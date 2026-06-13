Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

MotoGP-Star Marc Márquez in Barcelona: «Max Verstappen ist ein Killer»

Der neunfache Motorrad-Weltmeister Marc Márquez hat die Formel-1-Action auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya bestaunt. Der Spanier sagt: «Ich bewundere Max Verstappen sehr. Er ist ein Killer.»

Formel 1

Marc Marquez als Gast von Audi in Barcelona
Marc Marquez als Gast von Audi in Barcelona
Foto: Audi
Marc Marquez als Gast von Audi in Barcelona
© Audi

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

Viele Formel-1-Fahrer bewundern die Zweirad-Artisten der Motorrad-GP, und viele Motorrad-Rennfahrer interessieren sich auch für die Formel 1. Ausnahmekönner wissen Branchenkollegen eben zu schätzen.

Werbung

Werbung

Der neunfache Motorrad-Champion Marc Márquez hat sich am 12. Juni das Formel-1-Geschehen auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya angeschaut, als Gast von Audi. Dabei hat er unseren Kollegen von RacingNews365 gesagt: «Ich liebe den Rennsport, egal ob auf vier oder auf zwei Rädern. Und natürlich verfolge ich die Formel 1 als Königsklasse bei den Autos.»

Klar drückt der 100-fache GP-Sieger seinen Landsleuten Fernando Alonso und Carlos Sainz besonders fest die Daumen, aber ein anderer Fahrer ragt für ihn heraus. Márquez: «Ich mag Max Verstappen sehr. Er ist ein Killer. Er gehört zu meinen Favoriten.»

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

«Verstappen ist überaus talentiert und mental bärenstark. Bei ihm weisst du auch immer, woran du bist, keine Geheimnisse.»

Werbung

Werbung

TV-Programm

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. 2. Freies Training

  2. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

01

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

30

1:15,426

02

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

28

+0,009

03

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

24

+0,057

04

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

29

+0,373

05

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

31

+0,589

06

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

33

+0,895

07

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

41

29

+0,985

08

Gabriel Bortoleto

Audi Revolut F1 Team

Gabriel Bortoleto

Audi Revolut F1 Team

5

27

+1,185

09

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

28

+1,205

10

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

6

30

+1,248

Highlight-Videos

ServusTV Mediathek

Events

Alle Formel 1 Events
  • Vergangen

    Canadian Grand Prix

    Circuit Gilles Villeneuve, Kanada
    22.–24.05.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Monaco Grand Prix

    Circuit de Monaco, Monaco
    05.–07.06.2026
    Zum Event
  • Max Verstappen

    Live

    Barcelona-Catalunya Grand Prix

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    12.–14.06.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Austrian Grand Prix

    Red Bull Ring, Österreich
    26.–28.06.2026
    Zum Event

  • British Grand Prix

    Silverstone Circuit, Great Britain
    03.–05.07.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Canadian Grand Prix

    Circuit Gilles Villeneuve, Kanada
    22.–24.05.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Monaco Grand Prix

    Circuit de Monaco, Monaco
    05.–07.06.2026
    Zum Event
  3. Max Verstappen

    Live

    Barcelona-Catalunya Grand Prix

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    12.–14.06.2026
    Zum Event
  4. Demnächst

    Austrian Grand Prix

    Red Bull Ring, Österreich
    26.–28.06.2026
    Zum Event

  5. British Grand Prix

    Silverstone Circuit, Great Britain
    03.–05.07.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM