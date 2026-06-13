Gresini-Teamchefin: «Es gab keinen Plan B – Marquez musste es werden»

Es war der Coup, der die MotoGP-Welt 2023 erschütterte: Marc Marquez, damals sechsfacher MotoGP-Weltmeister und über ein Jahrzehnt bei HRC gesetzt, unterschrieb für ein Privatteam. Doch dieser Deal stand auf wackligen Beinen und wäre beinahe nie zustande gekommen. Nadia Padovani gab Einblicke, wie diese heikle Zeit bei Gresini ablief.

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Nadia Padovani in Sorge – bis Oktober war es wie ein Pokerspiel

Wir erinnern uns: Auf dem Sachsenring stürzte Marc Marquez mehrfach, schlug auf seine Honda ein, zeigte auch den Mittelfinger und stand nach einem heftigen Abflug minutenlang nachdenklich am Feuerwehrteich nach Kurve 7. Spätestens in diesem Moment wurde offensichtlich – der Spanier wird bei Honda nicht mehr glücklich und dachte ernsthaft über einen neuen Plan nach. Es gab damals nicht viele Möglichkeiten, denn die lukrativsten Plätze waren bereits besetzt. Die einzige realistische Möglichkeit war bei Gresini Ducati, wo Bruder Alex bereits fuhr. Das Problem war, dass der HRC-Vertrag von Marquez bis zum Ende der Saison 2024 lief.

Bis zum Oktober 2023 wartete Padovani auf eine endgültige Antwort, ob sich Marc Marquez aus seinem Honda-Vertrag würde lösen können. Ein nervenaufreibendes Spiel: «Im Oktober sind kaum noch Fahrer auf dem Markt. Wir riskierten, gar keinen Piloten mehr zu finden.» Ihre Mitarbeiter fragten immer wieder, wie der Plan B lautete. Ihre Antwort blieb stets dieselbe: «Es gibt keinen. Es gibt keinen. Das musste passieren. Ich glaubte daran, dass diese Sache zustande kommen würde, und so kam es.»

Zweifel nach Vertragsunterzeichnung: War man Marc Marquez überhaupt gewachsen?

Direkt nach der Vertragsunterzeichnung kamen Padovani Zweifel. Sie ging zu Teamkoordinator Michele Masini. «Ich fragte ihn, ob wir überhaupt fähig sind, einen Fahrer dieses Kalibers zu managen. Ich hatte Angst. Ich wollte nicht mit dem Vorwurf leben, dass wir ihn vertrieben hatten.» Die Antwort folgte in der Saison 2024, als Marquez drei GP-Siege feierte und WM-Dritter wurde.

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Ein weiteres Prinzip, das von Anfang an galt: Marquez durfte keine eigenen Vertrauten mitbringen. «Wir sagten ihm: Unser Team ist das hier, es ist eingespielt, wir fühlen uns wohl miteinander. Du kannst nicht kommen und das System umbauen.» Das akzeptierte der Spanier.

2024 war die Kombination Marquez-Gresini «kein Photoshop mehr»

Der emotionalste Moment kam beim Fotoshooting in Faenza im Januar 2024. Nach Jahren in Honda-Farben streifte sich Marquez erstmals die Gresini-Kombi über. Padovani erinnerte sich an einen kleinen Streich des Teams. «Als Willkommensgruß hatte man eine falsche Spinne in ein Hosenbein gesteckt.» Ernst wurde es nur wenig später: «Als er die Kombi mit dem Schriftzug Gresini Racing anzog, schaute er mich an und sagte: Jetzt ist es kein Photoshop mehr. Jetzt beginnt unsere Geschichte.» Ein Gänsehautmoment für Nadia Padovani, die zu diesem Zeitpunkt vor kaum mehr drei Jahren ihren Mann Fausto Gresini verlor.

Padovani sprach von einem Privileg, mit Marquez gearbeitet zu haben: «Es war eine Meisterstunde für uns. Er hat so viele Daten geliefert, dass ich diese Informationen gerne an alle Piloten weitergeben würde, die noch zu uns kommen.» Was unterscheidet einen damaligen sechsfachen MotoGP-Weltmeister von anderen? «Er fährt jenseits der menschlichen Grenze. Es gibt nur eine Handvoll Fahrer wie ihn.» Selbst wenn die Maschine nicht hundertprozentig abgestimmt sei, finde er Zeit. «Das ist die schwierigste Eigenschaft in unserem Sport – und seine größte Stärke.»