session massieren lassen, um bereit zu sein für 20 Runden.»

Trotz der körperlichen Einschränkungen weiß Oliveira, in welchen Bereichen er sich mit seiner BMW verbessern muss. «Ich konnte gute Runden fahren, das Feedback war klar. Ich weiß, was es braucht, um schneller zu sein. Am Samstag geht es darum, alle Ideen zusammenzufügen. Wenn ich eine Runde unter 1:32,5 hinbekomme, wäre es schon okay», so der 31-Jährige.

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Ducati dominiert bislang die Superbike-Saison 2026, die Panigale V4R ist das beste Bike. BMW und auch die anderen Hersteller versuchen alles, um den Rückstand aufzuholen. Oliveira war einer der wenigen, der den Ducati-Piloten in einigen Rennen Paroli bieten konnte – er erzielte in seiner Rookie-Saison bereits vier Podestplätze. Dann kam der Crash in Ungarn. Was braucht es seiner Ansicht nach, um die Lücke zu Ducati zu schließen? «Ich weiß genau, was es braucht, um mit diesem Motorrad schneller zu sein. Aber unsere Gegner haben das Level angehoben», schilderte er. «Die Ducati ist ein sehr komplettes Bike – unabhängig davon, wer sie fährt. Dann gibt es das Werksteam. Mit dem Wissen und der Erfahrung können sie den Fahrern dabei helfen, um einen Schritt nach vorn zu machen.»

Weiß Oliveira, wie es 2027 bei ihm weitergehen wird? «Ich habe nur einen Einjahresvertrag. Letzten Monat war ich zu Hause und ich hatte nicht die Chance, um zu reden oder irgendetwas zu finalisieren», winkte der ehemalige MotoGP-Pilot ab. «Es ist eine einzigartige Situation. Es gibt viele Fahrer aus der MotoGP, die in dieses Paddock kommen wollen – und jeder will eine Ducati. Ich hoffe, dass ich in den nächsten Wochen eine klare Richtung hinsichtlich meiner Zukunft haben werde.»