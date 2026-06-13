MotoGP-Star Marc Márquez in Barcelona: «Max Verstappen ist ein Killer»

Viele Formel-1-Fahrer bewundern die Zweirad-Artisten der Motorrad-GP, und viele Motorrad-Rennfahrer interessieren sich auch für die Formel 1. Ausnahmekönner wissen Branchenkollegen eben zu schätzen.

Werbung

Werbung

Der neunfache Motorrad-Champion Marc Márquez hat sich am 12. Juni das Formel-1-Geschehen auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya angeschaut, als Gast von Audi. Dabei hat er unseren Kollegen von RacingNews365 gesagt: «Ich liebe den Rennsport, egal ob auf vier oder auf zwei Rädern. Und natürlich verfolge ich die Formel 1 als Königsklasse bei den Autos.»

Klar drückt der 100-fache GP-Sieger seinen Landsleuten Fernando Alonso und Carlos Sainz besonders fest die Daumen, aber ein anderer Fahrer ragt für ihn heraus. Márquez: «Ich mag Max Verstappen sehr. Er ist ein Killer. Er gehört zu meinen Favoriten.»

«Verstappen ist überaus talentiert und mental bärenstark. Bei ihm weisst du auch immer, woran du bist, keine Geheimnisse.»

Werbung

Werbung